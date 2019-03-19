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Куртуа хочет перейти в ПСЖ

вчера, 19:47

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет продолжить карьеру в ПСЖ. Бельгийский голкипер считает, что у него мало шансов заиграть под руководством Зинедина Зидана, который в свою очередь хочет пригласить в «Реал» вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   736 / 1106
сегодня в 07:02
Даааааааааааа. Наконец то дырка сидит в запасе, а летом ещё может и уйти. Все правильно делает Зидан. Бэйла, Бензема и Начо бы ещё продали.
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
сегодня в 06:41
Давно пора!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Colchoneros
   254 / 1106
сегодня в 01:08
Куртуа: «Мои дети живут в Мадриде, и я хочу, чтобы они были рядом со мной» Вот и вся любовь к детям!
    Генадий Павлович
    Генадий Павлович
       613 / 1106
    вчера в 23:39
    урок для Азара....
    vastudio
    vastudio
       465 / 1106
    вчера в 22:41
    ААааа....))))) Догадываюсь почему))) Чтобы быть поближе к детям))) Титулы ведь уже никакие не светят)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       228 / 1106
    вчера в 22:40
    Будет отлично! Его + Бэйла с доплатой за Мбаппе!!!
    Де Хеа надо брать, когда закончится его контракт, предварительно договорившись с ним, что не будет продлевать с МЮ!!!
    VIPded
    VIPded
       692 / 1106
    вчера в 22:14
    Пошел по мешкам шастать... Зря Чеху в своё время этого типчика Челси предпочел...(((
    FROBI
    FROBI
       84 / 1106
    вчера в 21:40
    Дело не только в Зидане. Куртуа не приняли болелы. По двум причинам: во-первых, Перес бабахнул за него деньги, которые все ожидали будут потрачены на напа, во-вторых, каланча, может, лучше играет вверху, но на ленточке... в подмётки не годится Навасу (столько напропускал между ног, капец).
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       169 / 1106
    вчера в 21:22
    Наглядный пример для Азарчика. Говорят надо учиться на чужих ошибках.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1106
    вчера в 21:20
    Наигрался в Реале? :)
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 21:04
    Можешь еще Бензема и Бэйла прихватить
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       128 / 1106
    вчера в 20:58
    да ваще огонь )) лягушатникам и Пересу есть о чем пообщаться)))
    Ant Tambov
    Ant Tambov
    вчера в 20:46
    Под Буффоном сидеть будешь
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 20:41
    Скатертью дорога
    311
    311
       46 / 1106
    вчера в 20:40
    Пошел по рукам! А так хотел к детям в Мадрид!)
    Garry Green
    Garry Green
       1079 / 1106
    вчера в 20:36
    Его семья перешла жить в Париж? А он как любящий отец по детям скучает ?!
    ДАША Д
    ДАША Д
       213 / 1106
    вчера в 20:35
    Там больше платят и бьют меньше.
    Bayern Best
    Bayern Best
       147 / 1106
    вчера в 20:34
    Вот он баба. С Челси ради Мадрида устроил бунт. Теперь хочет в Париж.
    Его уровень сегоднешний Реал. Играть в ПСЖ с Неймаром и Мбаппе он еще недорос.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       314 / 1106
    вчера в 20:12
    А может, в Шанхай или Гуанчжоу???
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       414 / 1106
    вчера в 20:05
    Сбежал из челси а в итоге себя потерял
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
       421 / 1106
    вчера в 19:56
    Парижу он скорее нужен чем нет
    1 команда
    1 команда
       110 / 1106
    вчера в 19:56
    Шило на мыло.
    Neymar 10
    Neymar 10
       387 / 1106
    вчера в 19:55
    с радостью купим наваса но не ЭТО ! пусть он будет вашей головной болью на века ))))
    Colchoneros
    Colchoneros
       99 / 1106
    вчера в 19:53
    Куртуа: «Мои дети живут в Мадриде, и я хочу, чтобы они были рядом со мной»
    Вот и вся любовь к детям!
    eleven LC
    eleven LC
       88 / 1106
    вчера в 19:53
    Вот и правильно,Куртуа как скрипач, не нужен!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       321 / 1106
    вчера в 19:52
    В ПСЖ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЙТИ
    No problem
    No problem
       143 / 1106
    вчера в 19:49
    Lol,нищтяк будет если к тому времени писижи возглавит Моуриньо!).
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