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К Марадоне могут применить санкции за его публичную поддержку Мадуро

сегодня, 15:25

Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении главного тренера местного клуба «Дорадос» Диего Марадоны, который посвятил последнюю победу своей команды президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Марадона заявил следующее:

Эту победу я хочу посвятить Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Янки считают, что если у них самая большая в мире бомба, то они могут нами командовать. Но это не так. Эта марионетка, которая провозгласила себя президентом, не сможет нас подкупить.

Согласно уставу местной федерации, тренеры и футболисты должны соблюдать нейтральную позицию в отношении различных политических и религиозных вопросов.

Напомним, в Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После этого глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо, тогда как Россия поддержала Мадуро.

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Мексика. Лига Ассенсо 2018/2019  Заграница: события  Дорадос  Марадона Диего
Источник: Lequipe.frРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Санчо Панса
сегодня в 19:06
Мда, что - то часто на соккере стали появляться футбольно - политические темы! Не к добру все это.... Давайте лучше о футболе, а не о том, что творится за пределами футбольного поля)
поддерживаю
kotmyshka
kotmyshka
   178 / 904
сегодня в 18:56
Имеет свое мнение
Ozabot
Ozabot
   426 / 904
сегодня в 18:04
Ребзя, вы слово санкции слышите и сразу Америку видите перед глазами что ли? Санкции к нему будут применены от мексиканской федерации футбола. Дядя Сэм не при чем. Старый наркоша просто обкурился и правила нарушил. Наверное штраф влепят или уволят.
Ozabot
Ozabot ответил Incredulous
   426 / 904
сегодня в 18:00
Эх, Че Гевары нет на этих янки.
Иронично, что Че Гевару поймали и казнили, потому что СССР приказал коммунистам Боливии не поддерживать его, хотя до этого обещал ему всяческую помощь. В итоге, это развязало руки боливийским войскам и те его и порешали. Короче, наши косвенно виновны в том, что чувак не сидит и не курит сигары на Кубе вместе со своими соратниками.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Incredulous
   338 / 904
сегодня в 18:00
Эх, Че Гевары нет на этих янки.
Че Гевара был большим уродом и негодяем, чем любой из нынешних политиков. Просто погуглить - и все с ним станет ясно. Убийца, насильник и, говоря по современному, коррупционер, просто распиаренный.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 904
сегодня в 17:49
Мда, что - то часто на соккере стали появляться футбольно - политические темы! Не к добру все это.... Давайте лучше о футболе, а не о том, что творится за пределами футбольного поля)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Байкал-38.
   138 / 904
сегодня в 17:48
Янки гоу хоу! Руки прочь от Марадоны и Венесуэлы!!!!!
Хоум, юрист !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   138 / 904
сегодня в 17:47
Молоток, Армандыч,просто мужичара с большой буквы !
Багров-брат
Багров-брат
   561 / 904
сегодня в 17:31
Да Марадонна крутил эти санкции, как мяч в своё время...)))
Incredulous
Incredulous
   151 / 904
сегодня в 17:26
Эх, Че Гевары нет на этих янки.
FERIS
FERIS ответил Scuderia Ferrari
   233 / 904
сегодня в 16:53
Это называется двойными стандартами,им можно, потому что они под крышей амриканцев а другим нельзя.
FERIS
FERIS
   233 / 904
сегодня в 16:48
Чисто двойные стандарты.
Если бы он высказался в угоду пиндосов и поддержал Гуайдо то никкто и слова бы не сказал.
А так получи санкции.
Уважаю за это Марадону,что не побоялся санкций от
американцев и их шестерок,высказав свою точку зрения!
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 904
сегодня в 16:46
Янки гоу хоу! Руки прочь от Марадоны и Венесуэлы!!!!!
311
311
   84 / 904
сегодня в 16:40
"тогда как Россия поддержала Мадуро."
... пенсионными деньгами Россиян.
ДСА
ДСА
   142 / 904
сегодня в 16:21
Красавец, Мадуро ему марихуаны бесплатно отсыпет.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 904
сегодня в 16:09
А когда укротренеры посвящали победы карателям ато/оос, против них санкции кто-то вводил?
Van Vanovich
Van Vanovich
   345 / 904
сегодня в 16:06
Марадона: чего только под кайфом не скажешь))
galem72
galem72
   117 / 904
сегодня в 15:52
"...тогда как Россия поддержала Мадуро..."

А что может разве как-то по-другому быть?
путен всегда будет поддерживать подобный себе диктаторский режим.
Abverin
Abverin
   315 / 904
сегодня в 15:43
Чихал он на эти санкции.
wingback
wingback
   101 / 904
сегодня в 15:43
Будут бадяжить Диеге напополам...
дурман
дурман ответил LOpp
   282 / 904
сегодня в 15:38
Читать умеешь ???
Написано ведь СОГЛАСНО УСТАВУ МЕСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Zlatan35
Zlatan35 ответил Знатог
   360 / 904
сегодня в 15:38
Если бы он поддержал Президента Гуано, его бы не наказали.
его бы Дональд Трамп пригласил в гости
Denkuz
Denkuz
   184 / 904
сегодня в 15:37
Марадона не боится мировой агрессии янки.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   376 / 904
сегодня в 15:36
к нему уже 36 лет санкции применяют, и ничего
Alladins
Alladins ответил LOpp
   167 / 904
сегодня в 15:36
вот странно, почему когда Гвардиола посвятил победу Ман Сити над «Наполи» каталонским сепаратистам, к нему не были применены ни какие санкции? что за двойные стандарты!
Почему к укроине до сих пор не применили никаких санкций?
Знатог
Знатог
   276 / 904
сегодня в 15:34
Если бы он поддержал Президента Гуано, его бы не наказали.
LOpp
LOpp
   9 / 904
сегодня в 15:32
вот странно, почему когда Гвардиола посвятил победу Ман Сити над «Наполи» каталонским сепаратистам, к нему не были применены ни какие санкции?
что за двойные стандарты!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 15:32
ДИЕГО ДЕЛО МОЛОТИТ !
ВСЕ БЕДЫ ОТ ЭТИХ ЖИДОВСКИХ ЯНКИ !

ГЫ-ГЫ
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 15:31
Респект Диего Марадоне
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