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Дивеев - о дерби со «Спартаком»: «Будто на войну вышел»

сегодня, 16:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги московского дерби со «Спартаком» (2:0).

Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам. В первом тайме не всё получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и «Спартак» потерялся. Потом забили и второй (улыбается).

Ощутил ли градус противостояния? Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Всё было супер!

Решающий момент? Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.

Болельщикам огромное спасибо. Пускай каждую игру так нас поддерживают – на выезде и дома!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   24 / 976
сегодня в 16:54
Ему же только 19 лет. До этого только за млдодежку Уфы играл. Классный парень, до сборной дорастет. Лишь без травм
Да это понятно, но раз уж вышел в основе, надо соответствовать, а то на него глядя и Бекао в первом тайме задергался.
Но парень талантливый и явно мобильнее Чернова.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   19 / 976
сегодня в 16:34
Ему же только 19 лет. До этого только за млдодежку Уфы играл. Классный парень, до сборной дорастет. Лишь без травм
классный руководитель
классный руководитель
   610 / 976
сегодня в 16:25
Мой друг болел за ЦСКА,
Спартак он очень не любил.
А когда тот им мял бока,
Клуб во всё горло поносил.

Ты восхитись игрой команды,
Соперник да, но то ж игра.
Нет лучше он порвёт все гланды,
Чем пожелает им добра.

Нельзя понять умом такого,
Там в голове большой туман.
Ведь плохо же желать худого-
От шведов знают и до армян.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 976
сегодня в 16:19
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 976
сегодня в 16:17
В первом тайме косячил безбожно - явно волновался. Во втором все наладилось и было достаточно спокойно.
cska plus
cska plus
   7 / 976
сегодня в 16:15
Учись!
Sergey Z
Sergey Z
   142 / 976
сегодня в 16:14
Игорёк хорошо отыграл! Молодец!!! С победой!!!
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 976
сегодня в 16:13
Падают-падают листья,
в нашем саду шарфопад-
белые,красные листья
грустно на землю летят.

Цокают громко подковы
и высекают огонь,
и не мычат "глушаковы",
к уху приставив ладонь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   27 / 976
сегодня в 16:13
Молодой, ещё пока зелёный в ЦСКА, привыкай, против ЦСКА почти все команды играют с остервенением.))).
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