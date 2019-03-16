Кришито: «Роналду более совершенный игрок, чем Месси»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито похвалил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Роналду живет вызовами, он всегда хочет совершенствоваться. Если у вас нет такой мотивации, то вы просто не сможете оставаться в такой великолепной форме в возрасте 34 лет. Он кумир моих детей. Думаю, он более совершенный игрок, чем Месси.
Недавно португалец был признан игроком недели в Лиге чемпионов, опередив аргентинца в борьбе за эту награду.
У вас какие-то двойные стандарные уважаемый.
Ну да, в МЮ все играли на Роналду, в Реале, в сборной, в Юве, все играют на Роналду?! Одни и те же отговорки.
А Роналду лучший ассистент Реала и Юве. как так то?
Как я уже отметил выше, тот же Альба не пытается прострелить тупо в штрафную, а именно нацеленно ищет Месси.
Но когда в Реале тоже самое делал Марсело на Роналду, это у любителей ДС, называлось - "вся команда играет" на Португальца🤦
Хотя почему-то недавно сами фанаты Барсы писали, что все пытаются искать на поле Месси и что это ни очень хорошо.
У вас какие-то двойные стандарные уважаемый.
Ну да, в МЮ все играли на Роналду, в Реале, в сборной, в Юве, все играют на Роналду?! Одни и те же отговорки.
А Роналду лучший ассистент Реала и Юве. как так то?
Как я уже отметил выше, тот же Альба не пытается прострелить тупо в штрафную, а именно нацеленно ищет Месси.
Но когда в Реале тоже самое делал Марсело на Роналду, это у любителей ДС, называлось - "вся команда играет" на Португальца🤦
Хотя почему-то недавно сами фанаты Барсы писали, что все пытаются искать на поле Месси и что это ни очень хорошо.
Просто в сборной не так на него играют, как в Барсе. Согласись))
Там нет чувака с твоей авы, к примеру)
Чего стоят его пасы?!
Просто в сборной не так на него играют, как в Барсе. Согласись))
Там нет чувака с твоей авы, к примеру)
Чего стоят его пасы?!
В ЛЧ он вообще вне конкуренции, в стадии плей-офф тем более.
В ЛЧ он вообще вне конкуренции, в стадии плей-офф тем более.
Но вот, насчёт "никто не может проткнуть"- вот здесь не согласен! В Барсе очень мощно играют в пас. Чего стоит передачи Альбы?!
Но вот, насчёт "никто не может проткнуть"- вот здесь не согласен! В Барсе очень мощно играют в пас. Чего стоит передачи Альбы?!
Любой тренер предпочтет Месси иметь в составе, кто строит игру, раздает больше всех голевых и также забивает больше остальных.
Все остальное - это болтология! Никто никогда не обвинял игроков игравших всю карьеру за один клуб, наоборот это вызывает уважение.
Любой тренер предпочтет Месси иметь в составе, кто строит игру, раздает больше всех голевых и также забивает больше остальных.
Все остальное - это болтология! Никто никогда не обвинял игроков игравших всю карьеру за один клуб, наоборот это вызывает уважение.
Пеналду, Неймар, Суарес)) золотая троица))
Пеналду, Неймар, Суарес)) золотая троица))
Когда вы от зависти пыжыте на Месси, то знайте - он величайший душегуб реальки.
Никто не унижал Реаль сколько это сделал месси.
Так что, называя его соабаком, то подумайте, чем тогда является ваша Роялька тогда, раз месси слабак и при этом рекордсмен по голам в ворота халвы
Когда вы от зависти пыжыте на Месси, то знайте - он величайший душегуб реальки.
Никто не унижал Реаль сколько это сделал месси.
Так что, называя его соабаком, то подумайте, чем тогда является ваша Роялька тогда, раз месси слабак и при этом рекордсмен по голам в ворота халвы