Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси упрочил лидерство в споре за «Золотую бутсу». На этих выходных аргентинец отметился голом в матче против мадридского «Атлетико». Ближайший преследователь Месси форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не сумел отличиться в воскресном матче против «Страсбурга».
Первая пятерка претендентов на «Золотую бутсу» выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона»): 33 гола / 66 очков
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов / 54 очка
3-5. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол / 42 очка
3-5. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол / 42 очка
3-5. Роберт Левандовски («Бавария»): 21 гол / 42 очка