К Марадоне могут применить санкции за его публичную поддержку Мадуро

сегодня, 15:25

Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении главного тренера местного клуба «Дорадос» Диего Марадоны, который посвятил последнюю победу своей команды президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Марадона заявил следующее:

Эту победу я хочу посвятить Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Янки считают, что если у них самая большая в мире бомба, то они могут нами командовать. Но это не так. Эта марионетка, которая провозгласила себя президентом, не сможет нас подкупить.

Согласно уставу местной федерации, тренеры и футболисты должны соблюдать нейтральную позицию в отношении различных политических и религиозных вопросов.