Зидан: «Мнение людей о Бензема изменилось, но он всегда был важным игроком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему Кариму Бензема.
Он всегда играл ключевую роль в команде. Сейчас забивает больше голов, но невероятно важным игроком был всегда.
Карим очень хорошо знает, что и для него жизненно важна команда, я хочу подчеркнуть это. Я доволен Бензема, он проводит отличный сезон. Мнение людей о нем изменилось, но он всегда имел большое значение.
По слухам, Бензема летом может перейти в «Интер».
кабинет больше не играет на статистику гея,вот и вся причина метаморфоз
кабинет больше не играет на статистику гея,вот и вся причина метаморфоз