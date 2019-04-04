«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» не будет принимать участие в митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, срок ареста которого продлен до 25 сентября.
Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдет митинг в поддержку Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда.
В хрюшатнике раздрайв.
В хрюшатнике раздрайв.
Вам всем на оф.сайте свинарника написали, кто вы
Вам всем на оф.сайте свинарника написали, кто вы
пусть сидят , надеюсь лет 5-7 дадут
пусть сидят , надеюсь лет 5-7 дадут