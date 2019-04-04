«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина

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Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» не будет принимать участие в митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, срок ареста которого продлен до 25 сентября.

Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдет митинг в поддержку Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА .