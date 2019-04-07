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Масалитин: «Игра ЦСКА не соответствует уровню Лиги чемпионов»

сегодня, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «красно-синих» во вчерашнем дерби.

Игра ЦСКА, особенно средняя линия, вызывает много вопросов. Например, вчера игрок сборной Ахметов совершенно провалил матч. Он ни одной передачи вперед не отдал. Да, настрой у обеих команд был запредельный — тут не придерешься, но мастерство заставляет задуматься. Речь ведь идет об игроках сборной России. Тот же Щенников, Набабкин, Ахметов. Вот только к Фернандесу нет вопросов, потому что он всегда играет на своем уровне. А ведь Щенников в лучшей своей форме не только держит фланг, но и забивает голы в решающих встречах. Вчера же он был бледной тенью самого себя. То же самое касается остальных футболистов. Понятное дело, что и Влашич, и Обляков стараются, но пока этого недостаточно. Уровень не тот.

Как были ошибки в обороне, так они и остались, как недорабатывают Ахметов и Бисторвич в середине поле, так это неизменным и остается, как не было проникающих атак, пасов, так их и нет. Хочется, чтобы ЦСКА прибавлял во всех компонентах. Пока эта команда не соответствует ни уровню чемпиона страны, ни уровню Лиги чемпионов.

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞
   608 / 982
сегодня в 20:08
У 30лей СПАРТАЧЕЙ грипп? че ето,слабенькие ? играли Спартак-ЦСКА РПЛ. мы комментируем о сборной и ЛЧ ))))
Gessenschaft
Gessenschaft
   140 / 982
сегодня в 20:00
НАВЕРНОЕ, УРОВНЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СООТВЕТСТВУЕТ ИГРА СПАРТАКА...
loko7
loko7
сегодня в 19:54
Интересно, уровень чемпионата какой страны имел ввиду Масалитин, наверное Испании или Англии.
Морозовский
Морозовский
   21 / 982
сегодня в 19:52
С уходом ФУРСИНКИ у нас больше нет команд, соответствующих Лиге Чемпионов!
cska plus
cska plus
   6 / 982
сегодня в 19:31
Ну конечно, вот игра спартака соответствует.
112910415
112910415
   100 / 982
сегодня в 19:31
и никто у нас не соответствует
mihaluch
mihaluch
   67 / 982
сегодня в 19:17
Пока только одни перспективы. Но если ещё годик упорно поработают, то с ЦСКА придётся считаться грандам европейского футбола.
Abverin
Abverin
   148 / 982
сегодня в 19:04
Но ее хватает, чтобы проучить желающих туда попасть.
SHMEL
SHMEL
   40 / 982
сегодня в 18:55
Безусые пацаны первый сезон играют под присмотром нескольких дядек и при этом выдают потрясающий результат.Естественно,что ЦСКА будет прибавлять от матча к матчу.Зато у них есть задор,спортивная злость и юношеский максимализм.Что тогда говорить про другие команды с более сыгранными и дорогими составами которые тоже толком ничего не показывают,ни игры ни результата?
Странное интервью.
serh62
serh62
   53 / 982
сегодня в 18:54
не прав валера....в первом тайме немного команда волновалась. но во втором сыграла отлично. если он смотрел игру. то того же ахметова спартачи вдвоем-втроем пасли постоянно. да и чалова с влашичем. оттого и забил сигурдсон, что от него не ждали спартачи ...
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 982
сегодня в 18:52
Щенников вчера отлично сыграл, ему постоянно приходилось страховать мандражирующих Дивеева и Бекао. А во втором тайме , когда защитники успокоились и в атаку регулярно подключался.
И Валерик подзабыл, что 80% игроков первый сезон играют вместе.
CSKA2012
CSKA2012
   263 / 982
сегодня в 18:46
Такое чувство, что Валера говорит о команде, которая уже 3-4 года играет вместе и показывает удручающий результат. У нас практически новая команда, средняя линия состоит из ребят которые еще вчера сидели на лавке или в бухгалтерии )) первый сезон ребят считаю отличным если мы пройдем в еврокубки любого ранга.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   209 / 982
сегодня в 18:45
Да, ну и комментарии у Масалитина - может матчи с Реалом мне приснились ,не надо путать спортивную форму отдельных игроков с игрой команды в ЛЧ это разные понятия !У нашей молодой команды огромные перспективы в плане роста и сыгранности !!!
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