Сёмин хочет тренировать еще пять лет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру.

В мае Сёмину исполнится 72 года.

Не смогу работать в другом клубе. Не хочу переезжать, да и возраст уже не тот, поэтому завершу карьеру в «Локомотиве». Хотел бы еще лет 5 тренировать. Не знаю, видят ли меня кем-то еще, кроме тренера. Но если буду работать в структуре клуба, смогу не вмешиваться в работу наставника. Когда был президентом, никогда не вмешивался, даже на базу не ездил. Занимался развитием детского и юношеского футбола, строительством полей для молодежи, финансированием, чтобы зарплата вовремя была.

Смог бы принести пользу. Атмосфера была бы хорошая. Почти все, кто в моем штабе, могут меня заменить. Не буду называть фамилии, есть много тех, кто сейчас в других командах. Одного человека не выбирал, никто так не делает.