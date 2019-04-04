Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, арест которых накануне был продлен до 25 сентября.

Не знаю, правомерно ли, что ребята сидят в СИЗО практически год. Но если их держат, значит, законом это разрешается. Конечно, было бы лучше, если бы решение уже было принято. Наверное, за полгода можно было разобраться в этом вопросе. Проблема в том, что в деле фигурируют слишком громкие фамилии. Какая-то часть шоу здесь присутствует.