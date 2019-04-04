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«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина

сегодня, 16:51

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» не будет принимать участие в митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, срок ареста которого продлен до 25 сентября.

Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдет митинг в поддержку Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 904
сегодня в 19:00
А вообще очень смешно, что этот Шумилин думает, что митингом в этой стране можно чего-то добиться. У нас и по более важным поводам собирали, да и гораздо крупнее, а толку.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 904
сегодня в 18:57
«Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака» - коротко и ясно. Ну а неумеющие читать конебомжи пусть и дальше чушь пишут! Гыгыгы!
ekliziast
ekliziast ответил stavr74
   263 / 904
сегодня в 18:56
быдло должно быть наказано. пусть сидят , надеюсь лет 5-7 дадут
Не дадут , а надо бы. Уроды должны быть наказаны самым жестоким образом.
Морозовский
Морозовский
   5 / 904
сегодня в 18:51
За какой хрен этих отморозков поддерживать? За их "геройские" поступки, которые мы видели на видео, которое, кстати, РЕБЯТА хотели быстро выкупить? Не понимаю. А если бы там сидел за столом не чиновник-кореец, а просто кореец и они его бы отмулындали и ушли героями искать следующую жертву!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 904
сегодня в 18:49
Чем слабее соперник, тем проще Спартаку. Каким путём-Фратрии всё равно...
Беланов
Беланов
   397 / 904
сегодня в 18:46
Было бы удивительно, если бы свиньи стали людьми )))
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
сегодня в 18:33
за что его поддерживать? зато что бьет людей? итак нехило в зоне разжирел
makkie
makkie ответил parallels
   12 / 904
сегодня в 18:15
прочитал заголовок - сперва подумал, что с ума сошёл. на секунду представил активных хряков из фратрии, требующих освободить кокорина. дичь какая-то.
Если бы посадили Нету, Эрнани, Краневиттера или Заболотного - думаю, все бы вышли на митинг с требованием вернуть их в Зенит... а лучше в основу :)
За адекватность
За адекватность
   62 / 904
сегодня в 18:10
По-большому счету это их право. Даже здесь на сайте одни считают, что должны сидеть, другие наоборот. Какие фанаты посчитают нужным прийти на митинг придут.После митинга друг Кокорина пусть создает инициативную группу собирает 2млн подписей за 45 дней и выносит вопрос на всероссийский референдум, как раз до сентября успеют. А если серьезно поднадоела эта эпопея узников замка Иф.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 904
сегодня в 18:01
Позиция понятна.
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 17:48
Фратрия не относится к фан-клубу хрюшатника

В хрюшатнике раздрайв.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 904
сегодня в 17:47
Нас это не касается, пускай сидит...Нет, ну не люди, а свиньи! Хотя чего тут удивляться)
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 17:47
прочитал заголовок - сперва подумал, что с ума сошёл. на секунду представил активных хряков из фратрии, требующих освободить кокорина. дичь какая-то.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил stavr74
   228 / 904
сегодня в 17:46
Ты ведь понимаешь, что ты такое же быдло?
Вам всем на оф.сайте свинарника написали, кто вы
cska plus
cska plus ответил stavr74
   17 / 904
сегодня в 17:43
быдло должно быть наказано. пусть сидят , надеюсь лет 5-7 дадут
Слабак!
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 17:42
Фратрия не входит в фан группу спартака, они что сами по себе.
stavr74
stavr74
   737 / 904
сегодня в 17:40
быдло должно быть наказано.
пусть сидят , надеюсь лет 5-7 дадут
kust07
kust07
   472 / 904
сегодня в 17:39
а толку от этих митингов?!были митинги по многим городам России против повышения пенсионного возраста,а все равно подняли.
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 17:28
Лучше бы провели митинг против повышения пенсионного возраста....
mihaluch
mihaluch
   113 / 904
сегодня в 17:28
Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» не будет принимать участие в митинге. У них на это время назначена встреча с объединением пассивных болельщиков "Спартака" "Попатрия".
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 17:18
Прыщавые пацаны из Фратрии на такое не способны. Они своих свиней лучше гнобить будут. Гыгыгы
PITER_1
PITER_1
   313 / 904
сегодня в 17:16
фратрию саму давно пора пересажать как нациков
drug01
drug01
   111 / 904
сегодня в 17:13
У каждого свое мнение....!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 17:08
Литейный и Славнов будут руководить питерским гей парадом
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 17:08
Зато в Питере устроят гей парад в поддержку Кокорина
mangoх12
mangoх12
   14 / 904
сегодня в 17:03
Это даже своих не поддержиают, а наоборот гнобят
brooks
brooks
   595 / 904
сегодня в 17:03
Правильно. 3 они нужны! Пусть чалятся дальше по бакланским статьям ("Побои" (ст. 116 УК РФ) и "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ)) Должны быть наказаны по закону.
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl
   471 / 904
сегодня в 17:02
Объединение АКТИВНЫХ болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» - АКТИВНЫЕ , это те кто ходит в баню с Глушаковым!?
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 904
сегодня в 17:01
лиин,только сейчас об этом думал и тут новость ,значит живу футболом.здорово,надо поддержать пацанов
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 16:57
маккл и лорр прямо одинаковые боты
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