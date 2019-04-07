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Павлюченко: «Если бы Мельгарехо реализовывал моменты, забил бы голов 30»

сегодня, 18:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал действия некоторых игроков «красно-белых» во время вчерашнего матча с ЦСКА (0:2).

«Спартак» сам виноват, что вчера уступил в дерби. Нужно было в первом тайме забивать свои моменты, которые имели Мельгарехо и Зе Луиш. К перерыву могли спокойно и комфортно вести в счете, а во втором тайме добиться положительного результата. Такие моменты, которые бывают в дерби, их нужно забивать и не прощать соперника. Команда создает моменты, а человек выходит 1 на 1 и начинает что-то придумывать. Просто бей в угол или обыграй вратаря и забивай. Я очень разозлился в моменте с Мельгарехо. Нельзя упускать такие моменты, в игре с ЦСКА, конечно, реализация вчера подвела.

Я был очень разозлен итогом матча. Нельзя, выходя 1 на 1, перебрасывать в такой ситуации вратаря, там до ворот еще 10 метров было, а он перебрасывает. У Мельгарехо был момент такой и с «Зенитом», и тоже не забил. Команда создает ему много моментов, а он не забивает. Если бы он реализовывал, то уже 30 штук назабивал бы.

Я когда сыграл первую игру в Премьер-Лиге за «Ротор», у нас в команде были такие люди, как Есипов и Веретенников. Это футболисты, которые понимали, что такое результат и премиальные. И вот они, за такие моменты, как вчера у Мельгарехо, в раздевалке могли подойти и так напихать, что он потом выходил и забивал из десяти десять такие моменты. С тебя спрашивали старики в команде, это Месси так может перебрасывать, он из 30 кладет 29 таких моментов. Но ты же не Месси, играй на результат.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 982
сегодня в 19:37
А если бы свистел вчера Лампочкин, то сообразил бы что-нибудь для пищевика :)
Nafnafik
Nafnafik
   64 / 982
сегодня в 18:59
Свиньи что, оправдания ищут?
kust07
kust07
   471 / 982
сегодня в 18:55
Если да кабы,смысл говорить теперь об этом.
piercman
piercman
   13 / 982
сегодня в 18:50
во хряк даёт. 30 в нашем чемпе и близко никто не забивал, даже вагнер лав. а тут какая-то мальгареха!
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