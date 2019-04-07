Моуриньо нахваливает итальянские СМИ

Португальский тренер Жозе Моуриньо похвалил итальянские СМИ за свою работу. Ходят слухи, что Моуриньо может продолжить работу именно в Италии.

Лучшие журналисты, те, кто больше всего знают о футболе, на мой взгляд, итальянцы.

Они, несомненно, также лучше подготовлены и имеют богатый язык при обсуждении футбола.