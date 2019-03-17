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Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»

вчера, 10:21

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассыпался в комплиментах нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. По мнению Белоуса, иранец может играть в любом клубе мира.

Это футболист международного уровня, готовый заиграть в любом топ-клубе мира. Это блестящее приобретение питерцев. Я думаю, «Рубин» никогда не продал бы Азмуна за такие деньги, если бы не финансовые проблемы. Он стоит значительно дороже, в несколько раз. С приходом Азмуна игра питерцев стала гораздо более разнообразной в атаке.

Я думаю, он может заиграть в «Барселоне». Чем сильнее будет команда, в которую попадёт Азмун, тем больше он будет в ней прибавлять. Азмун великолепно играет ногами и головой, у него прекрасная скорость, он классно завершает эпизоды. Повторюсь: это футболист международного уровня. Я абсолютно не удивлюсь, если в дальнейшем он заискрит в топ-чемпионате.

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Все комментарии
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:45
че несет. какой топ клуб. ну если клубы типа миллуола топ.то да. готов
beefs
beefs
   317 / 1120
вчера в 13:48
Азмун - игрок нужный российскому футболу...
1kasat111
1kasat111
   1108 / 1120
вчера в 13:21
Если бы был готов играть в топ-клубе, он бы там играл)
Alprish
Alprish
   440 / 1120
вчера в 13:01
У нас и кутепов тоже готов.
Gunslinger
Gunslinger ответил parallels
   323 / 1120
вчера в 12:33
не отпустим, пока не забьёт хрякам 20 голов, а на это у него уйдёт года 2.
Думаю справится раньше.
И начнёт уже сегодня!!! :)
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 12:17
Если будет постоянно забивать - продадим потом за полторашку.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   5 / 1120
вчера в 10:58
В китайский топ клуб)...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 10:51
Из Зенита легче попасть в топ клуб, чем из неизвестного клуба навроде свиней. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 10:45
Года через два Азмуна продадут и за большие деньги! Это лично мое мнение!
пeрдун из Тарасовки
пeрдун из Тарасовки
   143 / 1120
вчера в 10:44
Стыдно за мой Спартак и белоуса ！
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 10:43
Но уж слишком много транжирит моментов.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 10:26
Азмун сможет заиграть максимум в Нанте или Кане
parallels
parallels
   2 / 1120
вчера в 10:25
не отпустим, пока не забьёт хрякам 20 голов, а на это у него уйдёт года 2.
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