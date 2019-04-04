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Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»

сегодня, 13:16

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат «Зениту», вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб.

Лодыгин пока провел за «Оли» один матч против «Ламии», где пропустил гол после единственного удара в створ, а его команда в итоге уступила (0:1).

Это была ответная игра Кубка Греции. В первой мы пропустили три гола, сыграли 3:3… Конечно, я был очень рад, когда меня включили в стартовый состав на домашний матч. Готовился показать лучшую игру, но… Сработало правило «не забиваешь ты – забьют тебе». Игра шла в одну калитку, мы нанесли по воротам «Ламии» ударов 28, а мне залетел совершенно «кривой» мяч. Такое бывает…

Очень не понравилось, как это восприняли в России. Некоторые «эксперты» начали писать, что Лодыгин пропустил, пока жаловался на что-то судье. Бред какой-то. Если честно, было не по себе.

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Все комментарии
wingback
wingback
   101 / 904
сегодня в 15:49
Дырень ещё та. Притащить его из Греции можно было только по тяжёлой синеве...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 15:12
Все всё понимают Юрий.........

Это всё происки коварных "Ламии" и "Бней Иегуды".....забивают свои гадостливые мячи когда ты не готов их ловить....или бьют чтоб ты не достал....сильно...и мимо тебя....))

А так ..на самом деле ты очень сильный и надёжный кипер......
Завтра
Завтра
   284 / 904
сегодня в 14:53
Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко в своём «твиттере» ответил на пост директора новых медиа «Зенита» Егора Крецана, который ранее намекнул на накрутку красно-белыми просмотров на клубном канале в YouTube.

«Сразу не объясню, нужно изучить методику рейтинга, но не беспокойся – технику «чудо»-роста аудитории «Зенита» мы не использовали. Возможно, малая доля аудитории «Спартака» посмотрела первый выпуск Z+ и в культурном шоке перешла к нам на канал за нормальным контентом?» — написал Атаманенко.

Спустя некоторое время Крецан ответил собеседнику: «Нашу технику — снимать постоянно, много и интересно — вы точно давно не использовали, тут согласен. Если разберётесь с методикой, буду рад узнать, как так вышло!».

«Егор, хорошо, поделюсь. Вы только там волосы за это время все в офисе не вырвите. Они ведь в результате Неву загрязняют, а в ней, говорят, волны вздымаются, на которых потом сёрферы на досках катаются», — ответил Атаманенко.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 13:40
Это был Славнов с его сотней фейков
Miaf
Miaf
   49 / 904
сегодня в 13:40
Провел один матч, а уже сколько наговорил, что же будет после 3х матчей)
Ждем от Юрика откровений.
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 13:24
Это писали федунботы
Penokkio
Penokkio ответил Scuderia Ferrari
   442 / 904
сегодня в 13:22
Ага, то ли дело ПАОК и Партизан?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 904
сегодня в 13:19
Лодыгину дисреспект за выбор команды. Клубы-подхалимы в виде олимпиакоса и црвены звезды - не место для нормальных игроков.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 904
сегодня в 13:18
Некоторые «эксперты» начали писать, что Лодыгин пропустил, пока жаловался на что-то судье.
☆☆☆☆☆☆☆
Санга и Маловар?
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