Масалитин: «Игра ЦСКА не соответствует уровню Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «красно-синих» во вчерашнем дерби.

Игра ЦСКА , особенно средняя линия, вызывает много вопросов. Например, вчера игрок сборной Ахметов совершенно провалил матч. Он ни одной передачи вперед не отдал. Да, настрой у обеих команд был запредельный — тут не придерешься, но мастерство заставляет задуматься. Речь ведь идет об игроках сборной России. Тот же Щенников, Набабкин, Ахметов. Вот только к Фернандесу нет вопросов, потому что он всегда играет на своем уровне. А ведь Щенников в лучшей своей форме не только держит фланг, но и забивает голы в решающих встречах. Вчера же он был бледной тенью самого себя. То же самое касается остальных футболистов. Понятное дело, что и Влашич, и Обляков стараются, но пока этого недостаточно. Уровень не тот.