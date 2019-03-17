Президент «Урала»: «Натурализованные игроки не должны играть в сборной»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что нападающий клуба Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его интервью о темнокожих футболистах в сборной России.
Накануне Погребняк сказал следующее: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».
Честно говоря, я не слышал это высказывание, не думаю, что он сказал что-то плохое. Я придерживаюсь того мнения, что играть в сборной должны свои ребята. Для чего работают наши школы, для чего тренируются наши футболисты? У нас [в сборной] играют уже трое бразильцев, я против этого, считаю, что неправильно.
Может быть, Паша где-то сгустил краски, может быть, это немного неоднозначно. Я сам не слышал, не буду комментировать, но считаю, что натурализованные игроки не должны играть в сборной. У нас много школ, там работают тренеры, но для чего они работают, если в сборную мы не берем своих футболистов? Да, может быть, они сильнее, но кого мы обманываем?
У нас есть свои ребята, молодые ребята, ставьте их. Пусть они играют в нашем чемпионате, они его украшают, но думаю, что в сборной должны играть россияне, которые родились здесь и здесь останутся, будут биться и умирать за сборную. Не думаю, что натурализованные игроки будут это делать, они могут играть за деньги, но не за любовь к России.
Почему он не может высказать свое мнение? Считаю, что его не должны дисквалифицировать, не надо ничего инициировать. Если вы спросите у массы футболистов, большинство поддержит его мнение. Зацепились просто за одно слово.
Тот же Погребняк, конечно, некорректно выразился, но общая мысль была верная, вот президент его клуба уже был более точен, только я предлагаю пойти ещё более простым путём - зачем нам футбольные школы, если всё равно для сборной можно реализовать бородатую квновскую шутку начала 00х про 11 темнокожих игроков в форме Спартака? Футбола здесь всё равно нет, давайте распустим местное болото, пусть полтора Черышева играют в Испании, а в так называемую "сборную России" докупим ещё несколько третьесортных бразильцев. Вот только, в сущности, зачем? Результат-то всё равно тот же, Лига Наций это прекрасно показала, брёвна не научились играть в футбол, получив 2х унылых бразильцев, летом всё держалось на ручных судьях и догах. Судьи и доги закончились, как только скатали 2 дога с ручными турками - всё вернулось на круги своя, брёвна снова стали самими собой.
Тот же Погребняк, конечно, некорректно выразился, но общая мысль была верная, вот президент его клуба уже был более точен, только я предлагаю пойти ещё более простым путём - зачем нам футбольные школы, если всё равно для сборной можно реализовать бородатую квновскую шутку начала 00х про 11 темнокожих игроков в форме Спартака? Футбола здесь всё равно нет, давайте распустим местное болото, пусть полтора Черышева играют в Испании, а в так называемую "сборную России" докупим ещё несколько третьесортных бразильцев. Вот только, в сущности, зачем? Результат-то всё равно тот же, Лига Наций это прекрасно показала, брёвна не научились играть в футбол, получив 2х унылых бразильцев, летом всё держалось на ручных судьях и догах. Судьи и доги закончились, как только скатали 2 дога с ручными турками - всё вернулось на круги своя, брёвна снова стали самими собой.
Черышев с футбольной точки зрения 200% испанец, который к футболу России никак не относится.
Черышев с футбольной точки зрения 200% испанец, который к футболу России никак не относится.
Он не натурализован это два. Хоть и провел
молодежную жизню испанских клубах .
А вот Рауш и Нойштедтер - это да .
Им то есть замена в росс. чемпе,
так они то занимают чужое место.
Им то с фига такие преференции..
Он не натурализован это два. Хоть и провел
молодежную жизню испанских клубах .
А вот Рауш и Нойштедтер - это да .
Им то есть замена в росс. чемпе,
так они то занимают чужое место.
Им то с фига такие преференции..
Но и мариновать бесконечно в угоду легу,
тоже не вариант, иначе совсем зачахнет.
Дина о не помогло это, тоже да, но какой удар
молодежке, увидевшей бесперспективность
своих потуг, если один черт- место легам.
Но и мариновать бесконечно в угоду легу,
тоже не вариант, иначе совсем зачахнет.
Дина о не помогло это, тоже да, но какой удар
молодежке, увидевшей бесперспективность
своих потуг, если один черт- место легам.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО МНЕНИЙ.
У КАЖДОГО БУДУТ СВОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, У ТЕХ МОЖНО, У ТЕХ НЕЛЬЗЯ.
ЭТО ТУПИКОВЫЙ СПОР. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО МНЕНИЙ.
У КАЖДОГО БУДУТ СВОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, У ТЕХ МОЖНО, У ТЕХ НЕЛЬЗЯ.
ЭТО ТУПИКОВЫЙ СПОР. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
"Ари" Феррейра. Молодёжные клубы: Колорес до Ар, Эстасио да Се, Форталеза. Россиянин.
Фёдор Чалов. Молодёжные клубы: Юный Динамовец, ЦСКА. Российский футболист.
Денис Черышев. Молодёжные клубы: Спортинг (Хихон), Бургос, Реал Мадрид. Россиянин.
Олег Шатов. Молодёжные клубы: Рудник (НТ), Уралец-НТ, МФК ВИЗ-Синара. Российский футболист.
"Ари" Феррейра. Молодёжные клубы: Колорес до Ар, Эстасио да Се, Форталеза. Россиянин.
Фёдор Чалов. Молодёжные клубы: Юный Динамовец, ЦСКА. Российский футболист.
Денис Черышев. Молодёжные клубы: Спортинг (Хихон), Бургос, Реал Мадрид. Россиянин.
Олег Шатов. Молодёжные клубы: Рудник (НТ), Уралец-НТ, МФК ВИЗ-Синара. Российский футболист.
зато помню, как только отменили, у динамиков
сыграли сразу 11 легов ) Вот это был поворот )
Если нынче хотите такого, то я точно не хочу )
зато помню, как только отменили, у динамиков
сыграли сразу 11 легов ) Вот это был поворот )
Если нынче хотите такого, то я точно не хочу )
а полуфиналисты чемпионат Европы -2008. За 3 место
на Евро, как известно, матч не проводится. Бронза была бы,
если бы играли за третье и обыграли бы турков. Это точнее .
Кержаков появился в сборной в 2002 г. вместе с Сычевым.
Как и Жирков с Аршавиным, их это не коснулось никоим образом,
потому что лимит был введен почти 15 лет назад, и в то время,
они уже были твердыми сборниками, кому было 22, кому 23.
а полуфиналисты чемпионат Европы -2008. За 3 место
на Евро, как известно, матч не проводится. Бронза была бы,
если бы играли за третье и обыграли бы турков. Это точнее .
Кержаков появился в сборной в 2002 г. вместе с Сычевым.
Как и Жирков с Аршавиным, их это не коснулось никоим образом,
потому что лимит был введен почти 15 лет назад, и в то время,
они уже были твердыми сборниками, кому было 22, кому 23.
играть к примеру....Роже Милла ) Думаешь, Дасаев, Демьяненко, Горлукович, Протасов
и другие сборники были бы в восторге ? ) При наличии Бородюка, Протасова и Лютого.)
играть к примеру....Роже Милла ) Думаешь, Дасаев, Демьяненко, Горлукович, Протасов
и другие сборники были бы в восторге ? ) При наличии Бородюка, Протасова и Лютого.)
Могу примерно так ответить : я против натурализации,
но в то же время не хотел бы, чтобы Мбаппе играл за нашу сборную )
Могу примерно так ответить : я против натурализации,
но в то же время не хотел бы, чтобы Мбаппе играл за нашу сборную )
Вот тебе реальная показательная ситуация у Быков с Игнатьевым.
Вот тебе реальная показательная ситуация у Быков с Игнатьевым.
Доказывай, не доказывай, в РПЛ обычно на одну позицию
два, три, а то и четыре игрока. И один или два, обязательно
это лег за которого отвалил приличную сумму. И эту сумму
он должен своей игрой отбить . Тем самым, доморощенный
протирает штаны на лавке, пока лег хоть мало-мальски
не окупит вложенное в него , вот так и закисает без практики
талантливая молодежь, ибо нет стимула к развитию, без практики
раскрыть себя потенциально как очень способного это не реально .
И поэтому только слишком упертые прорываются, но это локальные случаи,
иначе бы в сборной нынче не играли бы натурализованные футболисты .
Доказывай, не доказывай, в РПЛ обычно на одну позицию
два, три, а то и четыре игрока. И один или два, обязательно
это лег за которого отвалил приличную сумму. И эту сумму
он должен своей игрой отбить . Тем самым, доморощенный
протирает штаны на лавке, пока лег хоть мало-мальски
не окупит вложенное в него , вот так и закисает без практики
талантливая молодежь, ибо нет стимула к развитию, без практики
раскрыть себя потенциально как очень способного это не реально .
И поэтому только слишком упертые прорываются, но это локальные случаи,
иначе бы в сборной нынче не играли бы натурализованные футболисты .
"в сборной должны играть россияне, которые будут биться и умирать за сборную."
Кто там из наших в промежутке между ЧЕ-08 - ЧМ-18 "бился и умирал"? И что их заставит "биться и умирать" в будущем?)
"в сборной должны играть россияне, которые будут биться и умирать за сборную."
Кто там из наших в промежутке между ЧЕ-08 - ЧМ-18 "бился и умирал"? И что их заставит "биться и умирать" в будущем?)