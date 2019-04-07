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Наставник «Севильи» сообщил, что у него диагностирован хронический лейкоз

сегодня, 20:34
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос на пресс-конференции после матча с «Вальядолидом» (2:0) сообщил, что врачи поставили ему диагноз «хронический лейкоз».

Это не мешает моей работе, я продолжаю заниматься своей повседневной деятельностью. Хочу получать удовольствие от работы. Хочу также поблагодарить за поддержку футболистов и руководство клуба. У меня не было лечения.

Я решил воспользоваться возможностью, предоставленной руководством - наслаждаться своей работой во всех смыслах. Сейчас я решителен как никогда. Больше я эту тему обсуждать не буду, но хочу убедиться, что все сохраняют спокойствие.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
   768 / 983
сегодня в 21:43
Напасть :-(
Tiger15
Tiger15
сегодня в 21:22
Здоровья тебе! Да поможет тебе всевышниий. Держись!!!
Бестрофейный
Бестрофейный
   123 / 983
сегодня в 20:58
Очень жаль.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 983
сегодня в 20:45
"Хронический лимфолейкоз является практически неизлечимым медленнопрогрессирующим заболеванием. 15 % случаев смерть от болезни и/или побочных эффектов лечения наступает в течение 2—3 лет с момента постановки диагноза. В остальных случаях болезнь медленно прогрессирует в течение 5—10 лет, после чего наступает терминальная стадия заболевания, за которой следует смерть."

Остается небольшая надежда, что, учитывая современный прогресс медицины, врачи успеют что-нибудь изобрести. Держись, Хоакин((
LOpp
LOpp
   10 / 983
сегодня в 20:42
Здоровья мужику!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   28 / 983
сегодня в 20:36
Что это с тренерами Севильи ..
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