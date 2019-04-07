Румменигге - о Коваче: «В клубе никто не может гарантировать себе работу»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем главного тренера команды Нико Ковача.

В «Баварии» никто не может гарантировать себе работу. Каждый должен совершенствоваться, это принцип команды. Каждый должен справляться с давлением.

Мы всё проанализируем после окончания сезона. Был этап, когда было много критики. Как я уже сказал, никто в «Баварии» не работает на гарантии. Наша цель - выиграть два титула.