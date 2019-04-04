К Марадоне могут применить санкции за его публичную поддержку Мадуро

Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении главного тренера местного клуба «Дорадос» Диего Марадоны, который посвятил последнюю победу своей команды президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Марадона заявил следующее:
Эту победу я хочу посвятить Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Янки считают, что если у них самая большая в мире бомба, то они могут нами командовать. Но это не так. Эта марионетка, которая провозгласила себя президентом, не сможет нас подкупить.
Согласно уставу местной федерации, тренеры и футболисты должны соблюдать нейтральную позицию в отношении различных политических и религиозных вопросов.
Напомним, в Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После этого глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо, тогда как Россия поддержала Мадуро.
Если бы он высказался в угоду пиндосов и поддержал Гуайдо то никкто и слова бы не сказал.
А так получи санкции.
Уважаю за это Марадону,что не побоялся санкций от
американцев и их шестерок,высказав свою точку зрения!
Если бы он высказался в угоду пиндосов и поддержал Гуайдо то никкто и слова бы не сказал.
А так получи санкции.
Уважаю за это Марадону,что не побоялся санкций от
американцев и их шестерок,высказав свою точку зрения!
... пенсионными деньгами Россиян.
... пенсионными деньгами Россиян.
А что может разве как-то по-другому быть?
путен всегда будет поддерживать подобный себе диктаторский режим.
А что может разве как-то по-другому быть?
путен всегда будет поддерживать подобный себе диктаторский режим.
Написано ведь СОГЛАСНО УСТАВУ МЕСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Написано ведь СОГЛАСНО УСТАВУ МЕСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
что за двойные стандарты!
что за двойные стандарты!
ВСЕ БЕДЫ ОТ ЭТИХ ЖИДОВСКИХ ЯНКИ !
ГЫ-ГЫ
ВСЕ БЕДЫ ОТ ЭТИХ ЖИДОВСКИХ ЯНКИ !
ГЫ-ГЫ