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«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

вчера, 21:12

«Реал» рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. 23-летний хавбек рассматривается мадридским клубом в качестве замены Луке Модричу.

Ранее сообщалось, что Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ.

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Все комментарии
beefs
beefs
   310 / 1106
сегодня в 11:54
Да Модрич еще поиграет. Вот селекция постепенно начинают менять, а у нас держат, держат а затем пол команды меняют...
kolpankolpan
kolpankolpan
   229 / 1106
сегодня в 11:45
ПСЖ начинают расшатывать-- растаскивать?
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   193 / 1106
сегодня в 10:32
а псж не отдаст
Тага Дага
Тага Дага
   374 / 1106
сегодня в 09:51
Модрич слабый игрок как индивидуально, сборной ему очень помогают Ракитич и Перешич...в реале Кросс и Казимиро...ну и Бензему и Бейла надо оставить, спокойно могут поиграть лет 5-6...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   196 / 1106
сегодня в 07:50
Шило на мыло, а впрочем мы рады любой ошибке сливочного мешка =)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   736 / 1106
сегодня в 05:55
Рабьо отличное усиление. Ещё и бесплатно. А через год бесплатно и Эриксена забрать. Вот это было бы супер. Летом главное все бабки потратить на игроков атаки. А именно 9-ку купить.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
сегодня в 03:57
Реал хочет вызволить из плена Рабьо.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 02:19
Мы ведь говорим о Модриче обладателе золотого мяча на позиции цпз? Напомню Хави его не брал на схожей позиции. Замены ему нет!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил BARCDJIN
   254 / 1106
сегодня в 01:12
Поддерживаю с ним мы будем 5-0 оформлять на домашнем стадионе в Мадриде..
тебе открытку пришлют, не поморщатся)
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
сегодня в 00:16
На перспективу
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
сегодня в 00:09
Модрича на списание!
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 1106
вчера в 23:53
Модрич в хорошей форме пока.
Но какая замена Модричу из Рабьо выйдет???
Так-то подписать с ним можно, но пока не вижу в нем полноценную замену Модричу!
eleven LC
eleven LC
   88 / 1106
вчера в 23:41
Лучше Канте купить!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   839 / 1106
вчера в 23:36
Модрич пока не плох, лучше найдите охотника
BARCDJIN
BARCDJIN
   139 / 1106
вчера в 22:49
Поддерживаю с ним мы будем 5-0 оформлять на домашнем стадионе в Мадриде..
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   49 / 1106
вчера в 22:08
Так себе замена
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 21:53
Зидан, похоже, решил весь состав поменять к лету.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 21:35
Ну Модрич точно не самый последний игрок Мадрида сейчас! Замены нужно начинать с мертвяков типа Крооса-Бэйла,а Лука еще впахивает будь здоров. Понятно, что после ЧМ-сезона уже не хватает сил на морально-волевых... но в него точно никогда не кинешь камень.
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