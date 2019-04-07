Зидан: «Мнение людей о Бензема изменилось, но он всегда был важным игроком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему Кариму Бензема.

Он всегда играл ключевую роль в команде. Сейчас забивает больше голов, но невероятно важным игроком был всегда.

Карим очень хорошо знает, что и для него жизненно важна команда, я хочу подчеркнуть это. Я доволен Бензема, он проводит отличный сезон. Мнение людей о нем изменилось, но он всегда имел большое значение.