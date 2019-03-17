Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, оценил перспективы своего клиента в чемпионате России.

Все эти отказы только добавили Роме злости и желания доказать всем, что он является одним из самых сильных футболистов в российском чемпионате. Роме на днях исполнится 32 года. Учитывая его игровое мастерство, талант, трудолюбие, а также скорости в российском футболе, уверен, он сможет выступать на высоком уровне в Премьер-Лиге до 36-38 лет.