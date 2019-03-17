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Гришин: «В матче „Спартак“ - „Зенит“ шансы 50 на 50»

вчера, 11:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин оценил расстановку сил в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

На «Открытие-Арене» будут встречаться две практически равные команды. Здесь, думаю, нас ждет открытый футбол - и «Спартак», и «Зенит» не станут закрываться. Они так играют на протяжении всего сезона, не отступят от этого и сейчас, не станут отсиживаться в обороне. Тем более «Спартак» сейчас тренирует Олег Кононов, который очень хорошо ставит атакующую игру. Правда, «Спартаку» не поможет Зе Луиш из-за дисквалификации, сложновато будет заменить безболезненно основного игрока. Но у «Спартака» хорошая длинная скамейка запасных. Полагаю, у Кононова найдется джокер, который выйдет вместо Зе Луиша и сможет его заменить.

Думаю, шансы 50 на 50. Кто забьет первый гол, тому будет значительно легче добиться победы.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Гавроша
   462 / 1120
вчера в 14:09
Только он забыл, что спартак будет свежий, а Зенит уставший. В тарасовке так все время календарь составляют.
На вязкий футбол Зенита уж точно хватит, а спереди "дьяволенок" Азмун, как минимум, попортит кровушки защите красно-белых
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 13:55
ага...накануне у молодёжных команд тоже были равные шансы
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1120
вчера в 13:15
да Зенит выиграет даже если на поле только во втором тайме выйдет, но вот карманный судейка федуна малость напрягает
FROLL 001
FROLL 001 ответил Aндрей Сибиряков
   88 / 1120
вчера в 12:54
Шансы тарасовские с москалевым несказанно возрастают.
Придется Зениту против 12 полевых игроков свиней играть. Гыгыгы
1-й парень
1-й парень
   74 / 1120
вчера в 12:53
Свиньи шансы свои купили.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   65 / 1120
вчера в 12:40
Шансы тарасовские с москалевым несказанно возрастают.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 12:39
Только он забыл, что спартак будет свежий, а Зенит уставший. В тарасовке так все время календарь составляют.
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 12:37
Москалев самый ЦЕННЫЙ игрок Федунятника!
FROLL 001
FROLL 001
   88 / 1120
вчера в 12:22
Зенит размажет свиней на радость всей стране. Гыгыгы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 11:58
Наверное так и есть, все-таки 12 на 11 играть будут - Москалев уравнивает шансы!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   241 / 1120
вчера в 11:55
Шансы есть у всех а победит зенит
Abruck
Abruck
   507 / 1120
вчера в 11:54
Вперед Зенит!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 11:51
В матче свиньям ни одного шанса на победу. И не хрюкать. гыгыгы
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