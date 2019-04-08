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Яремчук: «Ракицкий не останавливается на достигнутом»

сегодня, 08:49

Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук считает, что защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого нужно вернуть в сборную Украины.

Молодец, Ярослав, что забивает. Для спортсмена это важно. А какая у него была длинная диагональная передача в матче! Он с левого фланга обороны мог подать на нападающего. Удар у него всегда неплохой был, но я бы не сказал, что он являлся штатным исполнителем штрафных в «Шахтере». Может, такое доверие в «Зените» получил - и выходит у него неплохо. Хорошо, когда игрок пробует что-то новое и продолжает раскрываться. Ярослав не останавливается на достигнутом.

Вернут ли Ракицкого в сборную Украины? Не знаю, наверное, на этот вопрос может ответить Андрюха Шевченко. Он же тренер сборной Украины. Наверное, есть на то причины. Вероятно, другие моменты влияют на решение этой ситуации. Вы же знаете, что всё решают политики. Мы спортсмены - мы немножко другая каста, как и певцы, артисты. Не понятно, почему одним можно ездить в Россию, а другим нельзя? Кому-то это не нравится, разные люди есть.

Конечно, он в сборной являлся игроком основного состава, выполнял четко свои функции на поле. Был полезным. Конечно, это потеря. Но только Шевченко на эти все вопросы может дать детальные объяснения. 

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   91 / 965
сегодня в 09:52
Зачем ему эта сборная?
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 09:38
нам бы его двумя годами ранее. но и 29 лет - не 32-34, ещё попылит.
ОПС
ОПС
   326 / 965
сегодня в 09:33
А неплохо мужик играет.
la_masia
la_masia
   75 / 965
сегодня в 09:30
Натурализуйте его
shu
shu
   466 / 965
сегодня в 09:08
Правильно сказал - другая каста. У нас и в Украине, видимо тоже, все на касты разделены. Индия борется с этим, а мы семимильными шагами туда шлепаем. Поэтому и талантов больше не видим почти: ни в футболе, ни на сцене, ни в политике. Каста, блин.. Уроды.
Байкал-38.
Байкал-38.
   42 / 965
сегодня в 09:03
Игра Ракицкого подтверждает, что Шевченко трус и не вызвал Ярика по политическим мотивам!
Кому они хуже сделали? Сами себе!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 965
сегодня в 09:02
Я даже боюсь представить ,где был бы сейчас Зенит ,если бы не эти сверхудачные трансферы зимой
dbr123
dbr123
   827 / 965
сегодня в 09:02
Азмун вообще не нападающий а просто статист...в ЛЧ с таким нап. делать нечего..
Faustello
Faustello
   78 / 965
сегодня в 09:00
Главное чтобы целовака Оздоев от футбола сильно не отвлекал ))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 965
сегодня в 08:59
Какая сборная? Ярик сам теперь туда ни ногой, где СБУ всем правит. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   136 / 965
сегодня в 08:58
Ракицкий , как и Азмун лучшие трансферы в этом году , это не арги распиаренные.
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