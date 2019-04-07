ГлавнаяНовости

Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы»

сегодня, 12:44
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона10.04.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» отметил, что вряд ли вернется в Англию. Напомним, ранее бразильский хавбек играл в «Ливерпуле».

Я думаю только о «Барселоне». Возвращение в Англию не входит в мои планы. Это мой второй сезон здесь. Уже успел выиграть титулы, но я всегда был амбициозным и требовательным игроком. Хочу всё большего и большего.

Я счастлив. Хочу играть в Испании и уже играю в лучшем клубе Испании.

Коутиньо также отметил, что фанаты «Ливерпуля» будут поддерживать «Барселону».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Мнение людей о Бензема изменилось, но он всегда был важным игроком»
Сегодня, 13:13 Комментарии2
Моуриньо нахваливает итальянские СМИ
Сегодня, 13:09 Комментарии8
Коутиньо: «Фанаты „Ливерпуля“ будут болеть за „Барселону“»
Сегодня, 12:15 Комментарии9
Бартомеу не исключил возможный уход Ракитича
Сегодня, 11:25 Комментарии2
Сарри надеется, что Жиру останется в «Челси»
Сегодня, 11:01 Комментарии2
Сарри: «У Абрамовича проблемы, но он вовлечен в дела „Челси“»
Сегодня, 10:22 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 980
сегодня в 13:20
Тогда в Китай.
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 980
сегодня в 13:16
ну и ладно...
Romeo 777
Romeo 777 ответил anfield1984
   425 / 980
сегодня в 13:10
На мой взгляд Коут, если не брать эпизоды, когда G8 участвовал в атаке силен тем, что в составе Ливерпуля был единственным в нападении, кто мог остановиться, подумать, причем неплохо и решить эпизод, когда остальные играли на скоростно-силовом пределе. А в Барсе таких мыслителей пруд пруди.
Возможно и так конечно
anfield1984
anfield1984 ответил Romeo 777
   223 / 980
сегодня в 13:09
На мой взгляд Коут, если не брать эпизоды, когда G8 участвовал в атаке силен тем, что в составе Ливерпуля был единственным в нападении, кто мог остановиться, подумать, причем неплохо и решить эпизод, когда остальные играли на скоростно-силовом пределе. А в Барсе таких мыслителей пруд пруди.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Брулин
   425 / 980
сегодня в 13:08
Когда нибудь ему попрет. Нужно время. Неймар тоже первый год пристреливался и привыкал к стилю игры Барсы. Что было потом вы все знаете. Больше 100 голов и больше 70 голевых.
Ну и не исключено, что повторит судьбы Глеба, Гомеша, Турана и т.п. Время покажет. Да и Барселона не будет годами ждать пока он разгонится
Romeo 777
Romeo 777
   425 / 980
сегодня в 12:58
Кто тебя там ждёт то с такой игрой и таким ценников.
Брулин
Брулин
   45 / 980
сегодня в 12:54
Когда нибудь ему попрет. Нужно время. Неймар тоже первый год пристреливался и привыкал к стилю игры Барсы. Что было потом вы все знаете. Больше 100 голов и больше 70 голевых.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100