Гришин: «В матче „Спартак“ - „Зенит“ шансы 50 на 50»

Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин оценил расстановку сил в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

На «Открытие-Арене» будут встречаться две практически равные команды. Здесь, думаю, нас ждет открытый футбол - и «Спартак», и «Зенит» не станут закрываться. Они так играют на протяжении всего сезона, не отступят от этого и сейчас, не станут отсиживаться в обороне. Тем более «Спартак» сейчас тренирует Олег Кононов, который очень хорошо ставит атакующую игру. Правда, «Спартаку» не поможет Зе Луиш из-за дисквалификации, сложновато будет заменить безболезненно основного игрока. Но у «Спартака» хорошая длинная скамейка запасных. Полагаю, у Кононова найдется джокер, который выйдет вместо Зе Луиша и сможет его заменить.



Думаю, шансы 50 на 50. Кто забьет первый гол, тому будет значительно легче добиться победы.