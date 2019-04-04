Гинер - о Дзагоеве: «Вы видели, чтобы ЦСКА кого-то бросил?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что «армейцы» продлят контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на его травму крестообразных связок колена.
Действующее соглашение 28-летнего Дзагоева истекает летом.
Дзагоев - игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?
Также Гинер рассказал о будущем нападающего Абеля Эрнандеса.
С Эрнандесом мы продлили контракт до лета, смотрим по его медицинским показателям, игрок он хороший, но ЦСКА нужны футболисты, которые играют, а не все время травмируются. Конечно, ни один клуб не будет брать игрока, у которого травма на травме. Дело не в том, что надо платить ему зарплату все это время, вопрос в том, что это игрок в заявке, а на его место нельзя взять никого.
Кто круче Спартак обхрюкает
Кто круче Спартак обхрюкает
Леннорыч как никто знает что репутация превыше денег....
Леннорыч как никто знает что репутация превыше денег....