Куртуа хочет перейти в ПСЖ

вчера, 19:47

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет продолжить карьеру в ПСЖ . Бельгийский голкипер считает, что у него мало шансов заиграть под руководством Зинедина Зидана, который в свою очередь хочет пригласить в «Реал» вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.