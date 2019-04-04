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Сёмин: «Хожу на концерты группы „Ленинград“, если они в Москве»

сегодня, 15:46

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих предпочтениях в кино и музыке.

Я посмотрел «Зеленую книгу», мне очень понравилось. Не зря ему дали главный приз. Сейчас спортивные хорошие фильмы. Очень понравилось «Движение вверх», я с удовольствием посмотрел его в кинотеатре. Пошел с внучкой, ей тоже понравилось, хотя она баскетбол не очень хорошо знает. Очень понравился про Харламова фильм – «Легенда номер 17». Я много общего нашел у актера с Валерием.

Что касается музыки, то мне нравится радиостанция «Серебряный дождь». Есть у них музыкальный час… Где они их подбирают, мне очень нравится. И модерн, и классика. Подбор просто высочайшего уровня. Еще нравится группа «Ленинград», я даже на их концерты хожу, когда они в Москве бывают. Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист.

Немного смущает, что много мата, но он так хорошо ругается, что получаешь удовольствие.

 Ранее Сёмин в шутку говорил, что группа «Ленинград» могла бы написать о нем песню.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 18:00
26 августа 2016, 20:43
Солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что новый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил вчерашний концерт в Москве.

«Вчера Юрий Павлович был на концерте, а сегодня читаю в новостях – «Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды Юрия Семина, под руководством которого железнодорожники два раза выиграли чемпионат России и взяли четыре кубка страны».

Вот что Ленинградость творит. Поздравляю!» – написал Шнуров
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   10 / 904
сегодня в 17:39
Питер прошел славный путь от Эдиты Пьехи до иди ты на х..)...
Багров-брат
Багров-брат
   561 / 904
сегодня в 17:25
Палычу гопоты в жизни не хватает, вот и пытается нагнать упущенное...)))
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 16:33
У Палыча наверно и песня любимая"ЕХАЙ НА... )))он ее наверно судьям подпевает)))
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 16:33
хит, изгоняющий хряков с ветки (если набегут)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 904
сегодня в 16:26
Ю.П. Семин и группа "Ленинград" как никто другой подходят друг другу...
particular
particular ответил Mangur
   7 / 904
сегодня в 16:19
Не хожу и не слушаю. Себя уважаю. Порядочный человек обязан матерится лишь в трех случаях- когда у него родится сын или дочь от избытка чувств,когда он идет в штыковую на врага и когда забивая гвоздь попадает себе по руке молотком ,от боли.Все остальное от бескультурья ,безмозглости бо не может без мата связать трех слов в предложение. Видать у Сёмина даже вкуса нет. Так он скоро до Гоголь-центра дойдёт.Кстати,ЗНАМЕНИТЫЙ КРИК ЕВСЕЕВА укладывается в парадигму трех случаев.Учитесь пользоваться матом по назначению.Учитесь уважать себя и окружающих. Особенно Женщин.
Монументально и чётко!..
Rattlehead
Rattlehead ответил Mangur
   487 / 904
сегодня в 16:19
Не хожу и не слушаю. Себя уважаю. Порядочный человек обязан матерится лишь в трех случаях- когда у него родится сын или дочь от избытка чувств,когда он идет в штыковую на врага и когда забивая гвоздь попадает себе по руке молотком ,от боли.Все остальное от бескультурья ,безмозглости бо не может без мата связать трех слов в предложение. Видать у Сёмина даже вкуса нет. Так он скоро до Гоголь-центра дойдёт.Кстати,ЗНАМЕНИТЫЙ КРИК ЕВСЕЕВА укладывается в парадигму трех случаев.Учитесь пользоваться матом по назначению.Учитесь уважать себя и окружающих. Особенно Женщин.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Palex
Palex
   116 / 904
сегодня в 16:18
Юрий Палыч,все это радует конечно,но вот ты бы лучше одевался прилично, а то без слез не взглянешь.
Mangur
Mangur
   312 / 904
сегодня в 16:03
Не хожу и не слушаю. Себя уважаю. Порядочный человек обязан матерится лишь в трех случаях- когда у него родится сын или дочь от избытка чувств,когда он идет в штыковую на врага и когда забивая гвоздь попадает себе по руке молотком ,от боли.Все остальное от бескультурья ,безмозглости бо не может без мата связать трех слов в предложение. Видать у Сёмина даже вкуса нет. Так он скоро до Гоголь-центра дойдёт.Кстати,ЗНАМЕНИТЫЙ КРИК ЕВСЕЕВА укладывается в парадигму трех случаев.Учитесь пользоваться матом по назначению.Учитесь уважать себя и окружающих. Особенно Женщин.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 15:52
А МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН ПРЕКРАСНЫЙ
МОСКВА СГОРЕЛА ЦЕЛИКОМ
С ЛОКОМОТИВОМ И ДИНАМО
И С ЦСКА И СПАРТАКОМ !!!

С.ШНУРОВ

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 15:49
Уважаемая группа, это не Моисеев пупсиковый
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 904
сегодня в 15:48
Правильно, есть вкус.
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