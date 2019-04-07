Коутиньо: «Фанаты „Ливерпуля“ будут болеть за „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо считает, что в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» ему поможет опыт, полученный в «Ливерпуле».

Если трибуны «Олд Траффорд» будут освистывать меня и Луиса Суареса, это нормально, ведь мы часто играли против них. Но на меня это не окажет никакого влияния. Более того, это лишь стимул играть еще лучше и быть более сосредоточенным.

Игры против «Манчестер Юнайтед» - особенные. Я понял их значение в период, когда играл за «Ливерпуль». Эти матчи отпечатались в моей памяти, и пускай я уже играю в другой стране, если «Барселона» выбьет МЮ из еврокубков, это принесет мне двойное удовольствие. Я знаю, что поклонники «Ливерпуля» будут нас поддерживать. Но они понимают, что в следующем раунде мы можем сыграть на «Энфилде», и уж тогда я буду с «Барселоной» стремиться к победе.

Я мечтаю снова сыграть на «Энфилде», но предпочел бы встретиться с «Ливерпулем» в финале.