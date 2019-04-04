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Гинер ответил на вопросы по поводу будущего Влашича и Бекао

сегодня, 14:28

Президент ЦСКА Евгений Гинер ушел от ответа на вопрос о будущем полузащитника Николы Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону». Также Гинер рассказал, что «армейцы» планируют выкупить защитника Бекао.

– Есть информация, что «Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА?

– Раз «Бешикташ» интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.

– Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?

– Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку. 

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Все комментарии
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
сегодня в 18:35
ну Влашича понятно обратно а Бекао на пенсию 43 как некак
SHMEL
SHMEL
   64 / 904
сегодня в 18:09
С Бекао и так было понятно,что его выкупят,а вот Влашич наверное поедет играть в Англии,если турки не повысят предложение раза в полтора.
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   55 / 904
сегодня в 17:52
Как говорится время покажет.))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Ваня лучший
   32 / 904
сегодня в 17:35
Ты не понял. Ключевой момент здесь не слово "Бешткташ", а сумма 17 млн. евро. Такие деньги не для ЦСКА. Вот и все.
За 17 млн Эвертон его никому не продаст
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 904
сегодня в 17:28
Влашича если только в аренду опять дадут, покупать его ЦСКА не будет точно. Если найдется покупатель, который даст Эвертону хорошую цену, они его продадут. Те 17 млн, которые предлагают турки - это не серьезно. Это не та цена, которую может стоить Влашич с учетом его позиции на поле, навыков, возраста и перспектив играть в основе сборной Хорватии. Он уже сейчас с учетом конъюнктуры цен должен стоить в районе 25-30. Если верить агентам, Рома за Чалова предлагала 18 млн и им отказали. Если никто не даст за Влашича адекватной цены и если ЦСКА пробъется в ЛЧ, есть маленький шанс продления аренды
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 904
сегодня в 17:13
С Бекао всё ясно, а насчёт Николы ЕЛГ явно пока темнит. Удачи ему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   13 / 904
сегодня в 16:23
Но что то Леннорыч должен предпринять....
Негоже будет пробиться в ЛЧ с Влашичем и Чаловым...И играть там без них.....
Или не будет попыток сохранить игроков...???
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 904
сегодня в 16:21
Ну Бекао на пенсию летом выходит, а Влашич дёру даст, как нормальный человек, если ещё не пропитался армейскими скрепами!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   29 / 904
сегодня в 15:39
Зачем вообще вопрос о сделке "Бешикташа" и "Эвертона" задавать Гинеру ??? Тут не захочешь - уйдёшь от ответа...)))
Ты не понял. Ключевой момент здесь не слово "Бешткташ", а сумма 17 млн. евро. Такие деньги не для ЦСКА. Вот и все.
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 15:05
На Влашича денег не хватит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 14:59
Зачем вообще вопрос о сделке "Бешикташа" и "Эвертона" задавать Гинеру ???
Тут не захочешь - уйдёшь от ответа...)))
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 14:46
И Николе можно найти замену если очень захотеть, просто жаль, что уйдёт а так парень классно вписался в коллектив.
Serg3.12
Serg3.12
   6 / 904
сегодня в 14:35
Скорее всего РПЛ потеряет классного игрока
Мысыктар
Мысыктар
   333 / 904
сегодня в 14:31
Бекао очень нужно подписать.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 14:30
Все как и ожидалось!
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