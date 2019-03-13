Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико».
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Атлетико» 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 27, Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 86 (пенальти)
«Ювентус»: Щесны, Спинаццола (Дибала 67), Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Джан, Пьянич, Бернардески, Криштиану Роналду, Манджукич (Кин 80)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Ариас (Витоло 77), Лемар (Корреа 57), Сауль, Родриго Эрнандес, Коке, Гризманн, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Бернардески 65, Хуанфран 73, Хименес 85, Витоло 90+2
Судья: Кёйперс Бьорн.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
В первом поединке мадридцы победили со счетом 2:0.
Сегодня их французы причешут)
Сегодня их французы причешут)
Повторяться не буду.
Повторяться не буду.
Конечно Юва играла с первых секунд великолепно,а матрасники прижались слишком к штрафной и так не пытались отодвинуть игру. Первый гол Роналду,тоже можно было засчитывать,особого нападения на Облака не было,он не зафиксировал мяч,хотя больше на усмотрение рефери,обычно такое дают в пользу кипера.В общем Юва играла мощно, просто втопив мадридцев в штрафную. Но и конечно игру сделал Роналду,это пожалуй первый матч,где он именно играл и был заряжен только на победу. Болел против Шишанутых и Князей, но Юва заслужила выход в следующий раунд. Даже писал,что Юва не всё потеряла, Дортмунд смог забить 4 безответных, а уровень Старухи,всё таки по-выше.
Считаю Барсу и Юву основными претендентами,ну а там как повезёт.
Конечно Юва играла с первых секунд великолепно,а матрасники прижались слишком к штрафной и так не пытались отодвинуть игру. Первый гол Роналду,тоже можно было засчитывать,особого нападения на Облака не было,он не зафиксировал мяч,хотя больше на усмотрение рефери,обычно такое дают в пользу кипера.В общем Юва играла мощно, просто втопив мадридцев в штрафную. Но и конечно игру сделал Роналду,это пожалуй первый матч,где он именно играл и был заряжен только на победу. Болел против Шишанутых и Князей, но Юва заслужила выход в следующий раунд. Даже писал,что Юва не всё потеряла, Дортмунд смог забить 4 безответных, а уровень Старухи,всё таки по-выше.
Считаю Барсу и Юву основными претендентами,ну а там как повезёт.
не уверен что он заиграет в другом чемпе
а это извини класс нападающего вот в чем факт.
не уверен что он заиграет в другом чемпе
а это извини класс нападающего вот в чем факт.
Аха-ах)
Аха-ах)
но посмотрим...
но посмотрим...