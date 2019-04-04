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Гинер - о Дзагоеве: «Вы видели, чтобы ЦСКА кого-то бросил?»

сегодня, 14:55

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал понять, что «армейцы» продлят контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на его травму крестообразных связок колена.

Действующее соглашение 28-летнего Дзагоева истекает летом.

Дзагоев - игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?

Также Гинер рассказал о будущем нападающего Абеля Эрнандеса.

С Эрнандесом мы продлили контракт до лета, смотрим по его медицинским показателям, игрок он хороший, но ЦСКА нужны футболисты, которые играют, а не все время травмируются. Конечно, ни один клуб не будет брать игрока, у которого травма на травме. Дело не в том, что надо платить ему зарплату все это время, вопрос в том, что это игрок в заявке, а на его место нельзя взять никого. 

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   170 / 904
сегодня в 19:05
Достойно ответил!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   833 / 904
сегодня в 19:01
спартачи уже забыли как Федун кинул Еременко, поматросил и бросил.
Беланов
Беланов ответил МКС
   397 / 904
сегодня в 18:44
Армейские свиньи друг перед другом петухами ходят Кто круче Спартак обхрюкает
    МКС
    МКС
       46 / 904
    сегодня в 18:42
    Армейские свиньи друг перед другом петухами ходят

    Кто круче Спартак обхрюкает
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответил Ваня лучший
       356 / 904
    сегодня в 18:40
      максим.
      максим.
      сегодня в 18:39
      Ладно, возможно,ты сам паришься в бане!)
      максим.
      максим.
      сегодня в 18:37
      Надежда,что ты сейчас прочитать успеешь!
      serh62
      serh62
         47 / 904
      сегодня в 18:35
      Алан еще прочитает свою считалочку...раз два три-зенитушка, или спартак-знаете дальше
      Беланов
      Беланов ответил Заполярный
         397 / 904
      сегодня в 18:31
      Какая жена, мать варит.
        Брулин
        Брулин
           53 / 904
        сегодня в 18:30
        Будут Алана лечить ,пока не вылечат. Дальше видно будет, так считаю.
        cska1948
        cska1948 ответил сергей барашков
           79 / 904
        сегодня в 18:21
        А кто пояснит почему Еременко скитался
        Ерёменко "скитался" по собственной глупости.
        cska1948
        cska1948 ответил SHMEL
           79 / 904
        сегодня в 18:21
        Почему-то я больше верю Гинеру,чем писакам,которые везде трубят,что Дзагоева кинут.
        Так писакам главное сотворить сенсацию, а истина их волнует, если вообще волнует, в последнею очередь.
        sir_Alex
        sir_Alex
           52 / 904
        сегодня в 18:06
        Здоровья горному хрусталю, конечно же! Ну, и пора уже заканчивать играть в футбол.
        SHMEL
        SHMEL ответил 25процентный клоун
           64 / 904
        сегодня в 18:04
        так это нормальная сектантская практика,верь больше)))
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил SHMEL
             2 / 904
          сегодня в 18:03
            SHMEL
            SHMEL
               64 / 904
            сегодня в 18:02
            Почему-то я больше верю Гинеру,чем писакам,которые везде трубят,что Дзагоева кинут.
            сергей барашков
            сергей барашков
               740 / 904
            сегодня в 17:50
            А кто пояснит почему Еременко скитался
            Багров-брат
            Багров-брат ответил 25процентный клоун
               561 / 904
            сегодня в 17:48
            но мои мне не мешают разглядеть в команде Гинера отсутствие мастеров вроде Лава,Олича,Красича,Карвальо,Думбия...один шлак
            Здесь уже не окулист нужен, и это уже не зрение...))) Как сплавляли команду в ФНЛ после резкой смены состава. Но набрали "пионеротряд", и он весьма достойно играет в сезоне...))) Так что Гинер хватку не потерял, и тренерами не жонглирует. Проэкспертируй лучше стратегию и тактику "народного", только очки подбери не розовые...)))
            Санчо Панса
            Санчо Панса
               92 / 904
            сегодня в 17:45
            Нет, ЦСКА не относится к таким командам! Это Спартак может спокойно отказаться от своего воспитанника в пользу очередного зулуса) Но армейский клуб привык ценить своих воспитанников.
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен ответил serh62
               19 / 904
            сегодня в 17:45
            тебя никто не заставляет верить или не верить. я тебя просил привести пример подобного обращения с травмированными в ЦСКА. есть что сказать? нет....? тогда . всего хорошего
            Помню про больного шведа Эльма и ещё один был (возможно, Тошич или Думбия, но не уверен). Швед до сих пор пылит в Кальмаре, хотя отправляли его из конюшни чуть ли не в инвалидном кресле...
            Ваня лучший
            Ваня лучший ответил serh62
               29 / 904
            сегодня в 17:43
            эта статья была подписана -слухи. а в ЦСКА ТАКОГО АПРИОРИ быть не может. а слухи создают такие как ты. и такие же все это коверкают и преподносят в выгодном им свете.а на грамматику я особо не обращаю внимания. каждый может ошибиться в правильности написания
            Мой совет. Срочно найди другого оппонента, более адекватного, хотя понимаю среди них таких почти нет.
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответил Багров-брат
               2 / 904
            сегодня в 17:42
            но мои мне не мешают разглядеть в команде Гинера отсутствие мастеров вроде Лава,Олича,Красича,Карвальо,Думбия...один шлак
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
               13 / 904
            сегодня в 17:42
            Гинер своих не сдаёт.....
            Леннорыч как никто знает что репутация превыше денег....
            Ваня лучший
            Ваня лучший ответил 1 команда
               29 / 904
            сегодня в 17:41
            Зачем писать чушь? Когда такое было?
            Ты задаешь ему риторический вопрос. Что значит зачем, если он живет этим - писать чушь, другого не умеет.
            Багров-брат
            Багров-брат ответил 25процентный клоун
               561 / 904
            сегодня в 17:41
            ну извиняйте,как могу так и экспертю)) но Гинер пять лет как чуйку потерял,сплошь неудачи
            У всех свои очки для просмотра...)))
            Великолепный
            Великолепный ответил Дед за ЦСКА
               55 / 904
            сегодня в 17:37
            По свински только в свинарнике поступают.
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответил Багров-брат
               2 / 904
            сегодня в 17:36
            ну извиняйте,как могу так и экспертю)) но Гинер пять лет как чуйку потерял,сплошь неудачи
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответил Великолепный
               2 / 904
            сегодня в 17:35
            а Алан хочет чистить бутсы обляковым?)))
            Багров-брат
            Багров-брат ответил 25процентный клоун
               561 / 904
            сегодня в 17:35
            я смотрю ,и эти парни удачи клуба ,они прибавили в команде ,я плюю на то что пишут,я эксперт,а кто прибавил у Гинера?/))))))
            О! Я поклонник плюющихся "экспертов"...))) "эти парни удачи клуба" или "эти парни у дачи клуба"? Но, не суть...))) Они, возможно, и прибавили что-то команде, но команда от этого не прибавила...))) Не беру в сюжет титул имени юбилея. Какая команда, такой и "эксперт"...)))
            25процентный клоун
            25процентный клоун
               2 / 904
            сегодня в 17:34
            Тошич,верблумн,Хонда,,Витинье,Странберг ,да сколько их ,брошенок
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