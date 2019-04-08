Газинский: «Мы в долгу перед болельщиками»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский готовится к решающему отрезку в РПЛ .

Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую и нам необходимо набирать максимум очков в каждом матче, особенно в домашних. Мы в долгу перед болельщиками за те предыдущие матчи, в которых не смогли добиться победных результатов, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы порадовать наших поклонников и обыграть «Крылья Советов».