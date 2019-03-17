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Парфенов прокомментировал возможную дисквалификацию Погребняка

вчера, 11:59

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал возможную дисквалификацию нападающего екатеринбургской команды Павла Погребняка за высказывание о темнокожих игроках.

Дисквалификация Погребняка за высказывание против темнокожих игроков в сборной России? Полная ерунда, не знаю, как ещё это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание. Эта история 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 12:39
Молодец Погребняк!
cska1948
cska1948
   188 / 1120
вчера в 12:25
Не так давно в прессе была дискуссия по вопросу: нужны ли нашей сборной натурализованные футболисты. Погребняк, может не так изысканно, высказал своё мнение на этот счёт и за что его дисквалифицировать?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 12:03
Скоро в сторону негра смотреть нельзя будет!
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