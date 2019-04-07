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Моуриньо нахваливает итальянские СМИ

сегодня, 13:09

Португальский тренер Жозе Моуриньо похвалил итальянские СМИ за свою работу. Ходят слухи, что Моуриньо может продолжить работу именно в Италии.

Лучшие журналисты, те, кто больше всего знают о футболе, на мой взгляд, итальянцы. 

Они, несомненно, также лучше подготовлены и имеют богатый язык при обсуждении футбола. 

Испанские СМИ обожают футбол и клубы, которые они поддерживают. Они живут футболом 24 часа в сутки, но слишком часто подвержены влиянию команд, которые они поддерживают. 

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Все комментарии
kastites
kastites
   211 / 980
сегодня в 13:35
Неужели
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил piercman
   22 / 980
сегодня в 13:28
всеми силами пытается попасть хоть куда-нибудь - но в итоге всё равно всё закончится тарасовкой 😅
    дурман
    дурман
       312 / 980
    сегодня в 13:27
    Скоро про зенит будет вью раздаать
    anfield1984
    anfield1984
       223 / 980
    сегодня в 13:18
    Есть три этапа тренерской карьеры

    1. Тренирует
    2. Тренируе и говорит (читай п....т)
    3. Просто говорит (читай п....т)
    anfield1984
    anfield1984 ответил piercman
       223 / 980
    сегодня в 13:16
    Я бы посмотрел
    Romeo 777
    Romeo 777
       425 / 980
    сегодня в 13:12
    Всё напрашивается...по сути то больше и некуда. В Испании нет места ему в Реале, в Англии ТОП клубы не пригласят, Бавария уж точно не станет играть в его футбол...ПСЖ тоже продлил контракт с Тухелем, остаётся СериАл
    piercman
    piercman
       17 / 980
    сегодня в 13:12
    всеми силами пытается попасть хоть куда-нибудь - но в итоге всё равно всё закончится тарасовкой 😅
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       89 / 980
    сегодня в 13:12
    переводчик нахваливает и всем себя предлагает на досуге)
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