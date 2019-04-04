Сулейманов: «Не считаю себя игроком замены»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что он способен быть игроком стартового состава, несмотря на то что в последнее время тренерский штаб «быков» использует его в качестве джокера.

Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава. Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав.

Физически, конечно, тяжело. Когда постоянно выходишь на 20-25 минут, а потом сразу играешь в старте, минуте на 15-й уже начинаешь задыхаться. Но я уверен, что смогу стать игроком стартового состава.