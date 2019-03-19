«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

«Реал» рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. 23-летний хавбек рассматривается мадридским клубом в качестве замены Луке Модричу.
Ранее сообщалось, что Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ.
«Реал» рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. 23-летний хавбек рассматривается мадридским клубом в качестве замены Луке Модричу.
Ранее сообщалось, что Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ.
Но какая замена Модричу из Рабьо выйдет???
Так-то подписать с ним можно, но пока не вижу в нем полноценную замену Модричу!
Но какая замена Модричу из Рабьо выйдет???
Так-то подписать с ним можно, но пока не вижу в нем полноценную замену Модричу!