Судьба чемпиона

вчера, 20:00

«Атлетико» сделал Гризманна третьим по зарплате футболистом планеты накануне сезона без трофеев. «Соккер.ру» - о недовольстве Антуана и вариантах развития его карьеры.

Пик Гризманна в «Атлетико» состоялся три года назад

Гризманн пришел в «Атлетико» в 2014 году, тогда переход в состав финалиста Лиги чемпионов и чемпиона Испании был серьезным повышением для ловкого форварда из «Реал Сосьедада». Через два года Антуан тоже получил возможность проиграть вместе с «Атлетико» в финале Лиги чемпионов «Реалу», француз не забил пенальти. Сезон 2015/16 стал пиком для Гризманна в Мадриде: тут и финал ЛЧ , и 32 забитых мяча – лучший результат в карьере. И это высшая точка француза в клубном футболе до сих пор. Когда в следующем сезоне «Атлетико» пришел к финишу Ла Лиги третьим и не завоевал трофеев, Антуан впервые во всеуслышание заявил о своем желании развиваться, выигрывать титулы и двигаться дальше. Гризманн прямым текстом тогда заявил: «Я готов покинуть „Атлетико“.

Гризманна удержали деньгами и уговорами

В 2017-м Антуан все еще чувствовал долг перед клубом, и когда Диего Симеоне, тоже тихо сомневавшийся о своем будущем, принял твердое решение остаться у руля „Атлетико“, Гризманн тоже поступил по чести. Через год ситуация поменялась. „Матрасники“ не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, но выиграли Лигу Европы, в финале которой француз забьет два мяча в ворота французского клуба. Пока Гризманн играл во второсортном турнире, его представителей окучивала „Барселона“, и Антуан одно время склонялся к переезду на „Камп Ноу“, тем более все зависело от него: даешь отмашку, „Барса“ платит „клаусулу“, и ты в одной команде с Месси.

„Атлетико“ провел грандиозную работу, чтобы оставить Гризманна в Мадриде. Это грандиозная победа менеджмента, вот только не все сбылось. Чтобы Антуан остался „матрасником“, клуб должен был доказать ему, что является таким же „топом“, как „Барселона“, „Реал“ или любой английский гранд. Зарплата? Получай, будешь третьим в мире после Месси и Роналду! Цели? Самые высокие! И зачем тебе в „Барселону“, хочешь стать одним из лейтенантов генералиссимуса Месси? Тогда, конечно, ОК. В общем, Гризманна убедили, а он сам на фоне победы на ЧМ -2018 включил позитивное мышление и наверняка рассчитывал на новые завоевания с „Атлетико“. Сезон возобновился многообещающе – с победы в матче за Суперкубок УЕФА над „Реалом“, но вот дальше – „пусто-пусто“.

Гризманн снова хочет уйти

Хочется подчеркнуть, что по всем имеющимся сведениям Гризманн – добрый и честный парень, который не станет вредить „Атлетико“ и действовать исключительно в своих интересах. Но у него есть обоснованные сомнения, которые он открыто высказывал в нашумевшем документальном фильме „Решение“, в конце которого объявил о том, что остается в „Атлетико“. Сезон без трофеев точно не добавил Антуану настроения. И это мягко говоря. „Матрасники“ вылетели из Кубка Короля, позволили „Ювентусу“ совершить камбэк в Лиге чемпионов, а десятиочковое отставание в Примере от „Барселоны“ за десять туров до финиша турнира не позволяет рассчитывать на титул. Гризманн сейчас осознал, что „Атлетико“ топ-клубом еще не стал, хотя и стремится к этому.

Антуану хочется быть частью „дримтим“ (и его уровень позволяет на это рассчитывать), а не надрываться каждый раз, чтобы прыгнуть выше головы, как поступает „Атлетико“ в последние годы. Правда, и это почему-то перестало получаться. Лига Европы – не тот турнир, победой в котором топ-клуб будет гордиться, а в Лиге чемпионов у дружины Симеоне второй неудачный сезон подряд. При всем этом Гризманн помнит, что летом 2018-го, поддавшись на уговоры „Атлетико“, взял у клуба деньги и возложил на себя определенные обязательства, бегство от которых сейчас будет выглядеть не слишком красиво.

С другой стороны, послезавтра Антуан отметит свой 28 день рождения – уже не мальчик, а между тем на счету чемпиона мира и одного из ярчайших футболистов современности всего лишь три трофея на клубном уровне, причем два из них – суперкубки. Гризманн вроде бы не имеет морального права бунтовать, ведь он стал звездой в „Атлетико“, а год назад получил звездную зарплату, но время уходит, а перспективы больших побед вместе с „матрасниками“ все сомнительнее. Что же делать Антуану? Кто спасет его без ущерба для репутации?

Будущее Гризманна

У Гризманна в контракте интересно прописана „клаусула“: до июня 2019 права на Антуана у „Атлетико“ можно выкупить за 120 миллионов евро, потом эта сумма возрастет до 200. Похоже, француз страховался как раз на тот случай, если анонсированный ему проект „Атлетико“ даст сбой. Собственно, 120 миллионов евро – весьма адекватная и даже хорошая цена, когда речь идет о мастере такого уровня. Найдутся клубы, готовые заплатить эти деньги. Вряд ли это будет „Барселона“, которую Гризманн отшил в прошлом году, добавив вдогонку о том, что „не хочет быть в тени Месси“. Слухи о новом интересе „Барсы“ к Гризманну появились во французской прессе на днях, но моментально были опровергнуты испанской „Маркой“.

Один из пунктов сохранения репутации и доброго отношения болельщиков „Атлетико“ - не оставаться в Испании в случае ухода от „матрасников“. „Реал“ исключается однозначно, „Барселона“ тоже, тем более Бартомеу, взбешенный прошлогодней историей, не хочет видеть Антуана в команде. Остаются два очевидных направления – Англия и ПСЖ . Парижский клуб сделает Гризманна своей главной целью, если уйдут Неймар или Мбаппе. Одного из этих парней может забрать „Реал“, так что открыть для Антуана одну из возможностей может самый принципиальный соперник его нынешнего клуба.

Еще ходил любопытный слух о том, что „Манчестер Сити“ готов вернуть в ряды „индейцев“ Серхио Агуэро и доплатить за возможность забрать себе Гризманна. Впрочем, это весьма сомнительная история. Аргентинец в большом порядке, он адаптирован к английскому футболу, и нет никакого смысла сейчас от него отказываться. А может быть, у Антуана есть какой-то тайный вариант, и в начале лета он всех удивит? Как знать, вдруг прямо сейчас ведутся съемки фильма „Решение-2“. По ходу первой части Гризманн не раз говорил о своей мечте выиграть Лигу чемпионов, после финала 2016 года он только отдалялся от своей мечты. Как поступить французу теперь?