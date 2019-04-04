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Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»

сегодня, 16:21

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, арест которых накануне был продлен до 25 сентября.

Не знаю, правомерно ли, что ребята сидят в СИЗО практически год. Но если их держат, значит, законом это разрешается. Конечно, было бы лучше, если бы решение уже было принято. Наверное, за полгода можно было разобраться в этом вопросе. Проблема в том, что в деле фигурируют слишком громкие фамилии. Какая-то часть шоу здесь присутствует.

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Все комментарии
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 18:23
присутствует элемент беспредела от власти имущих
Т34
Т34
   135 / 904
сегодня в 16:56
А как же без шоу, оно у нас куда ни глянь. Даже здесь, на соккере сплошное шоу и каждый считает себя шоуменом.
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 16:43
Мне не столько за оболтусов кокоши и мамая обидно, сколько за свою страну в которой на таком уровне происходят такого рода клоунады.
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 16:40
Созины и все другие функционеры, соберитесь и идите к царю.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 16:31
Осталось в их камеры установить видеокамеры и пусть вещают круглосуточно!
Есть Дом-2, можно и Тюрьма-2 устроить!
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 16:30
шоу Федуна для федунботов, чтобы отвлечь от позора в ЛЕ и пятого места в чемпионате
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