Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассыпался в комплиментах нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. По мнению Белоуса, иранец может играть в любом клубе мира.

Это футболист международного уровня, готовый заиграть в любом топ-клубе мира. Это блестящее приобретение питерцев. Я думаю, «Рубин» никогда не продал бы Азмуна за такие деньги, если бы не финансовые проблемы. Он стоит значительно дороже, в несколько раз. С приходом Азмуна игра питерцев стала гораздо более разнообразной в атаке.

Я думаю, он может заиграть в «Барселоне». Чем сильнее будет команда, в которую попадёт Азмун, тем больше он будет в ней прибавлять. Азмун великолепно играет ногами и головой, у него прекрасная скорость, он классно завершает эпизоды. Повторюсь: это футболист международного уровня. Я абсолютно не удивлюсь, если в дальнейшем он заискрит в топ-чемпионате.