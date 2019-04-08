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Газинский: «Мы в долгу перед болельщиками»

сегодня, 11:19

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский готовится к решающему отрезку в РПЛ.

Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую и нам необходимо набирать максимум очков в каждом матче, особенно в домашних. Мы в долгу перед болельщиками за те предыдущие матчи, в которых не смогли добиться победных результатов, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы порадовать наших поклонников и обыграть «Крылья Советов».

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что не намерен повышать цены на билеты на домашние матчи клуба. 

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Groove000
Groove000
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сегодня в 11:29
Давайте, Юра, если не чемпионство, то хотя бы в ЛЧ напрямую
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