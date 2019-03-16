Гаттузо: «Мы верим, что сможем попасть в ЛЧ по итогам сезона»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своей команды на этот сезон.

Мы должны продолжать верить в нашу цель, в то, что мы сможем попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Критика в мой адрес? В этом заключается красота футбола: даже Аллегри подвергся критике после игры в Мадриде, когда «Юве» проиграл. Это часть нашей работы. Несмотря ни на что, мы следуем за своей мечтой.