Наингголан признался, что ушел из «Ромы» из-за Мончи

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, который недавно перешел в «Интер», рассказал о том, почему он решил покинуть римский клуб.

У меня была ссора с Мончи. Он не вел себя профессионально по отношению ко мне. Летом он не говорил мне, что хочет продать меня, затем он послал посредников в Турцию, чтобы сплавить меня без моего ведома. В тот момент я знал, что мое время в «Роме» подошло к концу. Я очень прямолинейный и искренний, если бы я остался в «Роме» после того, что они со мной сделали, я бы развязывал мировую войну каждый день.