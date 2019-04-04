Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Напомним, вчера стало известно, что футболисты останутся под стражей до 25 сентября.

Самая крупная потеря из воспитанников академии? На какой-то момент — Кокорин. Он же был в нашей школе.

Они с Мамаевым крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление. То, что уже сейчас происходит — чересчур. Они должны были быть наказаны, но не в ущерб своей профессии. Я думаю, они вернутся на футбольное поле.