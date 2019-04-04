Лодыгин: «Не уверен, что Семак сам принимал решение по основному вратарю»

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением о том, почему он проиграл конкуренцию Андрею Лунёву.
Надежды были, что при Семаке вернусь в основу. Но вы знаете, я не уверен, что Семак единолично принимал решение по поводу того, кто будет играть в «рамке».
Повторюсь, я никого не виню. Это этап жизни, который я должен был пройти. Рано или поздно подобное происходит с каждым. Я же поднялся в «Зените» довольно резко. Парень из провинциального «Ксанти» сразу заиграл в лучшем клубе России, попал в Лигу чемпионов, сборную… Надо было быть готовым и к падению. Я к этому нормально отношусь. Любой опыт полезен. Даже отрицательный.
С Лунёвым мы были конкурентами, но это не значит, что мы враждовали. У меня со всеми в «Зените» сохранились теплые отношения. Лунёв делает свою работу, я – свою. Претензий друг к другу у нас в принципе не может быть.
Куда уж до Зенита...
Куда уж до Зенита...
Здесь же сам косячил - и получил в замену себя Лунёва.....
Да кому я говорю...
У вас у самих то....одни кандидаты на пост третьего кипера в сборной ..))))
Здесь же сам косячил - и получил в замену себя Лунёва.....
Да кому я говорю...
У вас у самих то....одни кандидаты на пост третьего кипера в сборной ..))))
https://youtu.be/G8NK1F9iN3c
Ввязался в драку - дерись....
Хочешь сказать - говори....
А не мямли.....
А то "Семак хороший - но не принимает решения"
"Лунёв конкурент - но мы не враждуем"
Ни поругал ни похвалил...
Есть обида - говори.....а коль нет - смысл разговор затевать......
Ввязался в драку - дерись....
Хочешь сказать - говори....
А не мямли.....
А то "Семак хороший - но не принимает решения"
"Лунёв конкурент - но мы не враждуем"
Ни поругал ни похвалил...
Есть обида - говори.....а коль нет - смысл разговор затевать......
Если он намекает, что кто то из руководства даёт команды Семаку, так пусть так и скажет, а не не несёт чушь.
Это всё таки обида говорит!
Я такого вратаря как Ладыгин с его ужасающими ошибками, даже вторым вратарём не ставил бы, для дубля сойдёт.
Если он намекает, что кто то из руководства даёт команды Семаку, так пусть так и скажет, а не не несёт чушь.
Это всё таки обида говорит!
Я такого вратаря как Ладыгин с его ужасающими ошибками, даже вторым вратарём не ставил бы, для дубля сойдёт.