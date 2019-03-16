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Гаттузо: «Мы верим, что сможем попасть в ЛЧ по итогам сезона»

вчера, 16:01

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своей команды на этот сезон.

Мы должны продолжать верить в нашу цель, в то, что мы сможем попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов. 

Критика в мой адрес? В этом заключается красота футбола: даже Аллегри подвергся критике после игры в Мадриде, когда «Юве» проиграл. Это часть нашей работы. Несмотря ни на что, мы следуем за своей мечтой. 

Ранее Гаттузо прокомментировал предстоящий матч 28-го тура Серии А против «Интера».

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Все комментарии
kust07
kust07
   228 / 1092
сегодня в 00:28
Милан соскучился по ЛЧ
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
вчера в 17:14
Пока есть шансы, надо бороться.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   461 / 1092
вчера в 16:54
С тобой не попадут...
А если и попадут, то не добьются успехов.
Aчиститель
Aчиститель
   96 / 1092
вчера в 16:21
Удачи Милану!
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 16:09
Желаю Дженнаро добиться этого желания.
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