Куртуа хочет перейти в ПСЖ

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет продолжить карьеру в ПСЖ. Бельгийский голкипер считает, что у него мало шансов заиграть под руководством Зинедина Зидана, который в свою очередь хочет пригласить в «Реал» вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет продолжить карьеру в ПСЖ. Бельгийский голкипер считает, что у него мало шансов заиграть под руководством Зинедина Зидана, который в свою очередь хочет пригласить в «Реал» вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Де Хеа надо брать, когда закончится его контракт, предварительно договорившись с ним, что не будет продлевать с МЮ!!!
Де Хеа надо брать, когда закончится его контракт, предварительно договорившись с ним, что не будет продлевать с МЮ!!!
Его уровень сегоднешний Реал. Играть в ПСЖ с Неймаром и Мбаппе он еще недорос.
Его уровень сегоднешний Реал. Играть в ПСЖ с Неймаром и Мбаппе он еще недорос.
Вот и вся любовь к детям!
Вот и вся любовь к детям!