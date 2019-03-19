«Барселона» может продать Коутиньо за 85 млн евро

МЮ продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Сообщается, что трансфер может состояться, если англичане заплатят за игрока 85 млн евро. Недавно появлялись слухи о том, что бразилец признался нескольким друзьям, что ему очень хотелось бы перейти в МЮ. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей в Примере, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Думаю это утка... МЮ игроки на другие позиции нужны.
Думаю это утка... МЮ игроки на другие позиции нужны.
Не было ни одного сезона когда Коут стабильно весь сезон отыграл сильно.
Я его критиковал в Ливерпуле, критиковал и осмеивал глупый трансфер в Барсу, теперь критикую в Барсе... он всё такой же, играет 7-10 матчей(ну примерно) подряд на топ уровне => следующие 10 на уровне середнячка => дальше опять вроде сильные матчи... и опять середнячковые... Ну не меняется он и в будущем уверен тоже не изменится.
Если Дембеле я поддерживал когда у него не шла игра в Барсе(даже когда его критиковали фаны Барсы) - так я просто видел на что он способен и верил в него.
С Коутом всё по другому...
Не было ни одного сезона когда Коут стабильно весь сезон отыграл сильно.
Я его критиковал в Ливерпуле, критиковал и осмеивал глупый трансфер в Барсу, теперь критикую в Барсе... он всё такой же, играет 7-10 матчей(ну примерно) подряд на топ уровне => следующие 10 на уровне середнячка => дальше опять вроде сильные матчи... и опять середнячковые... Ну не меняется он и в будущем уверен тоже не изменится.
Если Дембеле я поддерживал когда у него не шла игра в Барсе(даже когда его критиковали фаны Барсы) - так я просто видел на что он способен и верил в него.
С Коутом всё по другому...
В смысле??
В первом сезоне в ЛЧ за 12 игр 6 голов + 4 передачи - один из главных игроков, больше только у Роналду. В следующие меньше конечно, но в финалах забивать тоже нужно)) В любом случае по стате второй после Роналду в ЛЧ за эти сезоны с момента прихода.
Да и в чемпе до этого сезона он был вторым по стате после Роналду, сейчас немного Бензема обошел его.
Да, Бэйл не стал таким основополагающим игроков как ждали, но пользы принёс много.
Коут столько пользы не принесёт, вот увидишь. А стоит больше Бэйла...
В смысле??
В первом сезоне в ЛЧ за 12 игр 6 голов + 4 передачи - один из главных игроков, больше только у Роналду. В следующие меньше конечно, но в финалах забивать тоже нужно)) В любом случае по стате второй после Роналду в ЛЧ за эти сезоны с момента прихода.
Да и в чемпе до этого сезона он был вторым по стате после Роналду, сейчас немного Бензема обошел его.
Да, Бэйл не стал таким основополагающим игроков как ждали, но пользы принёс много.
Коут столько пользы не принесёт, вот увидишь. А стоит больше Бэйла...
Их бы обоих летом 2020-го в Барсу заманить) Вдруг уже в статусе победителя Лиги Чемпионов в Барсу приедут?
Их бы обоих летом 2020-го в Барсу заманить) Вдруг уже в статусе победителя Лиги Чемпионов в Барсу приедут?
"...Ведь был такой хороший мальчик,
На скрипке полечку играл,
Решал футбольные задачи
И все как надо понимал..." (И.Тальков)
"...Ведь был такой хороший мальчик,
На скрипке полечку играл,
Решал футбольные задачи
И все как надо понимал..." (И.Тальков)
Он еще заиграет!!!!
Он еще заиграет!!!!