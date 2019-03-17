ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Натурализованные игроки не должны играть в сборной»

вчера, 12:30

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что нападающий клуба Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его интервью о темнокожих футболистах в сборной России.

Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Честно говоря, я не слышал это высказывание, не думаю, что он сказал что-то плохое. Я придерживаюсь того мнения, что играть в сборной должны свои ребята. Для чего работают наши школы, для чего тренируются наши футболисты? У нас [в сборной] играют уже трое бразильцев, я против этого, считаю, что неправильно.

Может быть, Паша где-то сгустил краски, может быть, это немного неоднозначно. Я сам не слышал, не буду комментировать, но считаю, что натурализованные игроки не должны играть в сборной. У нас много школ, там работают тренеры, но для чего они работают, если в сборную мы не берем своих футболистов? Да, может быть, они сильнее, но кого мы обманываем?

У нас есть свои ребята, молодые ребята, ставьте их. Пусть они играют в нашем чемпионате, они его украшают, но думаю, что в сборной должны играть россияне, которые родились здесь и здесь останутся, будут биться и умирать за сборную. Не думаю, что натурализованные игроки будут это делать, они могут играть за деньги, но не за любовь к России.

Почему он не может высказать свое мнение? Считаю, что его не должны дисквалифицировать, не надо ничего инициировать. Если вы спросите у массы футболистов, большинство поддержит его мнение. Зацепились просто за одно слово.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская не видит «Локомотив» в первой тройке
Вчера, 23:40 Комментарии10
Мостовой: «Лишний раз убеждаюсь, что ситуация в таблице обостряется»
Вчера, 23:26 Комментарии14
Ригони: «Приезжали в Москву за победой»
Вчера, 22:57 Комментарии10
Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»
Вчера, 22:26 Комментарии15
Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»
Вчера, 21:32 Комментарии38
Ракицкий: «Это мое первое дерби - мне понравилось»
Вчера, 21:28 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил Союзник противников
   460 / 1120
вчера в 19:23
Русский он прекрасно понимает,это давно уже всем известно.Но ещё он понял.что его речь на русском интерпретируют так.что лучше говорить на родном,и контролировать перевод сказанного.Ты-пример искажения истины.
С чего вдруг на "ты"? Понимать - одно, говорить - другое. Посмотрите видео на офф канале ЦСКА, Январь 2018. "Спасибо", "Пожалуйста", "Бегать". Т.е. человек находится здесь уже более 5 лет, типа знает язык, но на примитивном интервью отвечает по-португальски. Серьезно? Ему что, противно на русском разговаривать, раз он его ЗНАЕТ? Или он реально думает, что всё, что он скажет, смогут переврать, переведя неверно, и никто из его окружения - друзья, переводчики не помогут ему? Элементарно, нежелание говорить (учить) - наплевательское отношение, один из признаков неуважения к стране, в которой играешь и которую представляешь.
FeelMyBanana
FeelMyBanana
   897 / 1120
вчера в 19:01
Мусорные клубы ,которые играют за бюджетные средства,не должны играть в футбол)
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил NAZAR 007
   460 / 1120
вчера в 17:52
Пусть уезжает талантливая молодёжь. Не так давно Кучаев, проиграв конкуренцию Фернандесу, уехал, а не остался здесь протирать штаны. Так что это палка о двух концах
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил Raamtvall
   460 / 1120
вчера в 17:45
Только конченные пацреоты считают, что Шарапова россиянка. Остальным вообще плевать на её успехи, ну или неудачи.
Raamtvall
Raamtvall
   461 / 1120
вчера в 17:45
А вообще не перестаю умиляться с "настоящих патриотов", топивших "за своих ребят", но после закупки бразильцев в сборную и купленного ЧМ радостно переобувшихся в прыжке с криками "даёшь натурализацию нормальных игроков". А потом эти, гхм, люди что-то там мычат про темнокожую часть сборной Франции или Германии. Так те игроки, пардон, в этих странах родились, отыграли в своих лигах, им не был закуплен паспорт в последний момент.
Тот же Погребняк, конечно, некорректно выразился, но общая мысль была верная, вот президент его клуба уже был более точен, только я предлагаю пойти ещё более простым путём - зачем нам футбольные школы, если всё равно для сборной можно реализовать бородатую квновскую шутку начала 00х про 11 темнокожих игроков в форме Спартака? Футбола здесь всё равно нет, давайте распустим местное болото, пусть полтора Черышева играют в Испании, а в так называемую "сборную России" докупим ещё несколько третьесортных бразильцев. Вот только, в сущности, зачем? Результат-то всё равно тот же, Лига Наций это прекрасно показала, брёвна не научились играть в футбол, получив 2х унылых бразильцев, летом всё держалось на ручных судьях и догах. Судьи и доги закончились, как только скатали 2 дога с ручными турками - всё вернулось на круги своя, брёвна снова стали самими собой.
Raamtvall
Raamtvall ответил RMUKMU
   461 / 1120
вчера в 17:33
Предлагаю ФИФА реформировать комплектование сборных. И, да, выгнать таких как Черышев и основа сборной Марокко на ЧМ из их сборных. Черышев с футбольной точки зрения 200% испанец, который к футболу России никак не относится.
Так и Шарапова с Ефимовой - не россиянки по этой логике. У нас вообще, если пристально посмотреть, высококлассных спортсменов, живущих и тренирующихся у нас, почти нет.
Garrincha58
Garrincha58
   423 / 1120
вчера в 17:27
да на94 на это на всё достал этот наш футбол
RMUKMU
RMUKMU ответил Leha-ha50
   173 / 1120
вчера в 16:52
Предлагаешь Черышева выгнать из сборной???
Предлагаю ФИФА реформировать комплектование сборных. И, да, выгнать таких как Черышев и основа сборной Марокко на ЧМ из их сборных.
Черышев с футбольной точки зрения 200% испанец, который к футболу России никак не относится.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Leha-ha50
   29 / 1120
вчера в 16:42
Зачем ? На его месте лучшего нет, это раз.
Он не натурализован это два. Хоть и провел
молодежную жизню испанских клубах .
А вот Рауш и Нойштедтер - это да .
Им то есть замена в росс. чемпе,
так они то занимают чужое место.
Им то с фига такие преференции..
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил haim
   29 / 1120
вчера в 16:39
За просто так, согласен, нельзя давать.
Но и мариновать бесконечно в угоду легу,
тоже не вариант, иначе совсем зачахнет.
Дина о не помогло это, тоже да, но какой удар
молодежке, увидевшей бесперспективность
своих потуг, если один черт- место легам.
Заполярный
Заполярный
   130 / 1120
вчера в 16:37
НИ КОГДА , НИ КТО НИ ПРИДЕТ К ОБЩЕМУ МНЕНИЮ.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО МНЕНИЙ.
У КАЖДОГО БУДУТ СВОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, У ТЕХ МОЖНО, У ТЕХ НЕЛЬЗЯ.
ЭТО ТУПИКОВЫЙ СПОР. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RMUKMU
   25 / 1120
вчера в 16:35
Всё просто. "Ари" Феррейра. Молодёжные клубы: Колорес до Ар, Эстасио да Се, Форталеза. Россиянин. Фёдор Чалов. Молодёжные клубы: Юный Динамовец, ЦСКА. Российский футболист. Денис Черышев. Молодёжные клубы: Спортинг (Хихон), Бургос, Реал Мадрид. Россиянин. Олег Шатов. Молодёжные клубы: Рудник (НТ), Уралец-НТ, МФК ВИЗ-Синара. Российский футболист.
Предлагаешь Черышева выгнать из сборной???
haim
haim ответил NAZAR 007
   934 / 1120
вчера в 16:29
Ну так Динамо это и не помогло )) безусловно такого не хочу,но и место нашим игрокам за просто так, что бы не давали ))
RMUKMU
RMUKMU ответил Leha-ha50
   173 / 1120
вчера в 16:20
А теперь объясни мне : чем россиянин отличается от российского футболиста???
Всё просто.
"Ари" Феррейра. Молодёжные клубы: Колорес до Ар, Эстасио да Се, Форталеза. Россиянин.
Фёдор Чалов. Молодёжные клубы: Юный Динамовец, ЦСКА. Российский футболист.

Денис Черышев. Молодёжные клубы: Спортинг (Хихон), Бургос, Реал Мадрид. Россиянин.
Олег Шатов. Молодёжные клубы: Рудник (НТ), Уралец-НТ, МФК ВИЗ-Синара. Российский футболист.
Брулин
Брулин ответил Ваня лучший
   66 / 1120
вчера в 16:20
Гриша Иванов либо совсем безграмотный, либо лгун. Погребняк не говорил о натурадлизованных он однозначно сказал "темнокожих". Не надо выгораживать Погреба. Темнокожий может быть гражданином РФ с рождения ( в РПЛ таких двое Идову и Ойеволе). Они граждане РФ без всяких оговорок. Какое право имеет Погребняк унижать их за цвет кожи? Ему смешно.? Смешно будет Грише Иваенову, когда Погребу влепят на годик дискву , а Урал оштрафуют на пару млн.евро. Вот тогда справедливость восторжествует.
Следом за Погребняком пойдет на дисквалификацию)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил haim
   29 / 1120
вчера в 16:18
Если ты не смог ,конкурировать с иностранцем значит ты не так хорош. Аршавину, Кержакову,Жиркову и д.р отсутствие лимита вообще ни как не помешало взять бронзу ЧЕ.
В 2005 Кержу, Шаве уже было примерно 22-23 ,
зато помню, как только отменили, у динамиков
сыграли сразу 11 легов ) Вот это был поворот )
Если нынче хотите такого, то я точно не хочу )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   25 / 1120
вчера в 16:12
При чем здесь дети послов. У нас в Твери 4 вуза. где полно темнокожих. Они учатся в РФ с 60-х годов, у многих семьи, в которых рождаются темнокожие дети. Они принимают с рождения гражданство РФ, учатся в наших школах , вузах. Т.е являются полноценными гражданами РФ. В чем их вина и неполноценность?
Ты меня спрашиваешь??? У Назара спроси!!! Мне пофиг кто и где родился!!! Паспорт есть , остальное - демагогия!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил haim
   29 / 1120
вчера в 16:11
Если ты не смог ,конкурировать с иностранцем значит ты не так хорош. Аршавину, Кержакову,Жиркову и д.р отсутствие лимита вообще ни как не помешало взять бронзу ЧЕ.
Давай будем точными ? ) Не бронзу, уже сто раз писал,
а полуфиналисты чемпионат Европы -2008. За 3 место
на Евро, как известно, матч не проводится. Бронза была бы,
если бы играли за третье и обыграли бы турков. Это точнее .
Кержаков появился в сборной в 2002 г. вместе с Сычевым.
Как и Жирков с Аршавиным, их это не коснулось никоим образом,
потому что лимит был введен почти 15 лет назад, и в то время,
они уже были твердыми сборниками, кому было 22, кому 23.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RMUKMU
   25 / 1120
вчера в 16:06
За сборную должны играть не россияне, а российские футболисты. Это совсем не одно и тоже.
А теперь объясни мне : чем россиянин отличается от российского футболиста???
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   30 / 1120
вчера в 16:01
Я не уподобляюсь Иванову и не увожу в сторону. Я всегда был против натурализированных игроков в сборной. Цвет кожи меня не волнует. Пусть хоть все темнокожие в сборной, но только если они родились и выросли в России. А собирать то, что не нужно сборным своих стран в нашу сборную, это извините, бардак, если не бордель. Причем играют они не лучше наших игроков, один уровень, потому что все варятся в нашем чемпионате. Поэтому уехав за кордон, те кто играл в РПЛ выглядят как серые мыши.
Так и я о том же. Играть должны родившиеся в РФ ит имеющие ее гражданство, независимо от цвета кожи, разреза глаз, вероисповедания и т.д. Натурализация для сборной это нонсенс. Сборная это лицо страны.
haim
haim ответил NAZAR 007
   934 / 1120
вчера в 16:01
Если ты не смог ,конкурировать с иностранцем значит ты не так хорош. Аршавину, Кержакову,Жиркову и д.р отсутствие лимита вообще ни как не помешало взять бронзу ЧЕ.
Юрниекс
Юрниекс
   189 / 1120
вчера в 15:59
Без Рауша и Найштетера, сборноя,могла бы и обойтись. Без Фернандеса, нет. Нет у нас своих таких
papic337
papic337
   144 / 1120
вчера в 15:59
Согласен.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   29 / 1120
вчера в 15:59
Так и я говорю о родившихся в РФ независимо от цвета кожи. В Локо играет Идову, в Оренбурге Ойеволе. Оба темнокожие, родившиеся в РФ. Чем они хуже Погреба, что рассмешили его? Не надо уводить обсуждение от проблемы расизма к проблеме натурализации. Погреб проявил расизм. В его словах не было ни слова про натурализацию. Я , кстати, против натурализации с целью привлечения в сборную. Это вопрос отдельный и долгий.
Или просто представь ситуацию : сборника Союза сказали бы, парни, за вас будет
играть к примеру....Роже Милла ) Думаешь, Дасаев, Демьяненко, Горлукович, Протасов
и другие сборники были бы в восторге ? ) При наличии Бородюка, Протасова и Лютого.)
Ника228
Ника228
   949 / 1120
вчера в 15:56
пусть сначала воспитает игрока, достойного играть в сборной, а потом па*ть открывает. сейчас только у цска и краснодара растет молодежь , которую я вижу в сборной еще мб в спартаке пара игроков .
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   29 / 1120
вчера в 15:51
Так и я говорю о родившихся в РФ независимо от цвета кожи. В Локо играет Идову, в Оренбурге Ойеволе. Оба темнокожие, родившиеся в РФ. Чем они хуже Погреба, что рассмешили его? Не надо уводить обсуждение от проблемы расизма к проблеме натурализации. Погреб проявил расизм. В его словах не было ни слова про натурализацию. Я , кстати, против натурализации с целью привлечения в сборную. Это вопрос отдельный и долгий.
Я уже давно понял, Толя ! ) Что ты хотел сказать .
Могу примерно так ответить : я против натурализации,
но в то же время не хотел бы, чтобы Мбаппе играл за нашу сборную )
armeec_♞
armeec_♞ ответил NAZAR 007
   453 / 1120
вчера в 15:49
Здорово, Петруха ! Немного времени свободного есть . У меня мысль такая : ужесточат лимит до трех легов на поле, и до 8-ми в команде, сразу станут появляться молодые, которые никак не могли попасть в структуру клуба. Тупо за счет количества. Сразу же установить им потолок зарплат, скажем от первой игры в основе на протяжении 2-х лет одна зарплата, стали показывать выдающееся, клуб и сам стимулирует игрока в силу того, что тот может уйти через пару лет к другим. И для сборной такой прогресс хорош. А сейчас выходит так : пацан только начинает задатки сборника проявлять, так ему на его место обязательно покупают лега, и ставят через раз, а то и через три игры, и иди потом доказывай без практики, что ты талант и работяга. Так и будут появляться по мере развития, если лим ужесточат, что будет и для сборной хорошо. Вот я о чем.
Так я тебе и говорю, если ужесточать, нужно очень многое менять в системе футбольной. Но то, что сейчас мы имеем, не готовы к этому.
Вот тебе реальная показательная ситуация у Быков с Игнатьевым.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил haim
   29 / 1120
вчера в 15:46
Лимит ничего не даст,колличество не всегда качество,если ты талантливый то никакой лимит не помешает тебе пробиться в основной состав.
Ерунда полнейшая. Вот реально, без обид, ерунда.
Доказывай, не доказывай, в РПЛ обычно на одну позицию
два, три, а то и четыре игрока. И один или два, обязательно
это лег за которого отвалил приличную сумму. И эту сумму
он должен своей игрой отбить . Тем самым, доморощенный
протирает штаны на лавке, пока лег хоть мало-мальски
не окупит вложенное в него , вот так и закисает без практики
талантливая молодежь, ибо нет стимула к развитию, без практики
раскрыть себя потенциально как очень способного это не реально .
И поэтому только слишком упертые прорываются, но это локальные случаи,
иначе бы в сборной нынче не играли бы натурализованные футболисты .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил armeec_♞
   30 / 1120
вчера в 15:45
Если прочитать вью Погреба, он и сказал сначала про натурализацию, но далее видать не от большого ума сказанул про смех и темнокожих. «Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев»
Вот именно "не от большого ума". Натурализация и темнокожие игроки - это разные вещи. Я против натурализации для привлечения в сборную и неважно белых, или черных. Коренные россияне, родившиеся здесь должны играть за сборную, независимо от цвета кожи.
Николай 86
Николай 86
   378 / 1120
вчера в 15:43
В принципе правильно сказал, но вот это рассмешило:
"в сборной должны играть россияне, которые будут биться и умирать за сборную."
Кто там из наших в промежутке между ЧЕ-08 - ЧМ-18 "бился и умирал"? И что их заставит "биться и умирать" в будущем?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100