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Щербаченко: «Ригони и Дриусси скоро уйдут из „Зенита“»

сегодня, 10:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный российский специалист Фёдор Щербаченко поделился впечатлениями после матча «Локомотива» и «Зенита» в рамках 22-го тура РПЛ.

В принципе, «Зенит» сыграл так, как от него и ожидали. Питерцы действовали активно, и видно, что команда находится в хорошей форме. Но чего-то, как говорится, в этом супе не хватает, чтобы «Зенит» выглядел именно безапелляционным лидером чемпионата. Похоже, главные проблемные позиции - это оборона и плеймейкер. Я думаю, питерский клуб мог бы выделить на покупку ключевого игрока в центр поля адекватную сумму. Даже по сравнению с тем, что тратилось на тех же Халка и Витселя.  

Ригони и Дриусси не часто берут на себя игру, не являются лидерами команды и скоро уйдут из «Зенита». Это моё предположение.

Дзюба серьезно напрягал оборону «Локомотива». Считаю, что Артём всё лучше и лучше набирает форму, но сил на два тайма ему всё-таки не хватает.

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Все комментарии
112910415
112910415
   95 / 965
сегодня в 10:12
любой ценой удержать Заболотного и Дзюбу !
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 965
сегодня в 10:11
Дриусси часто стал косячить.
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