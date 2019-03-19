«Ювентус» назвал цену на Дибалу

Руководство «Ювентуса» хочет выручить за своего форварда Пауло Дибалу 102 млн евро.
К 25-летнему футболисту проявляют интерес МЮ, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». В текущем сезоне аргентинец провел 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
В нынешнем Мадриде достаточно похожих типажей - Асенсио, Иско.
В нынешнем Мадриде достаточно похожих типажей - Асенсио, Иско.
Коутиньо - 26 матчей, 4 гола = 85 млн
Зе Луиш - 16 матчей, 8 голов = ведро желудей!)
Коутиньо - 26 матчей, 4 гола = 85 млн
Зе Луиш - 16 матчей, 8 голов = ведро желудей!)