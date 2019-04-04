Сёмин: «Хожу на концерты группы „Ленинград“, если они в Москве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих предпочтениях в кино и музыке.
Я посмотрел «Зеленую книгу», мне очень понравилось. Не зря ему дали главный приз. Сейчас спортивные хорошие фильмы. Очень понравилось «Движение вверх», я с удовольствием посмотрел его в кинотеатре. Пошел с внучкой, ей тоже понравилось, хотя она баскетбол не очень хорошо знает. Очень понравился про Харламова фильм – «Легенда номер 17». Я много общего нашел у актера с Валерием.
Что касается музыки, то мне нравится радиостанция «Серебряный дождь». Есть у них музыкальный час… Где они их подбирают, мне очень нравится. И модерн, и классика. Подбор просто высочайшего уровня. Еще нравится группа «Ленинград», я даже на их концерты хожу, когда они в Москве бывают. Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист.
Немного смущает, что много мата, но он так хорошо ругается, что получаешь удовольствие.
Ранее Сёмин в шутку говорил, что группа «Ленинград» могла бы написать о нем песню.
Солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что новый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил вчерашний концерт в Москве.
«Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого железнодорожники два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре кубка страны».
Вот что Ленинградость творит. Поздравляю!» – написал Шнуров
Солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что новый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил вчерашний концерт в Москве.
«Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого железнодорожники два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре кубка страны».
Вот что Ленинградость творит. Поздравляю!» – написал Шнуров
https://www.youtube.com/watch?v=l3A0QkneCTQ
МОСКВА СГОРЕЛА ЦЕЛИКОМ
С ЛОКОМОТИВОМ И ДИНАМО
И С ЦСКА И СПАРТАКОМ !!!
С.ШНУРОВ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
МОСКВА СГОРЕЛА ЦЕЛИКОМ
С ЛОКОМОТИВОМ И ДИНАМО
И С ЦСКА И СПАРТАКОМ !!!
С.ШНУРОВ
ГЫ-ГЫ-ГЫ