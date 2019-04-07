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Газизов: «Для „Уфы“ сейчас каждое очко на вес золота»

сегодня, 17:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу уфимской команды над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Рад, что мы смогли прервать неудачную серию и одержали победу над соперником, у которого никогда ранее не выигрывали. Эта победа была нужна нам как воздух, для нас каждое очко на вес золота. Значит, мы находимся на правильном пути. Игру оценивать не хочется, главное, что набрали три очка. Было тревожно, где-то что-то не получалось, но важнее на данный момент победы. На игру пришли 10 тысяч 200 болельщиков, они помогли нам добиться победы, большое спасибо зрителям.

С понедельника начнем подготовку к «Енисею». Игра будет тяжелой, она может стать определяющей для соперника в турнирном плане, нам тоже очень важно победить. Можно сказать, что матч пойдет за шесть очков.

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Все комментарии
drug01
drug01
   138 / 977
сегодня в 17:37
Золотые очки!!
Шуnя771
Шуnя771
   147 / 977
сегодня в 17:35
Не открытие.
oncha
oncha
   110 / 977
сегодня в 17:33
Уфу с победой!
cska plus
cska plus
   7 / 977
сегодня в 17:28
Это даже рейнгольду понятно.
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