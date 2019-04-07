Моуриньо нахваливает итальянские СМИ

Португальский тренер Жозе Моуриньо похвалил итальянские СМИ за свою работу. Ходят слухи, что Моуриньо может продолжить работу именно в Италии.
Лучшие журналисты, те, кто больше всего знают о футболе, на мой взгляд, итальянцы.
Они, несомненно, также лучше подготовлены и имеют богатый язык при обсуждении футбола.
Испанские СМИ обожают футбол и клубы, которые они поддерживают. Они живут футболом 24 часа в сутки, но слишком часто подвержены влиянию команд, которые они поддерживают.
Окончание: "Иди сюда Жозе **ля... ", "С*аный "Вильяреал" им трешку положил, с Азмуном и Барриосом", "У Жиго пятка болит", "Жозе, верим!"
Окончание: "Иди сюда Жозе **ля... ", "С*аный "Вильяреал" им трешку положил, с Азмуном и Барриосом", "У Жиго пятка болит", "Жозе, верим!"
1. Тренирует
2. Тренируе и говорит (читай п....т)
3. Просто говорит (читай п....т)
1. Тренирует
2. Тренируе и говорит (читай п....т)
3. Просто говорит (читай п....т)