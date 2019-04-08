Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

сегодня, 00:43

Форвард «Барселоны» Лионель Месси упрочил лидерство в споре за «Золотую бутсу». На этих выходных аргентинец отметился голом в матче против мадридского «Атлетико». Ближайший преследователь Месси форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не сумел отличиться в воскресном матче против «Страсбурга».

Первая пятерка претендентов на «Золотую бутсу» выглядит следующим образом: