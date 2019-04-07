Дивеев - о дерби со «Спартаком»: «Будто на войну вышел»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги московского дерби со «Спартаком» (2:0).
Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам. В первом тайме не всё получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и «Спартак» потерялся. Потом забили и второй (улыбается).
Ощутил ли градус противостояния? Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Всё было супер!
Решающий момент? Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
Болельщикам огромное спасибо. Пускай каждую игру так нас поддерживают – на выезде и дома!
Но парень талантливый и явно мобильнее Чернова.
Но парень талантливый и явно мобильнее Чернова.
Спартак он очень не любил.
А когда тот им мял бока,
Клуб во всё горло поносил.
Ты восхитись игрой команды,
Соперник да, но то ж игра.
Нет лучше он порвёт все гланды,
Чем пожелает им добра.
Нельзя понять умом такого,
Там в голове большой туман.
Ведь плохо же желать худого-
От шведов знают и до армян.
Спартак он очень не любил.
А когда тот им мял бока,
Клуб во всё горло поносил.
Ты восхитись игрой команды,
Соперник да, но то ж игра.
Нет лучше он порвёт все гланды,
Чем пожелает им добра.
Нельзя понять умом такого,
Там в голове большой туман.
Ведь плохо же желать худого-
От шведов знают и до армян.
в нашем саду шарфопад-
белые,красные листья
грустно на землю летят.
Цокают громко подковы
и высекают огонь,
и не мычат "глушаковы",
к уху приставив ладонь!
в нашем саду шарфопад-
белые,красные листья
грустно на землю летят.
Цокают громко подковы
и высекают огонь,
и не мычат "глушаковы",
к уху приставив ладонь!