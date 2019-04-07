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Румменигге - о Коваче: «В клубе никто не может гарантировать себе работу»

сегодня, 15:56

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем главного тренера команды Нико Ковача

В «Баварии» никто не может гарантировать себе работу. Каждый должен совершенствоваться, это принцип команды. Каждый должен справляться с давлением. 

Мы всё проанализируем после окончания сезона. Был этап, когда было много критики. Как я уже сказал, никто в «Баварии» не работает на гарантии. Наша цель - выиграть два титула.

Ранее на пост главного тренера «Баварии» претендовал Жозе Моуриньо

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