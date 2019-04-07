Павлюченко: «Если бы Мельгарехо реализовывал моменты, забил бы голов 30»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал действия некоторых игроков «красно-белых» во время вчерашнего матча с ЦСКА (0:2).

«Спартак» сам виноват, что вчера уступил в дерби. Нужно было в первом тайме забивать свои моменты, которые имели Мельгарехо и Зе Луиш. К перерыву могли спокойно и комфортно вести в счете, а во втором тайме добиться положительного результата. Такие моменты, которые бывают в дерби, их нужно забивать и не прощать соперника. Команда создает моменты, а человек выходит 1 на 1 и начинает что-то придумывать. Просто бей в угол или обыграй вратаря и забивай. Я очень разозлился в моменте с Мельгарехо. Нельзя упускать такие моменты, в игре с ЦСКА , конечно, реализация вчера подвела.

Я был очень разозлен итогом матча. Нельзя, выходя 1 на 1, перебрасывать в такой ситуации вратаря, там до ворот еще 10 метров было, а он перебрасывает. У Мельгарехо был момент такой и с «Зенитом», и тоже не забил. Команда создает ему много моментов, а он не забивает. Если бы он реализовывал, то уже 30 штук назабивал бы.

Я когда сыграл первую игру в Премьер-Лиге за «Ротор», у нас в команде были такие люди, как Есипов и Веретенников. Это футболисты, которые понимали, что такое результат и премиальные. И вот они, за такие моменты, как вчера у Мельгарехо, в раздевалке могли подойти и так напихать, что он потом выходил и забивал из десяти десять такие моменты. С тебя спрашивали старики в команде, это Месси так может перебрасывать, он из 30 кладет 29 таких моментов. Но ты же не Месси, играй на результат.