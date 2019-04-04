Сёмин: «Хожу на концерты группы „Ленинград“, если они в Москве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих предпочтениях в кино и музыке.

Я посмотрел «Зеленую книгу», мне очень понравилось. Не зря ему дали главный приз. Сейчас спортивные хорошие фильмы. Очень понравилось «Движение вверх», я с удовольствием посмотрел его в кинотеатре. Пошел с внучкой, ей тоже понравилось, хотя она баскетбол не очень хорошо знает. Очень понравился про Харламова фильм – «Легенда номер 17». Я много общего нашел у актера с Валерием.

Что касается музыки, то мне нравится радиостанция «Серебряный дождь». Есть у них музыкальный час… Где они их подбирают, мне очень нравится. И модерн, и классика. Подбор просто высочайшего уровня. Еще нравится группа «Ленинград», я даже на их концерты хожу, когда они в Москве бывают. Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист.

Немного смущает, что много мата, но он так хорошо ругается, что получаешь удовольствие.