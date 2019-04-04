ГлавнаяНовости

Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»

сегодня, 17:18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Напомним, вчера стало известно, что футболисты останутся под стражей до 25 сентября.

Самая крупная потеря из воспитанников академии? На какой-то момент — Кокорин. Он же был в нашей школе.

Они с Мамаевым крепкие ребята. Я думаю, что они выдержат это давление. То, что уже сейчас происходит — чересчур. Они должны были быть наказаны, но не в ущерб своей профессии. Я думаю, они вернутся на футбольное поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»
Сегодня, 18:47 Комментарии3
Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»
Сегодня, 18:13 Комментарии12
«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
Сегодня, 16:51 Комментарии33
Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»
Сегодня, 16:21 Комментарии6
Сёмин хочет тренировать еще пять лет
Сегодня, 16:11 Комментарии15
Сулейманов: «Не считаю себя игроком замены»
Сегодня, 15:55 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Leningrad 84
   119 / 904
сегодня в 19:05
Юрий Палыч абсолютно прав. Скорее всего, оба вернутся в футбол. Причем Кокорин точно - ему всего 28 и это не возраст, чтобы вешать бутсы на гвоздь. Тем более, что клуб его поддерживает.
Через 7 лет будет 35...
Если ТАМ ещё не добавят...
nautilus163
nautilus163 ответил Leningrad 84
   174 / 904
сегодня в 18:21
Сначала научись грамотно писать по-русски, а уже потом ерничай из своей Германии... Именно "вернутся"! Причем без мягкого знака...
Да уж без тебя разберусь что и как!
Может не через пять! Судья даст максимум, а все к тому и идет! Семь. Тогда, не судьба......
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 18:16
останутся под стражей до 25 сентября.

Когда это шоу закончится. Осуждаю Кокорина и Мамаева, но это явный перебор
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил nautilus163
   87 / 904
сегодня в 18:13
Конечно вернуться! Отмотают в лагере срок. И вернутся. Лет через пять, правда.
Сначала научись грамотно писать по-русски, а уже потом ерничай из своей Германии...
Именно "вернутся"! Причем без мягкого знака...
Leningrad 84
Leningrad 84
   87 / 904
сегодня в 18:08
Юрий Палыч абсолютно прав.
Скорее всего, оба вернутся в футбол.
Причем Кокорин точно - ему всего 28 и это не возраст, чтобы вешать бутсы на гвоздь.
Тем более, что клуб его поддерживает.
nautilus163
nautilus163
   174 / 904
сегодня в 18:00
Конечно вернуться! Отмотают в лагере срок. И вернутся. Лет через пять, правда.
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 17:49
Думаю только на матч ветеранов вернутся.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   138 / 904
сегодня в 17:46
Великий Стрельцов вернулся и в клуб и в сборную, а в 67 году был назван лучшим футболистом года в Союзе ! Но, правда, Стрельцов был мужик, а не *****, как эти. Прости, Эдуард Анатольевич, за сравнение !
Гуливер
Гуливер
   203 / 904
сегодня в 17:40
золотую бутсу возьмёт
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 17:34
Уважаю Палыча но врядли.
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 17:23
Болбоями???
Багров-брат
Багров-брат
   561 / 904
сегодня в 17:23
Перестанут быть мажорами от сохи, - вернуться. Хотя, слабо верится...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100