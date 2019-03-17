Агент: «У Еременко будет дополнительная мотивация в матче со „Спартаком“»

Агент полузащитника Романа Еременко считает, что у хавбека будет желание доказать главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову ошибочность решения отказаться от его услуг. В январе «красно-белые» расторгли с Еременко контракт, затем он присоединился к «Ростову».
Наберет ли Еременко оптимальную форму к игре со «Спартаком»? Я плохой прогнозист. Но у Романа точно будет дополнительная мотивация доказать Олегу Кононову, что тот ошибся, отказавшись от него.
Только за победу над Спартаком и голы в его ворота официально назначаются призы
Только за победу над Спартаком и голы в его ворота официально назначаются призы