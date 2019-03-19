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«Барселона» может продать Коутиньо за 85 млн евро

вчера, 22:55

МЮ продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что трансфер может состояться, если англичане заплатят за игрока 85 млн евро. Недавно появлялись слухи о том, что бразилец признался нескольким друзьям, что ему очень хотелось бы перейти в МЮ. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей в Примере, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   616 / 1106
сегодня в 16:11
Деньги обесценились.
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 1106
сегодня в 15:55
Он не нужен "Барселоне".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   198 / 1106
сегодня в 15:21
видать не по Сеньке шапка. Клопп его навряд ли назад захочет,из-за того что филька нытик,хотя конечно же не помешал бы,наверное. Может Абраша купит а Эдена отпустит.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Manny_Pacquiao
   128 / 1106
сегодня в 14:32
Морату же за 80 Лямов продали
Ну это же Реал )) не помню, чтобы из Барсы уходили дорого )) не считая Нея со своим "кошельком" ) обычно их обувают )
dzvinka
dzvinka
   135 / 1106
сегодня в 13:17
Барселоналона хочет продать коутинье за 85, а может она продать его за 35-40. Вот так обстоят дела.
Стивен Джерард
Стивен Джерард
сегодня в 12:47
Зря он ушел из Ливера его звезда угасает в Барсе Клоппу надо его вернуть серовно Коут лучщее чем Кейта Шакири Вейналдум на этой позиций
Johnes
Johnes ответил Crooclin
   1026 / 1106
сегодня в 12:18
Ничего себе ошибка в 80 млн. оеро! Тянет на ошибку в «особо крупных размерах»! На эту разницу можно купить топового игрока, например условного коута, чей ценник как раз и тянет на эту сумму в моменте.
Artuom
Artuom
   188 / 1106
сегодня в 11:35
А зачем вообще Коут МЮ??? На позиции АПЗ у них Погба, на позиции левого форварда Рэш, Марс и Санчес.

Думаю это утка... МЮ игроки на другие позиции нужны.
Artuom
Artuom ответил Crooclin
   188 / 1106
сегодня в 11:32
В прошлом сезоне Месси был в кризисе, а в этом - снова расцвёл по полной. Так что Коутиньо пришлось сместиться глубже в опорную зону, а это совсем не его территория
Я сужу не только по игре в Барсе... а по игре и в Барсе, и в Ливерпуле.
Не было ни одного сезона когда Коут стабильно весь сезон отыграл сильно.
Я его критиковал в Ливерпуле, критиковал и осмеивал глупый трансфер в Барсу, теперь критикую в Барсе... он всё такой же, играет 7-10 матчей(ну примерно) подряд на топ уровне => следующие 10 на уровне середнячка => дальше опять вроде сильные матчи... и опять середнячковые... Ну не меняется он и в будущем уверен тоже не изменится.

Если Дембеле я поддерживал когда у него не шла игра в Барсе(даже когда его критиковали фаны Барсы) - так я просто видел на что он способен и верил в него.
С Коутом всё по другому...
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   749 / 1106
сегодня в 11:30
А для МЮ Коут это реально будет второй Санчес - с огромным ЧСВ,ЗП и малой самоотдачей, я бы подумал на месте Солскьяера)
Crooclin
Crooclin ответил Artuom
   673 / 1106
сегодня в 11:22
"Ага голы в финалах а до финалов ни хера" В смысле?? В первом сезоне в ЛЧ за 12 игр 6 голов + 4 передачи - один из главных игроков, больше только у Роналду. В следующие меньше конечно, но в финалах забивать тоже нужно)) В любом случае по стате второй после Роналду в ЛЧ за эти сезоны с момента прихода. Да и в чемпе до этого сезона он был вторым по стате после Роналду, сейчас немного Бензема обошел его. Да, Бэйл не стал таким основополагающим игроков как ждали, но пользы принёс много. Коут столько пользы не принесёт, вот увидишь. А стоит больше Бэйла...
В прошлом сезоне Месси был в кризисе, а в этом - снова расцвёл по полной. Так что Коутиньо пришлось сместиться глубже в опорную зону, а это совсем не его территория
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
сегодня в 11:21
Насильно мил не будешь!
Artuom
Artuom ответил Happyboy Barca
   188 / 1106
сегодня в 11:06
Да да бесплатно. Ага голы в финалах а до финалов ни хера
"Ага голы в финалах а до финалов ни хера"

В смысле??
В первом сезоне в ЛЧ за 12 игр 6 голов + 4 передачи - один из главных игроков, больше только у Роналду. В следующие меньше конечно, но в финалах забивать тоже нужно)) В любом случае по стате второй после Роналду в ЛЧ за эти сезоны с момента прихода.

Да и в чемпе до этого сезона он был вторым по стате после Роналду, сейчас немного Бензема обошел его.

Да, Бэйл не стал таким основополагающим игроков как ждали, но пользы принёс много.
Коут столько пользы не принесёт, вот увидишь. А стоит больше Бэйла...
Red_team
Red_team
   235 / 1106
сегодня в 11:06
Вот это уже ближе к истине, скинуть еще лямов 20-25 и можно взять в принципе 😁 ну только если Санчеса при этом сплавить
Crooclin
Crooclin ответил Funny_Smailik
   673 / 1106
сегодня в 10:29
Я бы обменял на Мане или Сане, один к одному =)
Сане в Барсе с Дембеле будет конкурировать, да и там Альба есть на подстраховке; Мане будет с Сураесом конкурировать в центре, а там и без Месси может кто угодно оказаться)
Их бы обоих летом 2020-го в Барсу заманить) Вдруг уже в статусе победителя Лиги Чемпионов в Барсу приедут?
Crooclin
Crooclin ответил Johnes
   673 / 1106
сегодня в 10:22
Покупали за 160! Прямые убытки без малого 50%! Руководство клуба должно задуматься.
Ну бывают ошибки...Не всегда получается Паулиньо
dzvinka
dzvinka
   135 / 1106
сегодня в 09:48
че там коут, мечта сбылась?)
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
сегодня в 09:38
Продать надо, но не в МЮ!!!
Johnes
Johnes
   1026 / 1106
сегодня в 09:26
Покупали за 160! Прямые убытки без малого 50%! Руководство клуба должно задуматься.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
сегодня в 08:59
Шансы 50% или продаст, или не продаст...
ОПС
ОПС
   413 / 1106
сегодня в 08:58
Вряд ли кто возьмет. Дорого.
particular
particular
   4 / 1106
сегодня в 08:46
Метания в поисках лучшего, привели к снижению показателей и интереса...
"...Ведь был такой хороший мальчик,
На скрипке полечку играл,
Решал футбольные задачи
И все как надо понимал..." (И.Тальков)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   196 / 1106
сегодня в 07:48
Я бы обменял на Мане или Сане, один к одному =)
удав
удав
   894 / 1106
сегодня в 07:39
за такую сумму теперь не возьмут
neomessi
neomessi
   132 / 1106
сегодня в 07:11
Надеюсь не продадут!
Он еще заиграет!!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Ruslan3132
   736 / 1106
сегодня в 05:51
Морату же за 80 Лямов продали
Санчо Панса
Санчо Панса
   123 / 1106
сегодня в 03:07
А он что Барселоне не подходит? По-моему, Коутиньо не худший игрок в составе сине-гранатовых) 85 млн евро он стоит, на мой взгляд.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   685 / 1106
сегодня в 02:16
Не ну вы понимаете, человек был звездой Ливерпуля, работал как машина по созданию моментов, нарекли Волшебником, предлагали контракт, был топарем. Перед его лицом были такие примеры как Торрес, Оуен, людей которые после Ливерпуля сфейлились. Играл под руководством одного из лучших тренеров современности. Играл в одной из лучших линий атаки европы. Как говорится в одном фильме "Отмыли его, отчистили" от прежней карьеры, включая Интер. Купили всего лишь за 10 млн фунтов, и слепили из подростка прекрасного футболиста в системе ЛФК. И ВСЕ ЖЕ ОН УЕХАЛ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ. Ну что тут можно сказать, кукушка у него свила серьезное гнездо в голове, и мне его только жаль, уверен на 100% что будующая его карьера теперь пойдет только по нисходящей. А если перейдет в МЮ, будет еще смешнее.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   613 / 1106
сегодня в 02:11
Только не в МЮ...
311
311
   46 / 1106
сегодня в 00:52
За 4 гола в 26 матчах надо 200 лямов просить. Монгольских тугриков!)
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