Наставник «Севильи» сообщил, что у него диагностирован хронический лейкоз

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос на пресс-конференции после матча с «Вальядолидом» (2:0) сообщил, что врачи поставили ему диагноз «хронический лейкоз».

Это не мешает моей работе, я продолжаю заниматься своей повседневной деятельностью. Хочу получать удовольствие от работы. Хочу также поблагодарить за поддержку футболистов и руководство клуба. У меня не было лечения.

Я решил воспользоваться возможностью, предоставленной руководством - наслаждаться своей работой во всех смыслах. Сейчас я решителен как никогда. Больше я эту тему обсуждать не буду, но хочу убедиться, что все сохраняют спокойствие.