ГлавнаяНовости

Сулейманов: «Не считаю себя игроком замены»

сегодня, 15:55

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что он способен быть игроком стартового состава, несмотря на то что в последнее время тренерский штаб «быков» использует его в качестве джокера.

Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава. Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав.

Физически, конечно, тяжело. Когда постоянно выходишь на 20-25 минут, а потом сразу играешь в старте, минуте на 15-й уже начинаешь задыхаться. Но я уверен, что смогу стать игроком стартового состава.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»
Сегодня, 18:47 Комментарии3
Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»
Сегодня, 18:13 Комментарии12
Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»
Сегодня, 17:18 Комментарии12
«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
Сегодня, 16:51 Комментарии33
Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»
Сегодня, 16:21 Комментарии6
Сёмин хочет тренировать еще пять лет
Сегодня, 16:11 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
loko7
loko7
   591 / 904
сегодня в 19:03
С такой игрой скоро должен быть в основе.
Slepowron
Slepowron
   645 / 904
сегодня в 18:43
Удачи, главное обороты не сбавлять.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   794 / 904
сегодня в 18:26
Посмотрим.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Питермен
   794 / 904
сегодня в 18:25
Уважаемый, вы интервью читали?
Завтра
Завтра
   284 / 904
сегодня в 16:43
Удачи парню! Должен прогрессировать!
Все задатки есть, чтобы стать действительно хорошим игроком.
Vladimir808
Vladimir808
   366 / 904
сегодня в 16:28
Успеха и удачи Магомеду!!!
Главное Питеру, Спартаку и ЦСКА с Локо систематически отгружай голешники!!!)))
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 16:22
Давай,Шапи!!! Играй и забивай назло злопыхателям!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 16:01
ЕЩЁ СЕЗОН НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ А ЭТОТ МАГА СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ ВОЗОМНИЛ
ПОСМОТРИМ НА ТВОЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ГЫГЫ
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 15:57
Уже зазвездился
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100