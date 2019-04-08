Веденеев: «„Локомотиву“ будет сложно занять третье место»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру московского «Локомотива».

«Локомотив» разочаровал. Игру этой команды охарактеризую, может быть, не самым изящным слогом. Впрочем, ровно так, как совсем не изящно она и играла. Мы наблюдали массовое стояние у своих ворот. В карьере мной уважаемого Юрий Сёмина бывали разные этапы. Была команда, за которую выступали Лоськов, Хохлов, Джанашия, Пименов. В ту пору «Локо» играл в очень хороший футбол. Помню, как Сёмин с бровки давал указания: опустите мяч, потому что его команда умела играть в пас, большую часть времени владея мячом и доминировала на поле.

Сейчас мы словно на машине времени вернулись в начало 90-х годов прошлого века. Игроки и сейчас в «Локо» хорошие, но они не могут полноценно контролировать ход событий. Трудно поверить, что действующий чемпион, который и сейчас метит на титул, допускает такое невероятное количество технических ошибок. Процент брака зашкаливает. Не каждый третий-четвертый, каждый второй пас - чужому.

Не сказать, чтобы «Зенит» так уж прессинговал, но футболисты «Локомотива» произвели в этом смысле удручающее впечатление. Признаться, я не предполагал долго распространяться про эту команду, но просто вынужден это сделать. «Локомотив» старался из последних сил. Да, в целом выдержали, но зрелище это вселяло чувство безнадеги. Чемпион, но игра совсем не чемпионская. Дай бог, если самоотверженность железнодорожников позволит им забраться на третье место. По игре сделать им это будет невероятно сложно.