Гаттузо: «Мы верим, что сможем попасть в ЛЧ по итогам сезона»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своей команды на этот сезон.
Мы должны продолжать верить в нашу цель, в то, что мы сможем попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов.
Критика в мой адрес? В этом заключается красота футбола: даже Аллегри подвергся критике после игры в Мадриде, когда «Юве» проиграл. Это часть нашей работы. Несмотря ни на что, мы следуем за своей мечтой.
Ранее Гаттузо прокомментировал предстоящий матч 28-го тура Серии А против «Интера».
А если и попадут, то не добьются успехов.
А если и попадут, то не добьются успехов.