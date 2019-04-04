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Лодыгин: «Не уверен, что Семак сам принимал решение по основному вратарю»

сегодня, 13:27

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением о том, почему он проиграл конкуренцию Андрею Лунёву.

Надежды были, что при Семаке вернусь в основу. Но вы знаете, я не уверен, что Семак единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке».

Повторюсь, я никого не виню. Это этап жизни, который я должен был пройти. Рано или поздно подобное происходит с каждым. Я же поднялся в «Зените» довольно резко. Парень из провинциального «Ксанти» сразу заиграл в лучшем клубе России, попал в Лигу чемпионов, сборную… Надо было быть готовым и к падению. Я к этому нормально отношусь. Любой опыт полезен. Даже отрицательный.

С Лунёвым мы были конкурентами, но это не значит, что мы враждовали. У меня со всеми в «Зените» сохранились теплые отношения. Лунёв делает свою работу, я – свою. Претензий друг к другу у нас в принципе не может быть.

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LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   9 / 904
сегодня в 18:26
И не поспоришь))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   13 / 904
сегодня в 17:51
невидимая рука из Тарасовки формирует каждый сезон состав Зенита.
Там "видимая" и свой то сформировать не может......)))
Куда уж до Зенита...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил cska plus
   138 / 904
сегодня в 17:51
я не уверен, что Семак единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке», - я думал такое только в хрющатнике происходит, там федун определяет кто будет играть а кто нет, кто будет арбитром, кто чемоданчик приподнесёт и т.д.
Как у Жеки с пенензами туговато стало. тема " чемоданчика" для вас уже не актуальна ?
Superman.
Superman.
   468 / 904
сегодня в 15:58
Не уверен, тогда промолчи
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 904
сегодня в 15:56
Зазвездился
LOpp
LOpp
   9 / 904
сегодня в 15:27
невидимая рука из Тарасовки формирует каждый сезон состав Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Miaf
   13 / 904
сегодня в 14:56
Лунев Лодыркина от кормушки газпромовской оторвал, еще бы не было обиды.
А его никто не гнал вторым вратарём в Олимпиакос.....
Здесь же сам косячил - и получил в замену себя Лунёва.....

Да кому я говорю...
У вас у самих то....одни кандидаты на пост третьего кипера в сборной ..))))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Miaf
   48 / 904
сегодня в 14:54
Лодыркин то знает, что говорит, он ведь так сказать вживую столкнулся с кабинетным беспределом.
Бывает, но то, что в Спартаке творится, даже слово подходящего трудно подобрать. Там всего очень много, скажу проще...
Miaf
Miaf ответил Leha-ha50
   49 / 904
сегодня в 14:43
Юрик вчистую проиграл конкуренцию Луневу, да и Кержаков намного увереннее в рамке смотрится.
Кержаков то точно, особенно уверенно он смотрелся в рамке фк Анжи, когда те улетели в фнл.
Miaf
Miaf ответил Jeck Denielse
   49 / 904
сегодня в 14:42
Что то из серии "Они все так со мной плохо обошлись,но они все такие хорошие"......))) Ввязался в драку - дерись.... Хочешь сказать - говори.... А не мямли..... А то "Семак хороший - но не принимает решения" "Лунёв конкурент - но мы не враждуем" Ни поругал ни похвалил... Есть обида - говори.....а коль нет - смысл разговор затевать......
Лунев Лодыркина от кормушки газпромовской оторвал, еще бы не было обиды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 14:40
Что то из серии "Они все так со мной плохо обошлись,но они все такие хорошие"......)))

Ввязался в драку - дерись....
Хочешь сказать - говори....
А не мямли.....

А то "Семак хороший - но не принимает решения"
"Лунёв конкурент - но мы не враждуем"

Ни поругал ни похвалил...
Есть обида - говори.....а коль нет - смысл разговор затевать......
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 14:36
Заскулил....
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 904
сегодня в 14:32
Юрик вчистую проиграл конкуренцию Луневу, да и Кержаков намного увереннее в рамке смотрится.
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 14:28
я не уверен, что Семак единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке», - я думал такое только в хрющатнике происходит, там федун определяет кто будет играть а кто нет, кто будет арбитром, кто чемоданчик приподнесёт и т.д.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 904
сегодня в 14:20
Лодыгин на голову сильнее Лунева ,го Семаку и так чемпионство на блюдечке поднесут
la_masia
la_masia
   68 / 904
сегодня в 13:44
Да всем итак понятно что физрука держат для отвода глаз, рулит там всем Орлов
Miaf
Miaf ответил Байкал-38
   49 / 904
сегодня в 13:44
Очень глупое высказывание. Конечно главный тренер в любой уважающей себя команде, советуется с тренерами вратарей, которые подсказывают ему кто сейчас в лучшей форме. Если он намекает, что кто то из руководства даёт команды Семаку, так пусть так и скажет, а не не несёт чушь. Это всё таки обида говорит! Я такого вратаря как Ладыгин с его ужасающими ошибками, даже вторым вратарём не ставил бы, для дубля сойдёт.
Лодыркин то знает, что говорит, он ведь так сказать вживую столкнулся с кабинетным беспределом.
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 904
сегодня в 13:40
Очень глупое высказывание. Конечно главный тренер в любой уважающей себя команде, советуется с тренерами вратарей, которые подсказывают ему кто сейчас в лучшей форме.
Если он намекает, что кто то из руководства даёт команды Семаку, так пусть так и скажет, а не не несёт чушь.
Это всё таки обида говорит!
Я такого вратаря как Ладыгин с его ужасающими ошибками, даже вторым вратарём не ставил бы, для дубля сойдёт.
Miaf
Miaf
   49 / 904
сегодня в 13:38
В зените даже такие решения принимают в кабинетах
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