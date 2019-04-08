Яремчук: «Ракицкий не останавливается на достигнутом»

Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук считает, что защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого нужно вернуть в сборную Украины.

Молодец, Ярослав, что забивает. Для спортсмена это важно. А какая у него была длинная диагональная передача в матче! Он с левого фланга обороны мог подать на нападающего. Удар у него всегда неплохой был, но я бы не сказал, что он являлся штатным исполнителем штрафных в «Шахтере». Может, такое доверие в «Зените» получил - и выходит у него неплохо. Хорошо, когда игрок пробует что-то новое и продолжает раскрываться. Ярослав не останавливается на достигнутом.

Вернут ли Ракицкого в сборную Украины? Не знаю, наверное, на этот вопрос может ответить Андрюха Шевченко. Он же тренер сборной Украины. Наверное, есть на то причины. Вероятно, другие моменты влияют на решение этой ситуации. Вы же знаете, что всё решают политики. Мы спортсмены - мы немножко другая каста, как и певцы, артисты. Не понятно, почему одним можно ездить в Россию, а другим нельзя? Кому-то это не нравится, разные люди есть.

Конечно, он в сборной являлся игроком основного состава, выполнял четко свои функции на поле. Был полезным. Конечно, это потеря. Но только Шевченко на эти все вопросы может дать детальные объяснения.