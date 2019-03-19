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«Ювентус» назвал цену на Дибалу

вчера, 22:44

Руководство «Ювентуса» хочет выручить за своего форварда Пауло Дибалу 102 млн евро.

К 25-летнему футболисту проявляют интерес МЮ, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». В текущем сезоне аргентинец провел 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Abudabi
Abudabi
   271 / 1106
сегодня в 15:59
За что 100 лямов? За то что на носу ставит 2 пальца? Он вообще не игрок. Его цена 40 максимум
Вадим Шахгусейнов
Вадим Шахгусейнов
сегодня в 15:49
а ничё,что в лиге чемпионов 5 игр и 5 голов?
Вадим Шахгусейнов
Вадим Шахгусейнов
сегодня в 15:48
та вы блин запарили!это мало ещё!вы гляньте как он в прошлом сезоне зажигал,или на его стату в этой лиге чемпионов 5 игр 5 голов
mortid
mortid ответил рус фан
   401 / 1106
сегодня в 14:39
Юве за такую цену только в Китай его продаст.
Или в Зенит, там есть любители покупать напов забивающих по 4 гола за 25 матчей.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   451 / 1106
сегодня в 13:53
Ну и цена за форварда,забившего 4 мяча в 25 матчах
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   158 / 1106
сегодня в 12:20
В тени пенальду
galem72
galem72
   212 / 1106
сегодня в 12:11
Для мадрида пойдёт, но для АПЛ он очень сомнительный исполнитель.
Олег Кожан
Олег Кожан
   1057 / 1106
сегодня в 10:44
за шо такие гроши?
Agamaga
Agamaga
   300 / 1106
сегодня в 10:33
52 его цена
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
сегодня в 10:18
Дороговато!
ОПС
ОПС
   413 / 1106
сегодня в 10:11
Кому он нужен за такую цену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
сегодня в 09:59
Охота к перемене мест...
FROBI
FROBI
   84 / 1106
сегодня в 09:32
Зидан никогда не интересовался этим фруктом...
В нынешнем Мадриде достаточно похожих типажей - Асенсио, Иско.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   290 / 1106
сегодня в 09:08
Техничный, но игрок настроения. С приходом Роналду совсем потерялся в команде, что свидетельствует не в его пользу.
Тага Дага
Тага Дага
   374 / 1106
сегодня в 07:57
И Дибалу и петуха +Хедиру и взять Мбаппе....я думаю согласятся, если нет...то можно и Пьянича тоже...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   736 / 1106
сегодня в 06:53
Дибала сдал сильно. Ему надо к тренеру сильному перейти, желательно атакующему. Например в ливерпуль или сити.
dok66
dok66
   588 / 1106
сегодня в 06:47
Дибала в этом сезоне явно сдал . Клуб нкжно менять
рус фан
рус фан
   383 / 1106
сегодня в 06:45
Юве за такую цену только в Китай его продаст.
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 1106
сегодня в 04:50
Дибала сильно сдал.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
сегодня в 03:53
Статистика не впечатляет, учитывая, что Дибала нападающий а так классный футболист.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил BARCDJIN
   254 / 1106
сегодня в 03:20
Красная цена ему полтинник! и голубец старый авансом! Аха-ха)
ну а сколько твой любимый стоит? за сборную Каталонии скоро играть начнет?
Санчо Панса
Санчо Панса
   123 / 1106
сегодня в 03:08
Не так уж и заоблачные деньги! Хотя еще 10 лет назад это был нереальный трансферный ценник)
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
сегодня в 02:21
интересная цифра...
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
сегодня в 01:31
по 25 мильёнов за каждый гол
Kavaro
Kavaro
   327 / 1106
сегодня в 01:16
Для сравнения статистика Бэйла: 35 м 16 г 7 п. А ещё Бэйла хейтят, это потаму что он играет за Реал, да будь он игрок Юве с такое же статой, ему бы оды пели.
311
311
   46 / 1106
сегодня в 00:59
Дибала - 25 матчей, 4 гола = 102 млн
Коутиньо - 26 матчей, 4 гола = 85 млн
Зе Луиш - 16 матчей, 8 голов = ведро желудей!)
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 1106
сегодня в 00:46
зачем им еще эти 2 млн сверху? )))
Juve14
Juve14
   185 / 1106
сегодня в 00:42
Мало
Alprish
Alprish
   251 / 1106
сегодня в 00:39
Для форварда статистика не хорошая.
Правдин Семён
Правдин Семён
   204 / 1106
сегодня в 00:28
Дибала-суперсаб. Либо средний форвард на полный матч.Плюс один-вынослив ,как бык. Не стоит таких денег.
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