Эмери: «Обамеянг и Ляказетт идеальны»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что в его карьере было много классных форвардов, но связка Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта ему особенно по нраву.

В «Валенсии» у меня были Вилья и Морьентес, Сольдадо и Адурис. В «Севилье» - Гамейро и Бакка. В ПСЖ - Кавани и Мбаппе. Здесь в моем распоряжении Обамеянг и Ляказетт. Они идеальны.

У каждого нападающего свои сильные стороны, но есть у них кое-что общее. Они форварды и забивают много голов. Все.

Иногда нужны два атакующих игрока, иногда играешь с одним, а другой остается на скамейке. Я очень доволен Обамеянгом и Ляказеттом. Они забивают и годятся для разных ролей.