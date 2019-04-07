Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» отметил, что вряд ли вернется в Англию. Напомним, ранее бразильский хавбек играл в «Ливерпуле».

Я думаю только о «Барселоне». Возвращение в Англию не входит в мои планы. Это мой второй сезон здесь. Уже успел выиграть титулы, но я всегда был амбициозным и требовательным игроком. Хочу всё большего и большего.

Я счастлив. Хочу играть в Испании и уже играю в лучшем клубе Испании.