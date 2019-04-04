Гинер: «У ЦСКА самая молодая команда в Европе»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в рамках мероприятия по возобновлению сотрудничества клуба с компанией Hyundai подчеркнул, что у «армейцев» очень молодая команда.

Что касается ЦСКА , если бы не было у меня уверенности, я бы не занимался футбольным вопросом. ЦСКА за последние 18 лет всем все доказал. В начале чемпионата, когда ЦСКА начал новую эпоху, все думали: ЦСКА будет в стыках или вылетит напрямую. Теперь говорят, будет ли у нас чемпионство или окажемся в призах.

Ничья с «Уфой»? Главное, что команда играет. Мы выиграли бы у «Уфы», если бы команда была опытная. Начали бы держать мяч, а болельщики бы плевались. Но ребята бежали вперед. Уверен, что со «Спартаком», как всегда, будет интересный и красивый матч. Благодарен болельщикам на фан-секторе, они начали иначе себя вести. Теперь на стадион приходят семьями. Никто не может отрицать, что наша команда интересная, самая молодая в Европе, и она играет!