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Зидан: «Мнение людей о Бензема изменилось, но он всегда был важным игроком»

сегодня, 13:13

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему Кариму Бензема.

Он всегда играл ключевую роль в команде. Сейчас забивает больше голов, но невероятно важным игроком был всегда.

Карим очень хорошо знает, что и для него жизненно важна команда, я хочу подчеркнуть это. Я доволен Бензема, он проводит отличный сезон. Мнение людей о нем изменилось, но он всегда имел большое значение.

По слухам, Бензема летом может перейти в «Интер».

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   89 / 980
сегодня в 13:24
алжирец раскрепощен и свободен от поиска португальской кристины
кабинет больше не играет на статистику гея,вот и вся причина метаморфоз
anfield1984
anfield1984
   223 / 980
сегодня в 13:14
Кажись у Карима новое видео появилось на флешке)
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