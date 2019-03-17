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Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»

вчера, 10:36

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный оценил уровень защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который до этого долгое время выступал за донецкий «Шахтер».

Я считал и продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса. Конечно, серьезного уровня сопротивления в чемпионате Украины у него не было. Уровень внутреннего первенства не дает игрокам работать над собой и прогрессировать. Ему легче, когда его команда играет первым номером. У Ракицкого шикарный пас, думаю, в России это уже успели отметить.

Мне Ярослав напоминает Давида Луиса в «Челси». Если соперник накрывает Жоржиньо, основные передачи идут не от Азара, а именно от бразильца. Ракицкий так играл в «Шахтере». Но! Защитники такого плана всегда обороняются хуже. Это не секрет. Рядом с ним должны играть «собаки», итальянские - а-ля Гаттузо, которые все вычищают, выгрызают, понимают, что Ракицкий включается в середину и за счет него может создаваться численное преимущество. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Nikola45
   55 / 1120
вчера в 12:24
Сумеет ли Семак правильно выстроить схему?! Посмотрим что получится из команды! Но пока видно что он делает УФУ!
Это не пока что, у него всегда так будет.
15511551
15511551
   49 / 1120
вчера в 11:13
Ракицкий игрок хорошего класса, но есть одно Но, может привезти на ровном месте привоз, который закончится голом в собственные ворота, это он делал неоднократно, играя за Шахтёр, в том числе и в евро кубках.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1120
вчера в 11:02
Видели "класс" ракитского с Вильярреалом..просто топчик))...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 10:54
Сегодня Ярослав не подпустит и близко к воротам ни одного хряка. Гыгыгы
Аксинья
Аксинья
   45 / 1120
вчера в 10:47
Еще пару месяцев и он сядет на лавку рядом с Маркизом - это же Зенит...
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 10:43
Сумеет ли Семак правильно выстроить схему?! Посмотрим что получится из команды! Но пока видно что он делает УФУ!
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