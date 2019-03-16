Кришито: «Роналду более совершенный игрок, чем Месси»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито похвалил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Роналду живет вызовами, он всегда хочет совершенствоваться. Если у вас нет такой мотивации, то вы просто не сможете оставаться в такой великолепной форме в возрасте 34 лет. Он кумир моих детей. Думаю, он более совершенный игрок, чем Месси.