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Веденеев: «„Локомотиву“ будет сложно занять третье место»

сегодня, 09:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру московского «Локомотива».

«Локомотив» разочаровал. Игру этой команды охарактеризую, может быть, не самым изящным слогом. Впрочем, ровно так, как совсем не изящно она и играла. Мы наблюдали массовое стояние у своих ворот. В карьере мной уважаемого Юрий Сёмина бывали разные этапы. Была команда, за которую выступали Лоськов, Хохлов, Джанашия, Пименов. В ту пору «Локо» играл в очень хороший футбол. Помню, как Сёмин с бровки давал указания: опустите мяч, потому что его команда умела играть в пас, большую часть времени владея мячом и доминировала на поле.

Сейчас мы словно на машине времени вернулись в начало 90-х годов прошлого века. Игроки и сейчас в «Локо» хорошие, но они не могут полноценно контролировать ход событий. Трудно поверить, что действующий чемпион, который и сейчас метит на титул, допускает такое невероятное количество технических ошибок. Процент брака зашкаливает. Не каждый третий-четвертый, каждый второй пас - чужому.

Не сказать, чтобы «Зенит» так уж прессинговал, но футболисты «Локомотива» произвели в этом смысле удручающее впечатление. Признаться, я не предполагал долго распространяться про эту команду, но просто вынужден это сделать. «Локомотив» старался из последних сил. Да, в целом выдержали, но зрелище это вселяло чувство безнадеги. Чемпион, но игра совсем не чемпионская. Дай бог, если самоотверженность железнодорожников позволит им забраться на третье место. По игре сделать им это будет невероятно сложно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 968
сегодня в 10:46
Достижимо,но нежелательно.
Василий 50
Василий 50
   385 / 968
сегодня в 10:28
Он его и не займет.
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 968
сегодня в 10:15
Я вот тоже не очень доволен игрой Локо, а конкретно нападающими, но давайте обратимся к статистике матча.
Точность пасов
Локо 79%
Зенит 69%
О чём Веденеев говорит? Локо играл не с аутсайдером, а с лидером сезона и игроки у Зенита не мальчики для битья. То, что случались неточные передачи, причём у обоих команд ещё не говорит, что они вернулись в начало 90-х.
А на, что может претендовать Локо решится в ближайших трёх турах
Ахмат (выезд), ЦСКА (дома), Ростов (выезд). При 100% результате в этих матчах Локо и за чемпионство может побороться! Но загадывать не буду, время само всё расставит по своим местам.
cska plus
cska plus
   6 / 968
сегодня в 10:13
Ерунда какая то, вообщем то и Зенит не блистал иначе счёт был бы другим.
Garrincha58
Garrincha58
   447 / 968
сегодня в 10:09
чемпион но игра не чемпионская, а Зенит что показывает игру достойную лидера да хрена с два никто у нас не достоин быть чемпионом в этом году просто ужас как играют смотришь и если их переодеть то подумаешь ФНЛ сплошной
Nafnafik
Nafnafik
   54 / 968
сегодня в 09:48
Опять чушь выдал.
iri13
iri13
   77 / 968
сегодня в 09:46
..ого..Сергей..ну ты против всех!
а в Локо об этом и не догадываются..в чемпионы метят, впрочем, этой точки зрения придерживаются многие московские эксперты.
112910415
112910415
   89 / 968
сегодня в 09:41
эту точку зрения хочется поддержать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил vyishenka
   9 / 968
сегодня в 09:33
"Локомотиву“ будет сложно занять третье место потому что он займёт второе место.
Наконец то экстрасенсы на сайте......

Скажите пожалуйста...а кто займёт 1-е и 3-е места .....
vyishenka
vyishenka
сегодня в 09:23
"Локомотиву“ будет сложно занять третье место потому что он займёт второе место.
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