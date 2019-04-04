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Гинер: «Считаю, что VAR - это правильно»

сегодня, 14:36

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался в пользу системы видеопомощи рефери (VAR), которая накануне была протестирована в полуфинальных матчах Кубка России.

– В среду в российском футболе впервые был применен VAR. Как к этому относитесь?

– Я считаю, что VAR – это правильно. И уже большая часть Европы его применяет. Вспоминая мяч, забитый нам «Ахматом» с болельщицкой трибуны, считаю что при VAR... Весь стадион это видел, кроме судьи. Смотря, какие пенальти сейчас ставят в матче «Локомотив» – «Динамо», считаю, что VAR – абсолютно нормально. Тогда мы закончим говорить о каком-то судейском неправильном подходе, будем двигаться дальше. Арбитр может сказать, что не увидел, это понятно. Но почему он не пошел смотреть эпизод, когда все требовали, тут вопрос будет решаться совсем иначе. Любой человек ошибается, а с телевизором это трудно сделать.

– Система VAR стоит денег...

– (перебивает) Ничего страшного. Я люблю приводить примеры на других клубах. Например, гол «Ахмата» не засчитали, мы выиграли и стали чемпионами. Заработали на пять – десять миллионов долларов больше. А сколько стоит система VAR? Пятьдесят, сто тысяч?

– Сотни тысяч долларов.

– Не стоит она сотни тысяч долларов. Бывают обидные вещи, когда не было пенальти или было, или гол тебе забили из-за лицевой линии, когда все видят, что мяч вышел. Это же очки. Плюс еще и сердечные травмы.

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Все комментарии
VV V
VV V
   410 / 904
сегодня в 19:09
VAR положит конец мясной монополии в судействе !
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 904
сегодня в 17:47
Леннорович как раз относится к таким людям, кто за то, чтобы эта система постепенно внедрялась в футболе! А вот спартачам эта идея явно пришлась не по душе)
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 17:42
И только Леня Киевский был против VAR.
fanilich
fanilich
   758 / 904
сегодня в 17:09
Есть два мнения футбольных людей ,Иванов руководитель"урала" подчеркнул" VAR -это деньги на ветер"(переживает что не к нему в карман)и руководитель ЦСКА VAR – это правильно.Если система VAR помогает командам восстановить в игре справедливость по результату в матче, то многие будут только за.И еще один не маловажный плюс ,больше не будет судейского произвола и издевательств в судейских решениях против команд
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 904
сегодня в 17:08
Караул!!! VAR внедряют (Федун).))).
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 16:48
Надо и в РПЛ var.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Nikola45
   8 / 904
сегодня в 16:44
Не факт! Как всегда в наглую поставит пенальти ))
Если даже при VAR за такое не поставят пенку в ворота федунятника, то можно сразу свистуна по окончании матча в наручниках уводить!
Nikola45
Nikola45 ответил ЦCКА навсегда
   27 / 904
сегодня в 16:42
У Лампочкина гонорары от Федуна сократятся!
Не факт! Как всегда в наглую поставит пенальти ))
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 16:37
Здесь соглашусь с Гинером....VAR нужен
mangoх12
mangoх12
   14 / 904
сегодня в 15:34
Галицкий "за" и Гинер "за", Федун против - ну это и понятно
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 15:01
У Лампочкина гонорары от Федуна сократятся!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 14:56
КАКИЕ СОТНИ ТЫСЯЧ СТОИТ ЭТОТ ВАР ?
НЕУЖЕЛИ ТАКАЯ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА У ЭТОГО ДЯДЬКИ У ТЕЛЕВИЗОРА ???

ГЫ-ГЫ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 14:55
ЛАПОЧКИН С ФЕДУНОМ ПРОТИВ ЭТОГО ВАРА !

ГЫ-ГЫ
311
311
   84 / 904
сегодня в 14:55
Введение VAR это часть антиспартаковского заговора!)
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 904
сегодня в 14:54
Скоро матч будет длится 3 часа
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 14:44
Федун против а безбородов спорно забитые хрющами голы смотреть в телевизор не будет, так как это его право.
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 904
сегодня в 14:39
ВАР - прогресс и от этого никуда не деться!!!
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