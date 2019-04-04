Гинер - о Дзагоеве: «Вы видели, чтобы ЦСКА кого-то бросил?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что «армейцы» продлят контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на его травму крестообразных связок колена.

Действующее соглашение 28-летнего Дзагоева истекает летом.

Дзагоев - игрок ЦСКА , мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА ? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?

Также Гинер рассказал о будущем нападающего Абеля Эрнандеса.