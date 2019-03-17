Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный оценил уровень защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который до этого долгое время выступал за донецкий «Шахтер».

Я считал и продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса. Конечно, серьезного уровня сопротивления в чемпионате Украины у него не было. Уровень внутреннего первенства не дает игрокам работать над собой и прогрессировать. Ему легче, когда его команда играет первым номером. У Ракицкого шикарный пас, думаю, в России это уже успели отметить.

Мне Ярослав напоминает Давида Луиса в «Челси». Если соперник накрывает Жоржиньо, основные передачи идут не от Азара, а именно от бразильца. Ракицкий так играл в «Шахтере». Но! Защитники такого плана всегда обороняются хуже. Это не секрет. Рядом с ним должны играть «собаки», итальянские - а-ля Гаттузо, которые все вычищают, выгрызают, понимают, что Ракицкий включается в середину и за счет него может создаваться численное преимущество.