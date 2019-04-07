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Коутиньо: «Фанаты „Ливерпуля“ будут болеть за „Барселону“»

сегодня, 12:15
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона10.04.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо считает, что в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» ему поможет опыт, полученный в «Ливерпуле».

Если трибуны «Олд Траффорд» будут освистывать меня и Луиса Суареса, это нормально, ведь мы часто играли против них. Но на меня это не окажет никакого влияния. Более того, это лишь стимул играть еще лучше и быть более сосредоточенным.

Игры против «Манчестер Юнайтед» - особенные. Я понял их значение в период, когда играл за «Ливерпуль». Эти матчи отпечатались в моей памяти, и пускай я уже играю в другой стране, если «Барселона» выбьет МЮ из еврокубков, это принесет мне двойное удовольствие. Я знаю, что поклонники «Ливерпуля» будут нас поддерживать. Но они понимают, что в следующем раунде мы можем сыграть на «Энфилде», и уж тогда я буду с «Барселоной» стремиться к победе.

Я мечтаю снова сыграть на «Энфилде», но предпочел бы встретиться с «Ливерпулем» в финале.

Напомним, в преддверии встречи с «красными дьяволами» каталонцы обыграли «Атлетико» в чемпионате Испании. 

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Все комментарии
Migelito
Migelito ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:39
мне кажется,раньше степень непримиримости болельщиков Ливерпуля и МЮ была на порядок выше,а сейчас страсти поутихли ..или только кажется
Так и есть. Между игроками вообще почти нет непримиримости. Откуда она возьмется, если и там и там по сути наемники, без исторической привязки к клубу. Что касается болельщиков, в Англии почти на таком же уровне неприязнь, как и годы назад, мало что изменилось. В России же все основано на вычитанных причинах ненависти (иногда неверных), поэтому тоже нет накала)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Майкл59ru
   22 / 980
сегодня в 13:19
Да пускай свистят сколько влезет,на конечный итог это никак не повлияет. А конечным итогом будет безоговорочная победа Великой Барселоны!
Какие у барсоглоров все-таки влажные фантазии)) А реальность каждый год одна и та же)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   89 / 980
сегодня в 13:16
мне кажется,раньше степень непримиримости болельщиков Ливерпуля и МЮ была на порядок выше,а сейчас страсти поутихли
..или только кажется
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   33 / 980
сегодня в 13:07
Врядли, им это неудобно.
Майкл59ru
Майкл59ru
   299 / 980
сегодня в 12:54
Да пускай свистят сколько влезет,на конечный итог это никак не повлияет. А конечным итогом будет безоговорочная победа Великой Барселоны!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   831 / 980
сегодня в 12:39
возвращайся в Ливерпуль! в Барсе ты не тот Коут, что был у красных
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   68 / 980
сегодня в 12:31
Не факт. Лично мне без разницы, кто выйдет дальше, но с мю было бы полегче играть. Хотя и барса далеко не монстр.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 980
сегодня в 12:28
А Коут разве в "Барселоне" играет? Я думал, он на лавке сидит.
anfield1984
anfield1984
   223 / 980
сегодня в 12:25
Фанаты Ливерпуля будут болеть за МЮ, так как они удобнее для полуфинала и летать не придется команде, что увеличит шансы в гонке за АПЛ.

ЗЫ. В полуфинал еще нужно выйти
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