Щербаченко: «Ригони и Дриусси скоро уйдут из „Зенита“»

Известный российский специалист Фёдор Щербаченко поделился впечатлениями после матча «Локомотива» и «Зенита» в рамках 22-го тура РПЛ .

В принципе, «Зенит» сыграл так, как от него и ожидали. Питерцы действовали активно, и видно, что команда находится в хорошей форме. Но чего-то, как говорится, в этом супе не хватает, чтобы «Зенит» выглядел именно безапелляционным лидером чемпионата. Похоже, главные проблемные позиции - это оборона и плеймейкер. Я думаю, питерский клуб мог бы выделить на покупку ключевого игрока в центр поля адекватную сумму. Даже по сравнению с тем, что тратилось на тех же Халка и Витселя.

Ригони и Дриусси не часто берут на себя игру, не являются лидерами команды и скоро уйдут из «Зенита». Это моё предположение.

Дзюба серьезно напрягал оборону «Локомотива». Считаю, что Артём всё лучше и лучше набирает форму, но сил на два тайма ему всё-таки не хватает.