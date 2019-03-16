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Наингголан признался, что ушел из «Ромы» из-за Мончи

вчера, 16:07

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, который недавно перешел в «Интер», рассказал о том, почему он решил покинуть римский клуб. 

У меня была ссора с Мончи. Он не вел себя профессионально по отношению ко мне. Летом он не говорил мне, что хочет продать меня, затем он послал посредников в Турцию, чтобы сплавить меня без моего ведома. В тот момент я знал, что мое время в «Роме» подошло к концу. Я очень прямолинейный и искренний, если бы я остался в «Роме» после того, что они со мной сделали, я бы развязывал мировую войну каждый день.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1092
вчера в 16:33
Говорит игрок, который наплевал на контракт с "Интером" и полгода шлялся по казино))
dzvinka
dzvinka
   216 / 1092
вчера в 16:33
не вел себя профессионально с тобой? не хотел бухать, курить и шлаться по пол ночи по пустім улицам вместе... когда завтра рабочий день у обоих?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   55 / 1092
вчера в 16:30
Вы его как человека знаете,чтоб такие слова бросать???Или прямолинейность и честность Вы считаете негативными чертами?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 16:14
Не нужен ты был.
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 16:11
Игрок хороший, человек - г...но.
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