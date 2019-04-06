«Последний патрон», чтобы остановить «Барселону»

сегодня, 17:54

Месси тащит каталонцев к очередному титулу, а «Соккер.ру» сомневается в «Атлетико», невзирая на крутость Облака, Гризманна и Симеоне.

Месси создал колоссальную разницу

Коке прав – у «Атлетико» осталась одна пуля в чемпионской перестрелке. Эффективность и результативность в атаке у первой и второй команд Ла Лиги отличается существенно. Месси наколотил в чемпионате 32 мяча (41 % от командных), а еще 12 создал голевыми передачами (суммарно стянул на себя 56 % голов, не считая важных предпоследних передач).

Следовательно, у «Барселоны» 79 забитых мячей, у «Атлетико» - всего 45 (меньше, чем у команд Промеса или Бензема). Разница в результативности лишь на 2 удара отличается от суммы голов одного Месси – обеспечил каталонцам преимущество. Но взгляните на эту историю под другим углом. Хотя каталонцы часто с пачкой голов, у них в 9 из 30 матчей не было побед – сразу 7 ничьих и 2 поражения.

Получается, «Атлетико» хватало двух побед вместо поражений от середняков, чтобы по очкам разница была 70:68. Всего 4-5 мячей шли бы по цене трех десятков, ведь за разгромы не добавляют пункты в таблице. Но раз Гризманн и компания 4 раза проиграли и 8 раз подписывали мир, отрыв в таблице 8 пунктов вместо вполне реальных 2, которые могли отыграть за один вечер.

«Индейцы» разочаровали у чужих ворот

Даже если «Атлетико» победит в гостях – хотя не выигрывали на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании с 2006 года, то отрыв составит пять пунктов. За семь туров разрыв отыгрывается, но для этого «матрасникам» нужны свои голы и частые осечки «Барселоны». А у мадридцев Мората по пути в лазарет встретил Косту – Диего только возвращается в строй.

Симеоне мало голов. И невезучего везунчика Гризманна, раз чемпион мира создал 22 мяча – 13 ударами и 8 передачами, винить глупо. Ведь за ним следуют Мората и Ньигес, забившие по 4 мяча. И Коста отличался реже, чем защитник Диего Годин – 2 мяча у форварда против 3. «Атлетико» так боялся потерять Облака, Гризманна и Симеоне, что не обратили внимания на проблему в атаке – не думали, что Диего Коста покажет слабый футбол.

В результате поплатились, ведь для команды, где у 13 футболистов голевые передачи (даже у «Барселоны» таких игроков всего 14), у второго коллектива сезона в Ла Лиге реально мало голов. Проблема в стиле команды – переживая за отбор мяча и владея им 49 % времени (у «Барселоны» показатель 61 %), столичные ребята забыли об ударах. «Атлетико» по точным выстрелам на 11-м месте в лиге, ниже «Уэски» и «Леванте». По точным пушкам на 7-м, но меткость в любом случае средняя.

Защита Симеоне не пугает «Барселону»

Знаете, когда в Ла Лиге в последний раз вратарь «Атлетико» завершал поединок с «блаугранас» с «сухарем» за пазухой? В январе 2014 года, когда на воротах у команды Симеоне был Куртуа, а тройку атаки «Барселоны» составили Санчес, Фабрегас и Педро. Причем речь идет о матче в Мадриде. А когда на поле Суарес и Месси, результаты другие – 10 подряд игр с пропущенными мячами.

«Барселона» по ходу этой серии лишь два раза получала сухие победы, чаще обменивались мячами, но это слабое утешение для Гризманна. За много лет ни дома, ни в гостях команда француза коллектив Месси переиграть не сумела. Зато есть индикатор – гол «Барселоны». Если сегодня у Облака не будет матча без пропущенных мячей, вероятность победы Антуана и его банды будет стремиться к нулю. И еще один неудачный результат ударит по «Атлетико» морально.

Француз может сколько угодно напоминать о клубной верности, но Годин, Ньигес, Облак – если Де Хеа сдуру рванет в другой клуб летом и МЮ понадобиться голкипер, или Родри с Хименесом могут получить летом интересные предложения. Пусть Симеоне приковали к «Атлетико» золотой цепью – самой высокой зарплатой в мире тренеров, если сегодня гости осознают, что их суперсила – надежная оборона (счет 19:31 по пропущенным), на «Камп Ноу» не работает, могут приуныть. На этом стадионе последний раз не пропускали в 2005 году.

«Атлетико» не тянет на чемпиона страны

Как и «Реал», собственно. Да, у самой «Барселоны» почти каждый третий матч сегодня в Ла Лиге – неудачный, ведь стоит учитывать разницу в классе с теми, кто забирает у них или три очка («Леганес» и «Бетис»), или по два (список огромный, «Вильярреал» крайний, но не последний). То есть фактически Вальверде отчаянно прячется в тени Месси, и благодаря показателям Лионеля скрывает минусы команды.

Но посмотрите на «Барселону» через призму сравнения с «Атлетико». Мадридцы меньше пропустили и не проиграли им в очной домашней игре – была ничья 1:1. Но по ударам за матч разница огромная – 15 против 11.7, по владению во всех играх – аналогично (61 против 49 %). Почти по всем параметрам «Атлетико» не просто не чемпион Испании, но и близко не первый. Причем только результаты «Реала» сохраняют за ними 2 строчку.

Состав у «Атлетико» роскошный – хотя к одному из центральных хавбеков, крайним защитникам и тяжелым форвардам были вопросы, класс исполнителей запредельный, у тренера много титулов – есть поражения, но и кубков Симеоне успел нагрести не меньше, чем у него родных деток. Но «Атлетико» не ровня «Барселоне» по футбольным показателям. У них не просто разный стиль, а разные возможности. Где у каталонцев брак в передачах всего 12 %, там у «Атлетико» - 21 %.

Где у каталонцев 12 обводок - у кастильцев всего 10. Где у Месси и Суареса по 7 точных ударов, у Гризманна и компании всего по 4, в лучшем случае – 5. А что окончательно добивает, когда сравниваешь лицом к лицу первую и вторую команды Ла Лиги – главных претендентов на титул в сезоне? Число ударов по воротам, которые наносят их соперники. У «Барселоны» в среднем по 11.1, у «Атлетико» - 10.9. Разницы нет, но где Вальверде видит гол соперника, там Симеоне – неточный удар, ведь по блокам каталонцы лучше, а по сэйвам Облак и тер Штеген равны – по 2.6 за игру.

Сегодня «Барселона» защитит свое звание?

Из-за нестабильной игры «Атлетико» и «Реала», а также из-за осечек самих каталонцев кажется, что в этом сезоне Ла Лигу выиграет лучший из худших. С поправкой – лучший из худших, которого лично тянет Месси. Конечно, нужно отдать должное испанским середнякам – «Хетафе» и «Алавес» красавцы, раз так высоко, но вряд ли речь о прогрессе Примеры, ведь в еврокубках видим доминирование АПЛ впервые за много лет.

В Ла Лиге сегодня не решающий, но определяющий будущее день. Только если «Атлетико» выгрызет победу, а потом «Манчестер Юнайтед», невзирая на свежие поражения Сульшера, устроит «Барселоне» неожиданные и серьезные проблемы в Лиге чемпионов, опытная команда может дрогнуть не веселья ради – как с «Вильярреалом» на прошлых выходных, а с риском потерять трофеи.

Хотя испытания у каталонцев в любом случае крутые – матч против «Атлетико», две игры с «Манчестер Юнайтед», а после этого светят поединки с победителем пары «Ливерпуля» и «Порту». Если этого покажется мало, то ждет финал Лиги чемпионов, а до этого решающий матч Кубка Испании против «Валенсии», разучившейся проигрывать. Впрочем, всюду каталонцы не будут аутсайдерами.

У «Барселоны» очевидная и крупная ставка на Месси и его голы с пасами под разным соусом. А команду Симеоне явно подкосил вылет от Роналду – Криштиану сильно помог каталонцам выбить Гризманна и компанию из седла. Но не забывайте, сколько финалистов Лиги чемпионов сойдутся сегодня на поле в составах двух команд. И если у каталонцев при любом раскладе будут шансы и другие «финалы», то для «Атлетико» сегодня главный матч сезона.

Если не увезут из Каталонии три очка, могут ставить крест на хотя бы теоретических шансах на титул в этом сезоне. А ведь мечтали повоевать за «ушастого» в финале ЛЧ на домашнем стадионе, параллельно навязать борьбу за победу в Ла Лиге, когда у «Барселоны» появились два поражения в чемпионате. Но каталонцы собрались, а Месси набрал великолепную форму. Оттого и создаются впечатления, если отталкиваться от чисел и фактов, что шансы «Атлетико» на победу в гостях сугубо теоретические.

Но что, если у Лионеля не пойдет игра? Кстати, ключевой вопрос для «Барселоны». Чего стоят без Месси на длительной дистанции, а не в одном Эль Класико? И чего в их успехах в Ла Лиге больше, помощи со стороны конкурентов (читай, провала «Реала») и гения аргентинца, или реального прогресса коллектива Вальверде как команды? Все-таки 7 ничьих и 2 поражения после 30 туров – второй худший результат «Барселоны» за долгих 11 сезонов с этим включительно.

Такая совсем не впечатляющая по каталонским меркам статистика - повод задуматься и сыграть с «Атлетико» без оглядки на фору в таблице и без экономии сил накануне выезда в Манчестер.