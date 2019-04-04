Гинер ответил на вопросы по поводу будущего Влашича и Бекао

сегодня, 14:28

Президент ЦСКА Евгений Гинер ушел от ответа на вопрос о будущем полузащитника Николы Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону». Также Гинер рассказал, что «армейцы» планируют выкупить защитника Бекао.

– Есть информация, что «Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА ?

– Раз «Бешикташ» интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.

– Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?

– Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку.