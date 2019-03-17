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Погребняк: «Я ничего не имею против темнокожих игроков»

вчера, 12:58

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое скандальное высказывание об иностранцах в сборной России.

Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть.

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Все комментарии
MRHM-1988
MRHM-1988
   470 / 1120
вчера в 19:56
И мы еще удивляемся , почему в мире не любят Россию и русских . Свежий пример слова Погребняка .
Багров-брат
Багров-брат ответил Andy Rush
   133 / 1120
вчера в 16:38
Да правильно он все сказал. Как бы хорошо Фернандес не играл, ну не русский он. Гилерме, Ари - оба молодцы, но..... Помню, когда очень долго говорилось о том, чтобы Робсону дали гражданство. Да куда блин!!!!
А Погребняк то русский? По новым законом этнопроисхождения, он от русских так же далёк, как и Мбампе...)))
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:36
А я бы хотел видеть в сборной своей страны ФУТБОЛИСТОВ, за которых не было бы стыдно, и которые хотят играть за СВОЮ сборную...)))
А то ведь сам Паша тоже не России родился, а в Москве...)))
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 15:20
Погребняк конечно серьёзно сглупил. Как можно критиковать политику парии!
Andy Rush
Andy Rush
   1050 / 1120
вчера в 14:02
Да правильно он все сказал. Как бы хорошо Фернандес не играл, ну не русский он. Гилерме, Ари - оба молодцы, но..... Помню, когда очень долго говорилось о том, чтобы Робсону дали гражданство. Да куда блин!!!!
За адекватность
За адекватность ответил вoлгoдoн
   43 / 1120
вчера в 13:18
негры и геи пусть играют за германию и иже пусть наши на порядок деревяннее,но они Наши
Суть не в том. Сколько людей столько мнений.«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – заявил он в интервью «Комсомольской правде».Иногда лучше жевать, чем говорить, если ума не хватает нормально выразить свою мысль, будучи публичной персоной, чтобы потом не приходилось пояснять в плане:"Меня не правильно поняли" ИМХО.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил dzvinka
   209 / 1120
вчера в 13:13
да ладно, чем гей из сборной Германии который сделал каминг аут хуже, чем гей сб россии который каминг-аут пока еще не сделал?)))
ну я больше условно,ну ты понял)
dzvinka
dzvinka ответил вoлгoдoн
   176 / 1120
вчера в 13:10
негры и геи пусть играют за германию и иже пусть наши на порядок деревяннее,но они Наши
да ладно, чем гей из сборной Германии который сделал каминг аут хуже, чем гей сб россии который каминг-аут пока еще не сделал?)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   209 / 1120
вчера в 13:02
негры и геи пусть играют за германию и иже
пусть наши на порядок деревяннее,но они Наши
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