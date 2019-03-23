Самедов не исключил, что завершит карьеру летом

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов заявил, что уже серьезно задумывается о завершении карьеры.

Контракт 34-летнего игрока с «Крыльями» рассчитан до конца этого сезона.

Сразу сказал руководству клуба, что хочу подписать договор на полгода, а потом посмотрим, как быть. Такой расклад всех устроил. На данном этапе согласился помочь «Крыльям» выбраться из сложившейся ситуации. 26 мая 2019 года, надеюсь, мы выполним задачу. Только после этого дня буду решать, чего хочу дальше. Надо прислушаться к своему внутреннему голосу. Возможно, вы услышите от меня какие-то новости.

После чемпионата мира осознал, что в ближайшее время должен окончательно завершить карьеру. Проанализировал весь свой путь в футболе, понял, что многого добился. Горжусь своей карьерой. Заработал достаточно. Сейчас у меня есть бизнес, хочу его развивать. Значит, уже ухожу куда-то. Почва готова, я готов.

Физически готов выступать на высоком уровне минимум два года. Но есть мысли в голове… Посмотрим.