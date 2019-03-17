Президент «Урала»: «Натурализованные игроки не должны играть в сборной»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что нападающий клуба Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его интервью о темнокожих футболистах в сборной России.

Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Честно говоря, я не слышал это высказывание, не думаю, что он сказал что-то плохое. Я придерживаюсь того мнения, что играть в сборной должны свои ребята. Для чего работают наши школы, для чего тренируются наши футболисты? У нас [в сборной] играют уже трое бразильцев, я против этого, считаю, что неправильно.

Может быть, Паша где-то сгустил краски, может быть, это немного неоднозначно. Я сам не слышал, не буду комментировать, но считаю, что натурализованные игроки не должны играть в сборной. У нас много школ, там работают тренеры, но для чего они работают, если в сборную мы не берем своих футболистов? Да, может быть, они сильнее, но кого мы обманываем?

У нас есть свои ребята, молодые ребята, ставьте их. Пусть они играют в нашем чемпионате, они его украшают, но думаю, что в сборной должны играть россияне, которые родились здесь и здесь останутся, будут биться и умирать за сборную. Не думаю, что натурализованные игроки будут это делать, они могут играть за деньги, но не за любовь к России.

Почему он не может высказать свое мнение? Считаю, что его не должны дисквалифицировать, не надо ничего инициировать. Если вы спросите у массы футболистов, большинство поддержит его мнение. Зацепились просто за одно слово.