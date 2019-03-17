Гаджиев: «Я бы не разбрасывался такими игроками, как Жирков»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов в сборную России защитника «Зенита» Юрия Жиркова на матчи отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

Нельзя сказать, что у нас страна богата футбольными талантами. Как, например, Бразилия. Поэтому игроками такого уровня, как Жирков, я не разбрасывался бы. Их надо беречь, относиться правильно. Если игроки подобного уровня находятся в тонусе, то паспорт не имеет никакого значения. С другой стороны, он сам заявил, что не хочет больше играть за сборную. Но это его личный вопрос.

Если согласился вернуться, значит, посчитал, что закончил преждевременно. Такое бывает. Меняется психологическое состояние, отношения с тренером. Для России Жирков – игрок высокого класса. И если у него есть достаточно сил и эмоций продолжать, я это поддерживаю.