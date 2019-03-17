Погребняк: «Я ничего не имею против темнокожих игроков»

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое скандальное высказывание об иностранцах в сборной России.

Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть.