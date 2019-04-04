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Сёмин хочет тренировать еще пять лет

сегодня, 16:11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру.

В мае Сёмину исполнится 72 года.

Не смогу работать в другом клубе. Не хочу переезжать, да и возраст уже не тот, поэтому завершу карьеру в «Локомотиве». Хотел бы еще лет 5 тренировать. Не знаю, видят ли меня кем-то еще, кроме тренера. Но если буду работать в структуре клуба, смогу не вмешиваться в работу наставника. Когда был президентом, никогда не вмешивался, даже на базу не ездил. Занимался развитием детского и юношеского футбола, строительством полей для молодежи, финансированием, чтобы зарплата вовремя была.

Смог бы принести пользу. Атмосфера была бы хорошая. Почти все, кто в моем штабе, могут меня заменить. Не буду называть фамилии, есть много тех, кто сейчас в других командах. Одного человека не выбирал, никто так не делает.

Также Сёмин рассказал о своих музыкальных предпочтениях

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   119 / 904
сегодня в 19:07
Удачи, Палыч!
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 18:52
Надеюсь так и будет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   365 / 904
сегодня в 18:17
Желаю удачи
nautilus163
nautilus163
   174 / 904
сегодня в 18:10
Вот может и застанет Мамая и Кокошу, когда они освободятся из лагеря!
Superman.
Superman.
   468 / 904
сегодня в 17:02
лучше не пять, а 25
kotmyshka
kotmyshka
   178 / 904
сегодня в 16:52
Удачи
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 16:45
Судя по тому, как он вчера хотел ушатать бокового, пять лет легко ещё потренирует.
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 16:43
Палыч молодец, всегда буду за него горой
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 904
сегодня в 16:43
Здоровья Палычу!!!
Groove000
Groove000
   145 / 904
сегодня в 16:40
Не выглядит он на 72
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 16:30
Нервы побереги Палыч....
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 16:29
Шпалыч жжёт! Лет 5 ??? Думаю, сказанно это было после 5-го стакана.
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 16:23
Здоровье у него видать железное!
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 16:20
Как Брежнев...
drug01
drug01
   111 / 904
сегодня в 16:12
Если здоровье есть то......
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