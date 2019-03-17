Созин: «Я слышу зависть в словах Погребняка»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках.

В сборной должны играть сильнейшие игроки вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз. Потому что это игра для болельщиков. Болельщики приходят смотреть на нашу сборную, в которой разрешено играть людям, которые выполнили некоторые технические формальности. И мне намного интереснее смотреть на Фернандеса в сборной, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Смольникова. Хотя Смольников тоже очень серьёзный футболист. Если бы в своё время разрешили играть Вагнеру, мы бы не говорили, что его не надо приглашать в команду, потому что у него косички и он тёмный.

Я в этих словах слышу зависть. Мол, должны играть в сборной только парни с нашего двора, как говорится. Итог такой: футбол — одна из сторон нашей жизни. Когда мы смотрим кино, мы ищем там звёзд. И мы не смотрим на их цвет кожи. Когда Виктор Ан выигрывал в Сочи, я был горд за страну, потому что он знает язык, живёт здесь.

Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже чем те, кто есть. Когда Ари вызывали, он был лучшим нападающим чемпионата. Сейчас Чалов сильнее. В сборной играют лучшие на данный момент.

Будет ли собраться комитет по этике? Всё будет решено завтра. Для этого должен поступить запрос от Дюкова.