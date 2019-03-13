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Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 00:54
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В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико».

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Атлетико» 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 27, Криштиану Роналду 49, Криштиану Роналду 86 (пенальти)

«Ювентус»: Щесны, Спинаццола (Дибала 67), Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Джан, Пьянич, Бернардески, Криштиану Роналду, Манджукич (Кин 80)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Ариас (Витоло 77), Лемар (Корреа 57), Сауль, Родриго Эрнандес, Коке, Гризманн, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Бернардески 65, Хуанфран 73, Хименес 85, Витоло 90+2

Судья: Кёйперс Бьорн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В первом поединке мадридцы победили со счетом 2:0.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   462 / 1090
вчера в 22:24
ты пойми гном играет и живет в одном клубе не уверен что он заиграет в другом чемпе а это извини класс нападающего вот в чем факт.
это всё понятно! но месси мне был всегда симпатичней чем рони здесь дело не в титулах и кто как и где играет! просто мне всегда нравились маленькие напы всегда! а сравнивать их глупо потому как они обсалютно разные по стилю нападающие!
Pancher_95
Pancher_95
   124 / 1090
вчера в 21:12
Вроде рядовой матч для Роналду в ЛЧ, и уже в футболке Юве, но почему барсоглоры второй день тут полыхают, может мне кто-нибудь объяснить?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   172 / 1090
вчера в 20:59
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил alexamit
       172 / 1090
    вчера в 20:53
    Это еще вопрос кто на кого нарвется.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       51 / 1090
    вчера в 20:06
    По-барсучьи:"Это Перес все купил!)" ))
    Великий Князь
    Великий Князь
       45 / 1090
    вчера в 19:53
    Барсики до сих пор полыхают. Аха-ха)
    Сегодня их французы причешут)
    la_masia
    la_masia
       679 / 1090
    вчера в 19:21
    Про липовый пенальти уже писали?
    Повторяться не буду.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил dok66
       231 / 1090
    вчера в 19:15
    Потихоньку Роналдо адаптируется к Юве
    скорее всего Юва к Роналду
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       231 / 1090
    вчера в 19:01
    походу Симеоне оставил свои яйЦа дома или же Роналду их секатором чикнул и обещал привезти на Ванда Метрополитано на белом блюдце с голубой кайомочкой, главное,что бы доехали в Мадрид. Так что Диего остаётся только молиться, что бы где то в дороге не затерялся ценный груз.
    Конечно Юва играла с первых секунд великолепно,а матрасники прижались слишком к штрафной и так не пытались отодвинуть игру. Первый гол Роналду,тоже можно было засчитывать,особого нападения на Облака не было,он не зафиксировал мяч,хотя больше на усмотрение рефери,обычно такое дают в пользу кипера.В общем Юва играла мощно, просто втопив мадридцев в штрафную. Но и конечно игру сделал Роналду,это пожалуй первый матч,где он именно играл и был заряжен только на победу. Болел против Шишанутых и Князей, но Юва заслужила выход в следующий раунд. Даже писал,что Юва не всё потеряла, Дортмунд смог забить 4 безответных, а уровень Старухи,всё таки по-выше.
    Считаю Барсу и Юву основными претендентами,ну а там как повезёт.
    Великий Князь
    Великий Князь
       45 / 1090
    вчера в 18:37
    нечитайло
    нечитайло
       807 / 1090
    вчера в 18:27
    Монстр
    dok66
    dok66
       466 / 1090
    вчера в 18:23
    Потихоньку Роналдо адаптируется к Юве
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Groove000
       45 / 1090
    вчера в 18:13
    Я не дорос еще))
    Ясно, впал в детство. Аха-ха)
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил alexando1974
       276 / 1090
    вчера в 17:46
    гном ему в подметки негодиться судя по результатам рони это да! ведь главное результат! а в целом по игре техники итд что показывает месси уже рони ему в подмётки негодиться))))хкроме результатов и титулов) конечно!
    ты пойми гном играет и живет в одном клубе
    не уверен что он заиграет в другом чемпе
    а это извини класс нападающего вот в чем факт.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
       117 / 1090
    вчера в 16:36
    Просьба всем,на горизонте появился его величество всемилостивейший Государь всея Руси и Украины а также земель до до Японии и Кореи и Аляски,будьте смиренны перед ним и не перечите Государю!
    Как такому можно вообще перечить, его надо стегать розгой!!


    Аха-ах)
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
       117 / 1090
    вчера в 16:34
    Знатно у тебя припекает. Аха-ха) Требуешь объяснений в интернете) Уверен при встрече снёс бы кусок каталонского величия.))
    Ты что уже на людей кидаешься..Это же нурика сородичь..
    philsmit
    philsmit
       912 / 1090
    вчера в 16:33
    Реально..Герой нашего времени...
    Camellot
    Camellot
       553 / 1090
    вчера в 16:18
    Почему проход ю... ознаменуется как героизм? Вы как будто еврлпу от фашизма освободили. Вы че? Успакаивайтесь! Это всего лиш атлетико. Был...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       158 / 1090
    вчера в 16:10
    Просьба всем,на горизонте появился его величество всемилостивейший Государь всея Руси и Украины а также земель до до Японии и Кореи и Аляски,будьте смиренны перед ним и не перечите Государю!
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Блистательный камерунец
       190 / 1090
    вчера в 15:46
    Азмун с зенитом способен разве что обыграть Семаковскую Уфу с разницей в мяч)
    Камерунцам кончено виднее,
    но посмотрим...
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил 25процентный клоун
       190 / 1090
    вчера в 15:40
    разве что на кубке Канделаки в следующем году реванш у Локо взять
    Поживем-увидим!
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
       591 / 1090
    вчера в 15:35
    атлетико 0-3 Роналду
    Groove000
    Groove000 ответил Великий Князь
       160 / 1090
    вчера в 15:30
    Если бы было так, то у тебя бы их было уже несколько. Аха-ха)
    Я не дорос еще))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Groove000
       45 / 1090
    вчера в 15:29
    Да, его же дают только старым 30нам))
    Если бы было так, то у тебя бы их было уже несколько. Аха-ха)
    Groove000
    Groove000 ответил Великий Князь
       160 / 1090
    вчера в 15:28
    Тебе никто его и не даст, не дорос ещё. Аха-ха)
    Да, его же дают только старым 30нам))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Groove000
       45 / 1090
    вчера в 15:27
    Диплом главного клоуна соккера мне не нужен, спасибо))
    Тебе никто его и не даст, не дорос ещё. Аха-ха)
    Groove000
    Groove000 ответил Великий Князь
       160 / 1090
    вчера в 15:26
    Кто на что учился. Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Groove000
         45 / 1090
      вчера в 15:25
      Потому что ничего не делаешь, аха-ха)
      Кто на что учился. Аха-ха)
      Groove000
      Groove000 ответил Великий Князь
         160 / 1090
      вчера в 15:25
      Я никогда не ошибаюсь. Аха-ха)
      Потому что ничего не делаешь, аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Groove000
         45 / 1090
      вчера в 15:23
      МЮ прошел, поэтому ты ошибся с адресом, аха-ха)
      Я никогда не ошибаюсь. Аха-ха)
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