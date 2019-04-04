Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Напомним, вчера стало известно, что футболисты останутся под стражей до 25 сентября.
Самая крупная потеря из воспитанников академии? На какой-то момент — Кокорин. Он же был в нашей школе.
Они с Мамаевым крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление. То, что уже сейчас происходит — чересчур. Они должны были быть наказаны, но не в ущерб своей профессии. Я думаю, они вернутся на футбольное поле.
Если ТАМ ещё не добавят...
Если ТАМ ещё не добавят...
Может не через пять! Судья даст максимум, а все к тому и идет! Семь. Тогда, не судьба......
Может не через пять! Судья даст максимум, а все к тому и идет! Семь. Тогда, не судьба......
Когда это шоу закончится. Осуждаю Кокорина и Мамаева, но это явный перебор
Когда это шоу закончится. Осуждаю Кокорина и Мамаева, но это явный перебор
Именно "вернутся"! Причем без мягкого знака...
Именно "вернутся"! Причем без мягкого знака...
Скорее всего, оба вернутся в футбол.
Причем Кокорин точно - ему всего 28 и это не возраст, чтобы вешать бутсы на гвоздь.
Тем более, что клуб его поддерживает.
Скорее всего, оба вернутся в футбол.
Причем Кокорин точно - ему всего 28 и это не возраст, чтобы вешать бутсы на гвоздь.
Тем более, что клуб его поддерживает.