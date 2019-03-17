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Созин: «Я слышу зависть в словах Погребняка»

вчера, 12:16

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках.

В сборной должны играть сильнейшие игроки вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз. Потому что это игра для болельщиков. Болельщики приходят смотреть на нашу сборную, в которой разрешено играть людям, которые выполнили некоторые технические формальности. И мне намного интереснее смотреть на Фернандеса в сборной, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Смольникова. Хотя Смольников тоже очень серьёзный футболист. Если бы в своё время разрешили играть Вагнеру, мы бы не говорили, что его не надо приглашать в команду, потому что у него косички и он тёмный.

Я в этих словах слышу зависть. Мол, должны играть в сборной только парни с нашего двора, как говорится. Итог такой: футбол — одна из сторон нашей жизни. Когда мы смотрим кино, мы ищем там звёзд. И мы не смотрим на их цвет кожи. Когда Виктор Ан выигрывал в Сочи, я был горд за страну, потому что он знает язык, живёт здесь.

Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже чем те, кто есть. Когда Ари вызывали, он был лучшим нападающим чемпионата. Сейчас Чалов сильнее. В сборной играют лучшие на данный момент.

Будет ли собраться комитет по этике? Всё будет решено завтра. Для этого должен поступить запрос от Дюкова.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:43
Ох, слово, - не воробей, рот, - не дупло...)))
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 15:29
Очень не уважаю созина но тут он прав.
ЮЗИК
ЮЗИК
   439 / 1120
вчера в 14:28
Паша и сборная это вещи уже не совместимые
Robbaggio
Robbaggio ответил Roman73
   785 / 1120
вчера в 14:15
Присутствие Фернандеса в сборной говорит, скорее, об уровне сборной Бразилии. Натурализованные бразильцы играют по всему свету, а все потому, что в свою сборную им не пробиться (слишком высокая конкуренция)
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 14:09
про зависть не очень понял
Паша разве просится в сборную ?
Чист
Чист
   789 / 1120
вчера в 13:59
Созину главное результат а кто играет за сборную наплевать -а мне лично что бы за Россию играл россиянин а не какой африканец или американец -и что это я буду болеть за них - лично я перестал болеть за мини футбол когда там играать начали бразильцы - свои должны играть а то превратили спорт в бизнес а подпевалы обрабатывают болел утверждая что это на благо футбола
Andy Rush
Andy Rush
   1050 / 1120
вчера в 13:57
Ан живет в России? Созин, алёёёёё!!!! он уже свинтил, сняв сливки!
77rust77
77rust77
   1086 / 1120
вчера в 13:33
Да что вы здесь чепуху городите,большинство из вас даже не знают половины национальностей которые живут в России,если человек решил сменить гражданство то на это есть объективные причины и мне без разницы кто будет играть сердцем за сборную я болельщик прежде всего сборной
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   380 / 1120
вчера в 13:31
Ну отцепили его незаслуженно. Не пулял по воробьям, не выеживался на 11м.
n272nm
n272nm
   251 / 1120
вчера в 13:09
Всю жизнь мечтал, чтобы в сборной по футболу бегали негры. Ведь очевидно, что негры в России живут не первую тысячу лет и негр в русской деревне - обычное дело.
ArgonS
ArgonS
   164 / 1120
вчера в 13:03
Созина в отставку!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   209 / 1120
вчера в 12:44
член созин горд за свою должность и обязан поддерживать негров
Roman73
Roman73
   262 / 1120
вчера в 12:41
Когда Анн выигрывал 6 медалей в Сочи, за какую страну был горд автор ?
Когда Фернандес забывает гол , какой страны это достижение, Бразилии, которая его вырастила или России, которая купила его услуги ?
Гордиться голом бразильца в сборной (в сборной !) это всё равно, что украсть чужую песню, пляску или сказку .
Спорт призван помимо прочего демонстрировать преимущество образа жизни народа .
Преимущество чеьго образа жизни, спортивности нации демонстрирует игра Фернандеса в сборной, российского или бразильского ?
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 12:38
Созин, не нужно изображать толерантность в стране беззакония!
handreb
handreb
   48 / 1120
вчера в 12:36
Великие сомнения, чтобы наши болельщики хотели видеть зулусов в нашей сборной и тем более за них болеть.
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