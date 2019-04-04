Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат «Зениту», вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб.

Лодыгин пока провел за «Оли» один матч против «Ламии», где пропустил гол после единственного удара в створ, а его команда в итоге уступила (0:1).

Это была ответная игра Кубка Греции. В первой мы пропустили три гола, сыграли 3:3… Конечно, я был очень рад, когда меня включили в стартовый состав на домашний матч. Готовился показать лучшую игру, но… Сработало правило «не забиваешь ты – забьют тебе». Игра шла в одну калитку, мы нанесли по воротам «Ламии» ударов 28, а мне залетел совершенно «кривой» мяч. Такое бывает…

Очень не понравилось, как это восприняли в России. Некоторые «эксперты» начали писать, что Лодыгин пропустил, пока жаловался на что-то судье. Бред какой-то. Если честно, было не по себе.