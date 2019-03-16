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Кришито: «Роналду более совершенный игрок, чем Месси»

вчера, 15:08
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус14:30 Не начался

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито похвалил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду

Роналду живет вызовами, он всегда хочет совершенствоваться. Если у вас нет такой мотивации, то вы просто не сможете оставаться в такой великолепной форме в возрасте 34 лет. Он кумир моих детей. Думаю, он более совершенный игрок, чем Месси.

Недавно португалец был признан игроком недели в Лиге чемпионов, опередив аргентинца в борьбе за эту награду.

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NGY
NGY ответил Ген Геныч
   90 / 1092
сегодня в 09:08
Ну если строить команду,где вся команда играет на одного человека,то тогда Роналду,если же строить команду,которая будет комбинировать и играть всей командой ,то тогда Месси!!!!!!Я к ним обоим равнодушен и по этому к этому вопросу могу подойти адекватно а не предвзято!!!!!!!На Роналду,что в Реале,что в Юве играет вся команда,замкнуть,оказаться первым на добивании-это Роналду!!!!!!!Относительно Месси-все мы я думаю видели,что бывает ,когда вся команда играет на Месси(сб.Аргентина)-провал полный!!!!!!!!!!!Месси- это игрок,который без комбинационного футбола не игрок,он и пас отдаст и сам момент может создать!!!!!Месси Роналду не конкурент в плане физики,но в плане комбинационного футбола и техники,где команда-это единое целое-он лучший в мире.Оба футболиста гении ,но гении в своих ипстасях!!!!!
так чем же отличается отдать передачу на Альбу, а самому бежать замкнуть его обратный прострел в штрафную, от того, когда Роналду в матче с Атлетико отдавал мяч на Канселу, а сам вбежал в штрафную и так же замкнул его передачу???
У вас какие-то двойные стандарные уважаемый.

Ну да, в МЮ все играли на Роналду, в Реале, в сборной, в Юве, все играют на Роналду?! Одни и те же отговорки.
А Роналду лучший ассистент Реала и Юве. как так то?

Как я уже отметил выше, тот же Альба не пытается прострелить тупо в штрафную, а именно нацеленно ищет Месси.
Но когда в Реале тоже самое делал Марсело на Роналду, это у любителей ДС, называлось - "вся команда играет" на Португальца🤦

Хотя почему-то недавно сами фанаты Барсы писали, что все пытаются искать на поле Месси и что это ни очень хорошо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   260 / 1092
сегодня в 06:59
Ты же сам видел в ЧМ,какой хаос был в сб.Арегентине,хоть там гранды играли.Дело в тренере тупом вся проблема была.Тренер Хорватии вывел команду в финал а если тренировал бы Ховатию тот лысый аргентинец,ничего они не добились бы. Сб Португаии тоже отличные игроки. Таланта во всех отношениях у Месси выше,чем у Роналду,но по усердию Роналду превосходит всех. Старание Месси было бы на уровне Рона,он забивал бы на много больше.На ЧМ Месси был на поле стоя наблюдал за хаосом команды,знал,что толку нет с этими баранами,так как тренер баран,поэтому почти не играл а затем отказался играть за такую тупую сборную.
Он и к тем поражениям, имеет прямое отношение, которые случались, когда игра хорошая была у сборной.
Просто в сборной не так на него играют, как в Барсе. Согласись))
Там нет чувака с твоей авы, к примеру)
Чего стоят его пасы?!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил alex1990for
   260 / 1092
сегодня в 06:56
в сложных матчах в группе обкакался он, о потом вышел феерить с венгрией, которая уже свои задачи решила. а потом оторвался на уэльсе, который без ремзи оказался унылым ..
Не согласен с тобой. Он много пользы принёс своей команде и в группе, и в плей-офф.
В ЛЧ он вообще вне конкуренции, в стадии плей-офф тем более.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил alex1990for
   260 / 1092
сегодня в 06:54
за последние лет 9 месси в плане штрафных вырос и уж роналду точно перерос. конечно, если с жуниньо сравнивать, месси не у дел. удар не рабочей ногой у месси хороший, уже несколько матчей подряд это показывает, просто не пользуется ей так часто. ну головой да, но это все, в чем роналду лучше. зону месси отлично находит, просто пас никто не может проткнуть на него, как он сам протыкает на партнеров. финты? нафига ему дрыганье ногами на месте бесполезное. оно много роналду приносит? это даже не финты, а танцы. воля к победе - это лирика, к футбольному мастерству мало отношения имеет.
Насчёт штрафных- согласен! Жуниньо вне конкуренции. Месси конечно лучше бьёт, чем Роналду! Но всё таки, я думаю, что нерабочая нога Роналду сильнее, чем у Месси.
Но вот, насчёт "никто не может проткнуть"- вот здесь не согласен! В Барсе очень мощно играют в пас. Чего стоит передачи Альбы?!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   637 / 1092
вчера в 22:16
Угу, он и перед атлетико матч пропускал, и после пропустит, и на сборные пропустит. Сыграл один раз за 4 недели, и хек-трик с левого пенальти. А потом никакой, надо несколько недель отлеживаться.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   729 / 1092
вчера в 22:10
Гномам легче проскочить между ног
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ген Геныч
   446 / 1092
вчера в 21:47
Ну если строить команду,где вся команда играет на одного человека,то тогда Роналду,если же строить команду,которая будет комбинировать и играть всей командой ,то тогда Месси!!!!!!Я к ним обоим равнодушен и по этому к этому вопросу могу подойти адекватно а не предвзято!!!!!!!На Роналду,что в Реале,что в Юве играет вся команда,замкнуть,оказаться первым на добивании-это Роналду!!!!!!!Относительно Месси-все мы я думаю видели,что бывает ,когда вся команда играет на Месси(сб.Аргентина)-провал полный!!!!!!!!!!!Месси- это игрок,который без комбинационного футбола не игрок,он и пас отдаст и сам момент может создать!!!!!Месси Роналду не конкурент в плане физики,но в плане комбинационного футбола и техники,где команда-это единое целое-он лучший в мире.Оба футболиста гении ,но гении в своих ипстасях!!!!!
Оба не гении.Гений был Марадона который делал во всех ипостасях, а не каждый в своей.(именно это---главная бесценность Марадоны, он мог всегда)
Ген Геныч
Ген Геныч
   396 / 1092
вчера в 21:18
Ну если строить команду,где вся команда играет на одного человека,то тогда Роналду,если же строить команду,которая будет комбинировать и играть всей командой ,то тогда Месси!!!!!!Я к ним обоим равнодушен и по этому к этому вопросу могу подойти адекватно а не предвзято!!!!!!!На Роналду,что в Реале,что в Юве играет вся команда,замкнуть,оказаться первым на добивании-это Роналду!!!!!!!Относительно Месси-все мы я думаю видели,что бывает ,когда вся команда играет на Месси(сб.Аргентина)-провал полный!!!!!!!!!!!Месси- это игрок,который без комбинационного футбола не игрок,он и пас отдаст и сам момент может создать!!!!!Месси Роналду не конкурент в плане физики,но в плане комбинационного футбола и техники,где команда-это единое целое-он лучший в мире.Оба футболиста гении ,но гении в своих ипстасях!!!!!
alex1990for
alex1990for ответил Wolf77785
   721 / 1092
вчера в 21:11
еще помню Лудогорцу 2 раза с пенальти забил, тогда их еще тащили!
ну про групповые беспределы от судеек я даже не вспоминаю. он мне тут затирает, что роналду одних топов выносил и выносит в плей-офф))
Wolf77785
Wolf77785 ответил alex1990for
   114 / 1092
вчера в 21:06
кому? до 2017 его стабильные клиенты были лион, аякс, шальке, вольфсбург, галатасарай, апоэл. это только что в голову сейчас пришло.
еще помню Лудогорцу 2 раза с пенальти забил, тогда их еще тащили!
kyxy
kyxy
   879 / 1092
вчера в 20:55
Но Дзюба лучше всех добавил кришито
alex1990for
alex1990for ответил Евгений Макрушин
   721 / 1092
вчера в 20:46
Смешить тут людей это Ваша работа,я на нее не претендую.А если по фактам,то пожалуйста,посмотрите сколько Рон забил в плей-офф ЛЧ и кому.Уже после этого,любому адекватному человеку все будет понятно....
кому? до 2017 его стабильные клиенты были лион, аякс, шальке, вольфсбург, галатасарай, апоэл. это только что в голову сейчас пришло.
alex1990for
alex1990for ответил Мистер Галактикус
   721 / 1092
вчера в 20:41
Португалия не команда чемпион, но евро выиграла с ним
самые тяжелые матчи он был зрителем, тащили партнеры
Agamaga
Agamaga
   308 / 1092
вчера в 20:35
Ибрагимович куда совершенее, чем этот гей, всегда ищет вызовы и поиграл за 10 команд.
Любой тренер предпочтет Месси иметь в составе, кто строит игру, раздает больше всех голевых и также забивает больше остальных.
Все остальное - это болтология! Никто никогда не обвинял игроков игравших всю карьеру за один клуб, наоборот это вызывает уважение.
feris1
feris1
   103 / 1092
вчера в 20:32
Рон уже в который раз доказал,что он не игрок одной команды как некоторые распиаренные из каталонского балета.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил alex1990for
   55 / 1092
вчера в 20:24
Смешить тут людей это Ваша работа,я на нее не претендую.А если по фактам,то пожалуйста,посмотрите сколько Рон забил в плей-офф ЛЧ и кому.Уже после этого,любому адекватному человеку все будет понятно....
lobsterdam
lobsterdam
   311 / 1092
вчера в 20:20
Роналду доказал свой уровень в трех топ-клубах, а Месси (пока) только в одном. Вот и ответ!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   243 / 1092
вчера в 20:15
Оба хороши
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил alex1990for
   758 / 1092
вчера в 19:57
везде, в командах-чемпионах
Португалия не команда чемпион, но евро выиграла с ним
arman_k89
arman_k89
вчера в 19:48
хмм... Кто такой Кришито?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил trimetil
   110 / 1092
вчера в 19:25
Один из самых главных симулянтов современного футбола это Луис "Собакакусака" Суарес.
Тоже верно)) я же не говорил что пеналду один такой))
Пеналду, Неймар, Суарес)) золотая троица))
Klаsse
Klаsse
   328 / 1092
вчера в 19:24
крешито прям капитан очевидность. зачем озвучивать то, что и так каждому человеку понятно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   110 / 1092
вчера в 19:23
Глорикам я напоминаю:
Когда вы от зависти пыжыте на Месси, то знайте - он величайший душегуб реальки.
Никто не унижал Реаль сколько это сделал месси.
Так что, называя его соабаком, то подумайте, чем тогда является ваша Роялька тогда, раз месси слабак и при этом рекордсмен по голам в ворота халвы
trimetil
trimetil ответил BARCELONA-BEST
   785 / 1092
вчера в 19:23
Ещё один больной на всю голову. Может он ещё и в деда мороза верит?) Откуда берутся эти колуны фантазеры?? Ему что, скинуть нарезки с симуляцией Пеналду?? Чтобы пеналду не делал на поле, сколько бы голов не забивал он никогда не будет лучшим, ибо он один из самых главных симулянтов современного футбола.
Один из самых главных симулянтов современного футбола это Луис "Собакакусака" Суарес.
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 19:20
Несомненно! Гном слишком зависемый от партнеров и играет только в однойсистеме а Рон подстраивается под любых партнеров, под любой стиль игры и дает результат. Гном очень ограниченный игрок .
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   110 / 1092
вчера в 19:20
Ну что вы накинулись на человека?) выходные же)) ну выпил он чуть чуть и с пьянки несёт пургу)) щас потрезвеет и стыдно будет ему за глупости которые наговорил
Спагетти
Спагетти
   293 / 1092
вчера в 19:19
В серии А гнома бы замесили ногами на поле, что и показала Рома в прошлом сезоне;)))
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
вчера в 19:18
Сливочным глорам и персофанам Рона, которые пишут про именитых партнеров Месси, вы вспомните когда играл Бэкхем, у него тоже были крутые партнеры, Джерард, Лэмпард, Терри, Оуэн, и другие, но это не сделало сборную Англии ЧМ. А например сборной Греции в 2004м легко удалось выиграть ЧЕ, без именитых звезд, причем они тогда два раза победили португальцев во главе с Роном и Фигу, сначала в группе, затем в финале. Так что в футболе главное - командная игра :)
NOVA
NOVA
   368 / 1092
вчера в 19:10
рон намного круче гнома!!
авито
авито ответил BARCELONA-BEST
   342 / 1092
вчера в 18:57
Ещё один больной на всю голову. Может он ещё и в деда мороза верит?) Откуда берутся эти колуны фантазеры?? Ему что, скинуть нарезки с симуляцией Пеналду?? Чтобы пеналду не делал на поле, сколько бы голов не забивал он никогда не будет лучшим, ибо он один из самых главных симулянтов современного футбола.
Золотые слова!
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