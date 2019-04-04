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Гинер: «У ЦСКА самая молодая команда в Европе»

сегодня, 13:05

Президент ЦСКА Евгений Гинер в рамках мероприятия по возобновлению сотрудничества клуба с компанией Hyundai подчеркнул, что у «армейцев» очень молодая команда.

Что касается ЦСКА, если бы не было у меня уверенности, я бы не занимался футбольным вопросом. ЦСКА за последние 18 лет всем все доказал. В начале чемпионата, когда ЦСКА начал новую эпоху, все думали: ЦСКА будет в стыках или вылетит напрямую. Теперь говорят, будет ли у нас чемпионство или окажемся в призах.

Ничья с «Уфой»? Главное, что команда играет. Мы выиграли бы у «Уфы», если бы команда была опытная. Начали бы держать мяч, а болельщики бы плевались. Но ребята бежали вперед. Уверен, что со «Спартаком», как всегда, будет интересный и красивый матч. Благодарен болельщикам на фан-секторе, они начали иначе себя вести. Теперь на стадион приходят семьями. Никто не может отрицать, что наша команда интересная, самая молодая в Европе, и она играет!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   114 / 904
сегодня в 18:59
Удобная позиция ! )) Особенно перед дерби ! )))) Очень смахивает на современную женскую позицию по поводу равенства полов ! - Когда всё идёт хорошо - мы наравне с мужиками ,а чуть что ,сразу - мы слабый пол !!!! ))))))))))))) ЦСКА - вы жалки !!!!!!
Багров-брат
Багров-брат
   561 / 904
сегодня в 17:50
Удачи команде и семье под названием ЦСКА!...)))
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 16:27
Да всем нак.кать какой возраст у футболистов цэ эс ка....главное там играет легенда ИГОРЬ....а если честно,то не думал что команда так быстро сыграется и это вызывает уважения,хоть я коней и не долюбливаю
mars6791
mars6791
   667 / 904
сегодня в 16:03
Да уж , сами себя не похвалите - никто не похвалит , скромнее надо быть , скромнее.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   40 / 904
сегодня в 14:41
заголовок напомнил. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! Только у нас президент клуба имея в составе стариков Бекао и Эрнандеса, считает свой клуб самой молодой в Европе.
Не завидуй так откровенно
kotmyshka
kotmyshka
   178 / 904
сегодня в 14:32
Аякс, возможно, будет помоложе...
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 904
сегодня в 14:17
Все у армейцев будет хорошо!!!
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 14:13
Что есть то есть
Самая молодая
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy ответил LOpp
сегодня в 14:07
заголовок напомнил. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! Только у нас президент клуба имея в составе стариков Бекао и Эрнандеса, считает свой клуб самой молодой в Европе.
    Footbolista
    Footbolista ответил LOpp
       10 / 904
    сегодня в 14:06
    Он этих престарелых поней за молодых коней выдает...аферист)...
    Footbolista
    Footbolista ответил LOpp
       10 / 904
    сегодня в 14:04
    Табун молодых тупых коней...
    КЭТиК
    КЭТиК
       166 / 904
    сегодня в 14:02
    Раз молодая, значит неустойчивая.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
       456 / 904
    сегодня в 13:59
    Все правильно , все по делу сказал !!!!!!!!!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       35 / 904
    сегодня в 13:39
    ЕСЛИ ИГОРЯНА ИЗ РАМЫ УБРАТЬ ТО МОЖНО И НА КОЖАНЫЙ МЯЧ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ ЗАЯВИТЬСЯ !

    ГЫ-ГЫГЫ
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       175 / 904
    сегодня в 13:38
    И что дальше
    LOpp
    LOpp
       9 / 904
    сегодня в 13:35
    заголовок напомнил.

    Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!

    Только у нас президент клуба имея в составе стариков Бекао и Эрнандеса, считает свой клуб самой молодой в Европе.
    cska plus
    cska plus
       17 / 904
    сегодня в 13:30
    Сложно не согласиться с Гинером.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
       8 / 904
    сегодня в 13:23
    А самое главное, Гинер - 1 трофей Весь спартак - 0 трофеев!
    Просто там Лампочкиных нет :)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       4 / 904
    сегодня в 13:21
    А самое главное,

    Гинер - 1 трофей
    Весь спартак - 0 трофеев!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 904
    сегодня в 13:13
    забыл в календарь глянуть и рот открыл
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       8 / 904
    сегодня в 13:11
    Гинер - 21 трофей!

    Федун - 2 (покупных) трофея!
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