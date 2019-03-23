ГлавнаяНовости

Самедов не исключил, что завершит карьеру летом

вчера, 10:58

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов заявил, что уже серьезно задумывается о завершении карьеры.

Контракт 34-летнего игрока с «Крыльями» рассчитан до конца этого сезона.

Сразу сказал руководству клуба, что хочу подписать договор на полгода, а потом посмотрим, как быть. Такой расклад всех устроил. На данном этапе согласился помочь «Крыльям» выбраться из сложившейся ситуации. 26 мая 2019 года, надеюсь, мы выполним задачу. Только после этого дня буду решать, чего хочу дальше. Надо прислушаться к своему внутреннему голосу. Возможно, вы услышите от меня какие-то новости.

После чемпионата мира осознал, что в ближайшее время должен окончательно завершить карьеру. Проанализировал весь свой путь в футболе, понял, что многого добился. Горжусь своей карьерой. Заработал достаточно. Сейчас у меня есть бизнес, хочу его развивать. Значит, уже ухожу куда-то. Почва готова, я готов.

Физически готов выступать на высоком уровне минимум два года. Но есть мысли в голове… Посмотрим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Баринов довызван в сборную России
22 марта Комментарии21
Дивеев сможет сыграть за ЦСКА в матче против «Уфы»
22 марта Комментарии14
Единственный путь к сборной без легионеров
20 мартаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии35
Вторые лиги. Кто играет в ФНЛ, Чемпионшипе и Сегунде? 
19 мартаАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии11
Черышев присоединился к сборной России
18 марта ВидеоКомментарии6
Жирков: «Приношу свои извинения»
18 марта Комментарии95
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
handreb
handreb
   46 / 979
вчера в 18:00
Жаль, что ветераны спартака так бесславно заканчивают свою карьеру.
1-й парень
1-й парень
   101 / 979
вчера в 15:55
Не был бы испорчен спартаком, был бы уважаемым.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Lucho Gonzalez
   79 / 979
вчера в 13:54
Между футболом и арбузами победили все таки бахчевые
Да и арбузы к лету созреют.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   30 / 979
вчера в 13:18
Между футболом и арбузами победили все таки бахчевые
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 12:07
Удачного бизнеса!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   3 / 979
вчера в 11:50
По 18 минут за Локомотив, Спартак, Динамо, Москву и Крылья.
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 11:45
Ещё можно играть и играть.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 11:42
Прощальный матч будет на переполненной арене "Лужники"! Первый тайм Саша сыграет за Локомотив", второй за "Спартак"! ЗАСЛУЖИЛ!!! На выходе после матча всем будут дарить арбузы!
FRZZ
FRZZ
   671 / 979
вчера в 11:33
Самедов молодец! Говорит всегда искренне. Думаю, еще один сезон может играть, тем более, что он нужен Крыльям.
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 11:27
Пора, что ты сделаешь, это жизнь - жизнь футболиста коротка...
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 11:19
Молодец,все честно сказал,удачи тебе в КС,и в остальном тоже.
ermak6848
ermak6848
   212 / 979
вчера в 11:09
Время пролетает так быстро, что остаётся время решить куда дальше.!?
С вашим опытом Александр надо выбрать тренерскую работу
Желаю Успехов !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100