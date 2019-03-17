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Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»

вчера, 11:19

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, оценил перспективы своего клиента в чемпионате России.

Все эти отказы только добавили Роме злости и желания доказать всем, что он является одним из самых сильных футболистов в российском чемпионате. Роме на днях исполнится 32 года. Учитывая его игровое мастерство, талант, трудолюбие, а также скорости в российском футболе, уверен, он сможет выступать на высоком уровне в Премьер-Лиге до 36-38 лет.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 14:32
Интересно как трабукки так точно рассчитал, почему 38 а не 42 например?
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 13:36
он правда отличный игрок!
но ведь все будут спрашивать про секрет спортивного долголетия ...
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 1120
вчера в 13:27
Удачи Роману!
удав
удав
   479 / 1120
вчера в 13:15
ну если выходить на поле на замену один раз в месяц
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 12:43
Наркоманы долго не живут.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
вчера в 11:43
После покера Луневу агент скажет: Рома будет до 45 играть ,как Маркизио
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1120
вчера в 11:43
В ФНЛ точно сможет
ballak144
ballak144
   292 / 1120
вчера в 11:37
воу, приболел?
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 11:34
Пусть играет!!!
Denkuz
Denkuz
   116 / 1120
вчера в 11:31
Эка от двух договорных мячей Рубину повело.
parallels
parallels
   2 / 1120
вчера в 11:24
значит, вернётся в спартак.
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