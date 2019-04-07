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Эмери: «Обамеянг и Ляказетт идеальны»

сегодня, 14:18

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что в его карьере было много классных форвардов, но связка Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта ему особенно по нраву.

В «Валенсии» у меня были Вилья и Морьентес, Сольдадо и Адурис. В «Севилье» - Гамейро и Бакка. В ПСЖ - Кавани и Мбаппе. Здесь в моем распоряжении Обамеянг и Ляказетт. Они идеальны.

У каждого нападающего свои сильные стороны, но есть у них кое-что общее. Они форварды и забивают много голов. Все.

Иногда нужны два атакующих игрока, иногда играешь с одним, а другой остается на скамейке. Я очень доволен Обамеянгом и Ляказеттом. Они забивают и годятся для разных ролей.

Ранее Эмери отметил, что хочет дать возможность развиваться молодым игрокам. 

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
   630 / 981
сегодня в 15:14
Вилья и Мориентес всё же не хуже, поди
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 981
сегодня в 14:45
Сашок и Обама, конечно, очень помогли Эмери, потому что в других линиях игра не лучше, чем при Сене.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   32 / 981
сегодня в 14:34
Это очень хорошо.
cska plus
cska plus
   9 / 981
сегодня в 14:27
Об этом знают все.
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