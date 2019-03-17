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Агент: «У Еременко будет дополнительная мотивация в матче со „Спартаком“»

вчера, 11:45

Агент полузащитника Романа Еременко считает, что у хавбека будет желание доказать главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову ошибочность решения отказаться от его услуг. В январе «красно-белые» расторгли с Еременко контракт, затем он присоединился к «Ростову».

Наберет ли Еременко оптимальную форму к игре со «Спартаком»? Я плохой прогнозист. Но у Романа точно будет дополнительная мотивация доказать Олегу Кононову, что тот ошибся, отказавшись от него.

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Все комментарии
ArgonS
ArgonS
   164 / 1120
вчера в 16:25
Пустые разговоры.
Багров-брат
Багров-брат ответил Т34
   133 / 1120
вчера в 16:03
Против Спартака у всех и всегда есть мотивация.
Это точно, всегда есть и у всех. Как, впрочем, и против Зенита, ЦСКА и Локо. ну, а когда эта четвёрка рубиться друг с другом, то мотивация запредельная у всех...))) Пусть победит сильнейший!...)))
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   1041 / 1120
вчера в 13:36
Забьет гол - дорожечка обеспечена. Вот тебе и мотивация, причем на каждый матч
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 1120
вчера в 12:55
Мотивированных пруд пруди, и при чем на ведущих позициях в своих клубах)
Только за победу над Спартаком и голы в его ворота официально назначаются призы
AfrikSimon
AfrikSimon ответил FROLL 001
   96 / 1120
вчера в 12:55
Обязательно забьет свиньям, как сегодня Дзюба. Гыгыгы
Филиалу забивать свиному хозяину не положено, даже имея мотивацию.
Т34
Т34 ответил Багров-брат
   72 / 1120
вчера в 12:55
Может и наказать пупсов за что-нибудь...)))
Против Спартака у всех и всегда есть мотивация.
FROLL 001
FROLL 001
   88 / 1120
вчера в 12:20
Обязательно забьет свиньям, как сегодня Дзюба. Гыгыгы
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 12:02
Может и наказать пупсов за что-нибудь...)))
AfrikSimon
AfrikSimon
   96 / 1120
вчера в 11:52
Бегают из команды в команду, потом делают потуги отомстить.
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